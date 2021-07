Inició La Desalmada, una telenovela tradicional con Livia Brito

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.– Como líder de audiencia en su horario, inició transmisiones la telenovela La Desalmada, con Livia Brito y José Ron como protagonistas, con la producción de José Alberto el Güero Castro, que con esta historia quiso regresar al formato tradicional.

Es una historia que inicia en tragedia, con el asesinato del esposo de Fernanda (Livia Brito) en su noche de bodas. Este evento marca su vida y con los años se convierte en una mujer dura, la desalmada, con el objetivo de encontrar justicia… pero también encontrará de nuevo el amor.

Es una historia con misterio, pasión, así describió el elenco el argumento de La Desalmada.

Esto dijeron sus actores

Livia Brito (Fernanda):

“Es un personaje muy fuerte tiene muchas ansias de justicia, es muy tenaz, muy inteligente, antes era una mujer muy amorosa y muy tranquila, pero vive una situación que la hace cambiar, y se convierte en la desalmada buscando justicia.

Es un reto actoral para mí, el elenco me hace crecer como actriz, estoy aquí para aprenderles de una experiencia de años que yo no tengo. Físicamente también es un reto porque Fernanda todo el tiempo está a caballo, creo que lo estoy haciendo bien”.

José Ron (Rafael):

“Me tiene que emocionar la historia, no puedo hacer algo que no me entusiasme. En esta ocasión volver a trabajar con el Güerito fue algo clave. Es una historia diferente, muy intensa, a veces apasionada que toca temas fuertes, complicados, pero creo que a la gente le va a gustar.

Para él lo más importante es la familia, es el pilar para cualquier ser humano y ama profundamente a sus padres como yo amo a los míos”.

Eduardo Santamarina (Octavio):

“Se desarrolla en el campo y eso lo agradece mucho el público de México y otros países, después de estar encerrados un año, el público en sus casas quiere ver verde”.

También actúan en La Desalmada Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Azela Robinson, Sergio Basáñez, Alberto Estrella y Ana Martin.

Se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas

