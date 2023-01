‘Titanic’ celebra sus 25 años en cines y ahora en 3D ¿Cuál es tu historia?

Ciudad de México.- El cineasta Damien Chazelle y el actor mexicano Diego Calva participaron en la premier en México de la película Babylon, que estrena el 19 de enero.

La tarde del domingo el director Damien Chazelle y su protagonista posaron para las cámaras de los medios mexicanos, primero en un photocall en un hotel del Paseo de la Reforma, y después en la alfombra roja en Cinépolis Plaza Carso.

Protagonizada, además de Diego Calva, por Margot Robbie y Brad Pitt, Babylon es una epopeya sobre los excesos en el Hollywood de los años 20.

¿Quién es Diego Calva?

Diego Calva, de 30 años, es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la UNAM, donde estudio dirección cinematográfica. Sus primeros trabajos en la industria mexicana fueron como gaffer y asistente de cámaras y por una situación del azar inició como actor cuando en una producción independiente que estaban rodando no llegó el actor y Diego entró al quite. Ya no volvió a ponerse detrás de cámaras, sino que continuó su carrera como actor.

El actor originario de la ciudad de México, su carrera cinematográfica como actor inició en 2015. Actuó en las series Narcos: México (Arturo Beltrán Leyva), y Desenfrenadas, de Netflix; El recluso, de Telemundo; y en la película Te prometo anarquía, de Julio Hernández Cordón; de acuerdo con el sitio IMDB.

También tiene en su filmografía otras películas como Ayúdame a pasar la noche (2016).

Diego Calva fue nominado al Globo de Oro por s trabajo en el filme de Damien Chazelle.

Sobre Babylon

Diego Calva y Brad Pitt/Foto: Cortesía de Paramount

El filme es una epopeya original ambientada en Los Ángeles de la década de 1920. Una historia de ambición descomunal y escandalosos excesos, que sigue el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood.

La historia se centra en una estrella de cine que es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos del séptimo arte.

Diego Calva interpreta a Manny Torres en esta historia, bajo la dirección de Damien Chazelle.

Babylon estrena en México el 19 de enero de 2023.

