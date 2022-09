“Sonríe”, el terror como creación de la enfermedad mental

La película Avatar recaudó este fin de semana más de 30 millones de dólares en todo el mundo gracias a su reestreno en cines cuando se cumplen 13 años de su lanzamiento original en 2009.

El filme de James Cameron ingresó diez millones de dólares en EU, donde fue la tercera opción más vista por el público, y en el resto del mundo sumó otros 20 millones que han aumentado su ventaja como la película más taquillera de la historia con una recaudación acumulada de más 2 mil 850 millones de dólares.

Así, se ha demostrado un éxito la estrategia marcada por Disney, al llevar la cinta de nuevo a los cines para preparar el estreno de su secuela Avatar: The Way of Water este próximo 16 de diciembre en Estados Unidos.

La excelente cosecha de Avatar, un filme que se puede ver por televisión a través de plataformas de streaming, se debe en gran parte a su proyección en cines equipados con tecnología 3D o Imax, un atractivo que ha animado a miles de espectadores a levantarse del sofá y pagar una entrada en las salas de proyección.

Además, este no es el único reestreno de la película que introdujo a los espectadores el universo de Pandora.

El año pasado, la superproducción de 2009 volvió a estrenarse en China tras la relajación de las medidas de confinamiento por el coronavirus y para animar a los espectadores a volver a los cines.

Con ese reestreno, que recaudó más de cinco millones de dólares en su primer sábado en cartelera, Avatar recuperó el título de la película más taquillera de la historia, que le arrebató Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, la película llamada a culminar por todo lo alto una década de narración entrelazada sobre las historias de los cómics de Marvel, alcanzó en 2019 los 2 mil 790.2, millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra que Avatar ha logrado superar gracias a sus dos relanzamientos.

Sobre la nueva Avatar: The Way of Water, Cameron indicó en la Comic-Con de San Diego que está rodada con la tecnología más puntera, el 3D “de mejor resolución” y unos “efectos visuales de mayor realismo”.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde estaba ultimando los detalles del lanzamiento.

La secuela de Avatar transcurre principalmente en el océano, donde los protagonistas Jake Sully y Neytiri crían a sus hijos y viven en un mundo en guerra. (Con información de EFE).

