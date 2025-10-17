Historias que Conectan
De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha
Ciudad de México.— Sin equipo profesional, con sandalias, bolsas de plástico y un puñado de fe, tres albañiles de Popolá recorren el país rumbo al Santuario de Plateros.
Promesa sobre dos ruedas
A la orilla de lacarretera, bajo el sol de mediodía, tres bicicletas humildes avanzan lentamente. En sus portabultos, bolsas de plástico cargan ropa, comida y esperanza. Son Pedro Pablo, de 24 años; Ángel Jesús, de 21; y un adolescente de 15. Los tres viajan desde Popolá, Yucatán, con rumbo a Plateros, Zacatecas, para cumplir una promesa familiar.
Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, los encontró durante su trayecto. Asombrado por su sencillez, detuvo el vehículo para conversar con ellos. “Me llamó la atención su forma tan sencilla de viajar”, dijo al iniciar la charla. Sin cascos, sin guantes, sin bicicletas especializadas, los jóvenes pedalean impulsados por la fe.
Fe, familia y sacrificio
“Venimos desde Yucatán”, explicó Pedro Pablo, el mayor del grupo. Su ruta atraviesa estados y climas, desde el calor tropical hasta el frío del altiplano. “Nos vamos quedando donde nos agarra la noche”, agregó. A veces recorren más de 150 kilómetros diarios, incluso 200 cuando el terreno lo permite.
No llevan patrocinadores ni apoyo logístico. Su alimento principal es maseca disuelta en agua, una mezcla que les da energía y calma el hambre. “Tomamos maseca con agua, a veces con café”, comentó Pedro Pablo. “Mi papá trabaja en la milpa y así lo hace también”. Desde Tabasco no se han bañado; los recursos son escasos y cada gramo de peso en la bicicleta cuenta.
Su vestimenta es sencilla: playeras con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sandalias, bolsas y botellas de plástico amarradas al portabultos. En el pecho, portan su Rosario y un propósito firme: llegar al Santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros, Zacatecas. “Es una manda por nuestra familia”, explican.
La fe que mueve montañas
Durante la conversación, Luis García se sorprendió por la austeridad del viaje. Les contó que en Estados Unidos ha visto bicicletas que cuestan miles de dólares, equipadas con tecnología y materiales profesionales. “Pero los ciclistas profesionales no hacen esto”, les dijo. “Ustedes cruzan el país con lo mínimo, sólo con fe”.
Los jóvenes respondieron con una sonrisa, a recordar que han enfrentado la pérdida de una bicicleta, robada en Villahermosa mientras descansaban unos minutos. Aun así, no se desanimaron. “Con fe venimos”, repiten.
LEE "Hasta tus pies, Virgen de Talpa": Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
El conductor decidió apoyarlos: les regaló una batería solar portátil para cargar sus teléfonos y una lámpara recargable. También les dio dinero para que pudieran comprar comida caliente. Antes de despedirse, les pidió enviar un mensaje a sus familias.
Los recuerdos se remontaron a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los sobrinos. El más joven guardó silencio unos segundos antes de hablar. “Extraño mucho a mi familia”.
Son tres rostros marcados por el sol y la fe, que avanzan entre trailers y curvas con la mirada fija en el horizonte.
Una historia de esperanza
Su travesía durará alrededor de dos meses y medio. Planean llegar a Zacatecas, cumplir su manda y regresar en bicicleta a su pueblo. No buscan fama ni reconocimiento, solo cumplir la palabra empeñada ante Dios y la Virgen.
Luis García se despidió conmovido. “He comprobado que los verdaderos ciclistas son los que traen menos equipo y más corazón”, expresó antes de verlos alejarse.
“No me negó unos tenis, me regaló una mentalidad”: Espinoza Paz y la fuerza de Dios en su historia
Ciudad de México.— A los 12 años, Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, no imaginaba que una respuesta de su padre marcaría el rumbo de su vida. Trabajaba junto a él en el campo cuando, con la inocencia de un niño, le pidió unos tenis nuevos. La respuesta fue tajante: “Tú tienes que tener tu propio dinero, porque te gusta mucho lo bueno”.
Sin mirarlo, su padre siguió su camino. En ese instante, Espinoza no entendió el significado de aquellas palabras. Pero ese momento, aparentemente duro, se convirtió en el origen de una mentalidad que más tarde lo impulsaría a construir una de las carreras más exitosas de la música regional mexicana.
Con el paso de los años, el cantante y compositor comprendió que aquel “no” fue una semilla de independencia y fortaleza. “Ahí supe que si quería algo, tenía que ganármelo”, escribió el cantante en sus redes sociales.
Una promesa que se cumplió
Aquel niño que soñaba con un par de tenis hoy puede mirar atrás con gratitud. “Hoy, gracias a Dios, no sólo me alcanza para los tenis… me alcanza para cumplir sueños”, compartió Espinoza Paz.
Cada logro, cada canción y cada escenario han sido, para él, una oportunidad de agradecer.
“Hoy entiendo que mi papá no me estaba negando unos zapatos, me estaba regalando una mentalidad. Con su forma dura, me dio hambre de crecer, y sin saberlo, me dio las ganas de no conformarme con poco”.
LEE "Hasta tus pies, Virgen de Talpa": Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
La sabiduría de su abuela
Asimismo, Espinoza Paz recordó las palabras de su abuela, una mujer sencilla que le enseñó a ver la abundancia donde otros sólo ven lo básico: “Gracias a Dios tenemos comidita, tenemos un techito, tu abuelo vendió su cosechita”.
Aquellas frases se quedaron grabadas en su memoria como un canto de esperanza. Con el tiempo, comprendió que agradecer también es una forma de hacer música, una melodía interior que le da sentido a la vida.
“Gracias, Dios, por todo”
El cantautor confiesa que empieza cada mañana pronunciando una oración poderosa: “Gracias Dios por todo”, una frase que se ha convertido en su brújula personal.
Música como gratitud
La historia del intérprete de El próximo viernes es el relato de un hombre que descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en la fe, el trabajo y la gratitud.
Juan Carlos Carredano: cuando la fe se convierte en historia
Un hombre que descubrió que los medios pueden ser mucho más que entretenimiento: pueden ser un camino para tocar el alma.
Hay personas que no sólo cuentan historias, sino que viven para que esas historias transformen a otros.
En 1982, un pequeño de apenas tres años caminaba de la mano de su padre rumbo a una capilla en Santa Fe. Frente a él, una figura diminuta con un sari blanco y azul le tomó la mano, lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que marcarían su vida: “Él va a ser un misionero”. Aquella mujer era la Madre Teresa de Calcuta, y el niño, Juan Carlos Carredano, no podía imaginar que ese instante se convertiría en la semilla de su vocación.
Décadas después, ese mismo niño se ha convertido en uno de los productores más reconocidos del mundo hispano. Su misión no es otra que llevar el mensaje de fe y valores a través del cine, la creatividad, la tecnología y el arte.
Juan Carlos Carredano es productor, comunicador y creyente convencido de que la fe también puede entrar por los ojos y el corazón, ha hecho de los medios una misión de vida. En su mirada hay propósito, y en su trabajo, un eco constante: el deseo de acercar a las personas a Dios.
Del sueño de contar historias al llamado de servir
Desde joven, Juan Carlos tuvo claro que su vocación no estaba únicamente en el mundo del espectáculo, sino en el servicio. Su pasión por comunicar lo llevó a estudiar, crear, experimentar… pero sobre todo, a buscar un sentido más profundo detrás de la cámara.
Con el tiempo comprendió que su talento podía ser un instrumento. Que cada historia bien contada podía ser también una oración, un gesto de esperanza o un puente hacia la fe.
No fue un camino inmediato. En su trayectoria hubo dudas, retos, silencios y momentos de discernimiento. Pero fue precisamente en esos instantes cuando descubrió que Dios no sólo se revela en los templos, sino también en las ideas, los guiones y los pequeños detalles del día a día.
Evangelizar con creatividad y excelencia
Esa certeza lo llevó a dirigir CCC of America, una productora que ha logrado llevar mensajes de fe y valores a miles de familias a través de películas, animaciones y documentales.
Entre sus proyectos más reconocidos está “Lukas Storyteller”, una serie animada que narra las aventuras de un pez que conoció a Jesús, y más recientemente, la película “Carlo Acutis: el influencer de Dios”, que retrata la vida del joven santo que inspiró a toda una generación.
Pero más allá de los títulos o premios, lo que distingue a Carredano es su propósito: hacer que cada producción sea una experiencia que deje huella. Él mismo lo resume con sencillez:
“Si una persona se siente movida a buscar a Dios después de ver nuestro trabajo, entonces todo ha valido la pena”.
Fe, familia y misión
La fe de Juan Carlos no es una etiqueta; es un modo de vivir.
Como laico del movimiento Regnum Christi, ha aprendido que servir a Dios desde el mundo profesional no solo es posible, sino necesario. Su familia y su entorno han sido parte fundamental de esa misión. Con ellos comparte su visión de un mundo donde los valores se comuniquen con belleza, verdad y amor.
Quienes lo conocen destacan su serenidad, su alegría y su mirada esperanzadora. En un medio donde la prisa y la vanidad suelen marcar el ritmo, Carredano recuerda que detrás de cada cámara hay personas, y detrás de cada historia, corazones que buscan sentido.
Historias que transforman vidas
A lo largo de su camino, Juan Carlos ha visto cómo su trabajo ha inspirado conversiones, vocaciones y reconciliaciones. Niños que aprenden sobre los santos a través de Lukas; familias que redescubren la fe; jóvenes que vuelven a creer que el bien puede ser atractivo.
Cada proyecto ha sido un recordatorio de que evangelizar también puede ser un acto de arte. Su historia es, en el fondo, la historia de alguien que escuchó una llamada y la siguió sin reservas.
Con paso firme, sigue creando, soñando y creyendo que todavía hay muchas formas de hablar de Dios… incluso en una pantalla.
Juan Carlos Carredano nos enseña que la fe no se impone, se propone.
Y que cuando una historia nace del amor y la esperanza, siempre encontrará el camino para tocar un corazón.
Su vida es testimonio de que evangelizar no es cuestión de micrófonos ni escenarios, sino de convicción, coherencia y pasión por servir.
Como predijo aquella santa de Calcuta hace más de cuarenta años, el pequeño que tomó su mano se convirtió en un misionero, uno que usa cámaras, guiones y creatividad para hablar de Dios y demostrar que la fe también se produce con excelencia.
Dónde seguir su contenido
Seguir a Juan Carlos es descubrir cómo la creatividad puede ser un acto de fe.
A través de sus producciones, su enseñanza y su testimonio, nos invita a mirar más allá del entretenimiento y a encontrar a Dios en lo cotidiano.
📍 Sitio web: https://cccofamerica.com
📸 Instagram: @ccc_of_america
🎬 YouTube: CCC of America
🌐 Facebook: CCC of America
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ciudad de México.— “Perder un hijo es una experiencia indescriptible”, compartió Mayela Sepúlveda, esposa y madre de cuatro hijos. Su hija menor, Ana Paula, falleció en diciembre de 2024, dejando en su familia una huella profunda que se transformó en testimonio de fe, fortaleza y esperanza.
Mayela Sepúlveda, directora editorial de ConParticipación, organización que promueve la dignidad humana, participó en la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
“Agradezco la invitación a compartirles un poco de mi testimonio sobre lo que aprendí con la vida y la muerte de mi niña Ana Paula. Perder un hijo es una experiencia indescriptible”, expresó Mayela Sepúlveda.
“Les hablaré en gran parte desde la perspectiva de la fe, porque soy creyente, pero creo que este mensaje puede llegar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia humana, es una experiencia que nos toca a todos en esta vida, buenamente o malamente”, señaló durante su intervención.
Aseguró que entre sus motivaciones principales está Dios, su familia y promover una visión de la vida esperanzadora de la mano de la fe, del sentido de vida y de los valores.
La vida de Ana Paula en familia
“La vida de Ana Paula siempre fue un misterio, desde un principio. Su vida estuvo llena del amor que nosotros como papás y su familia, sus hermanos, le dimos, llena del amor de Dios. Pero así como estuvo llena de amor, también estuvo llena de dolor y de sufrimiento. Amor y dolor juntos. Es una paradoja, es una contradicción”, relató Mayela.
Ana Paula nació a los siete meses de gestación, después de dos embarazos normales a las 24 horas de nacida le dio una sepsis, que es como una infección generalizada, y estuvo muy grave. Pero ella luchó por su vida, “Dios tuvo piedad de ella y salió adelante”.
Tras 25 días en el hospital, regresó a casa, donde permaneció un mes sana. Sin embargo, la enfermedad regresó. Empezó con síntomas como fiebre y vómitos. La llevaron al hospital nuevamente y, para la sorpresa de los doctores y sus padres, el diagnóstico fue sumamente terrible: tenía una meningitis bacteriana, que es una infección en el cerebro que afecta muchísimo.
Los médicos confirmaron un daño severo, que derivó en parálisis cerebral. “No podía hablar, ni caminar, ni sentarse, ni poder prácticamente ver, escuchaba algo pero su oído también estaba disminuido”, recordó Mayela.
Un día a la vez
“Fue un misterio que aprendimos a abrazar y a aceptar un día a la vez, porque esa era la única forma de vivirlo. Un día a la vez se convirtió en nuestro lema de vida, y hasta la fecha es nuestro lema de vida”, explicó Mayela Sepúlveda.
Ana Paula vivió doce años y medio enfrentando convulsiones, neumonías, fracturas y cirugías. De julio de 2016 a enero de 2024, la familia pudo cuidarla en casa con apoyo médico.
En enero de 2024, una neumonía la llevó de nuevo al hospital. “el doctor nos dijo: despídanse de ella porque está muy grave. Pero otra vez Dios tenía sus planes. Ana Paula sobrevivió y nos la llevamos a casa en febrero del 2024”. A finales de año, una influenza provocó otra crisis, y el 22 de diciembre, Ana Paula fue llamada a la presencia de Dios.
LEE La vida y la mujer se celebran juntas
Cinco lecciones de una vida
Mayela compartió cinco aprendizajes surgidos de esta experiencia:
La vida humana es digna y valiosa sin importar su condición
Ana Paula era una niña muy vulnerable, 100% dependía de otra persona, no podía hablar, no podía hacer nada. Pero su vida era un bien que era tan digna y tan valiosa como todas las demás, sin importar lo que pudiera o no pudiera ser.
La vida tiene sentido incluso en el dolor
“La vida de Ana Paula, a pesar de no poder hacer nada, tuvo un sentido y dio sentido a nuestras vidas. Viktor Frankl enseñó que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia. “Nosotros encontramos sentido abrazando ese dolor y acompañando a nuestra hija en cada paso”.
En la debilidad hay un valor
La vida es siempre un bien, sin importar que no puedas caminar solo. Ana Paula siempre necesitó de alguien, eso no la hacía menos, al contrario, nos enseñó que en la debilidad hay un valor: el valor de acompañar y entregarte por el que sufre, el valor de depender unos de otros.
Vale luchar por la vida
“El día que regresamos a casa en la última hospitalización, tan solo ponerla en su cama, sonrió. Era impresionante su voluntad de vivir, se aferraba a la vida a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Dios definitivamente la sostenía”.
La vida es un bien también cuando ya pasó
“Hoy que nuestra hija ya no está, duele mucho su ausencia. Tenemos apenas nueve meses que ella se fue al cielo, y precisamente porque su vida era un bien, era valiosa, al mirar atrás y recorrer su vida, nos brota del corazón decir: Ana Paula, todo valió la pena”.
“Un día a la vez”
Mayela concluye que el dolor existe en la vida, pero a partir de aceptarlo se puede empezar a construir de lo que sí hay. “Tu vida tiene sentido y es un bien, vale la pena luchar por ella. Eres amado y digno. Es posible vivir las dificultades un día a la vez. No te afanes por mañana. Un día a la vez solamente”.
Finalmente, dijo que la situación del país exige cuidar y proteger cada vida, sobre todo las más vulnerables. “Todos podemos hacer algo por alguien, solo mira a tu alrededor y siempre vas a encontrar a alguien que necesite ayuda. No voltees para otro lado”.
Paulina Mendieta: Maternidad inesperada que reafirma la vida y la fuerza de la mujer
Ciudad de México.— Cuando la noticia de un embarazo llega sin ser planeada, la vida de una mujer puede dar un giro profundo y enfrentarla a decisiones que parecen solas pero que en realidad implican a todos a su alrededor. Paulina Mendieta, directora creativa y de contenido de Red Familia, vocera de Vida por Delante y del Colectivo de Mujeres, comparte su experiencia, una historia que une vulnerabilidad, coraje y la importancia de la vida desde su inicio.
La importancia de hablar de ambos padres
Pau Mendieta señaló que detrás de una mujer que enfrenta un embarazo inesperado, muchas veces hay un hombre que también atraviesa una crisis. “No nada más la mujer entra en crisis frente a un embarazo que no estaba planeado, entonces es importante hablarle a los dos: al padre y a la madre. Es verdad que al final del día la mujer es la que está embarazada, pero necesitamos también hablar de la importancia de los hombres en todo esto”, explicó.
Un embarazo inesperado
El embarazo de Paulina llegó en un momento inesperado. Tres semanas después de escuchar “El viaje de Conchita”, una canción que la conmovió, descubrió que estaba embarazada. Tiempo después su relación con el padre de su hijo terminó, quedando sola frente a la noticia y a los desafíos que implicaba. Tuvo que dar la noticia a amigos y familiares, enfrentando preguntas sobre la opinión del progenitor, sin saber dónde estaba ni cómo actuaría.
Durante las primeras semanas, asistió a los ultrasonidos sola y tuvo que decidir dónde viviría con su hijo. A pesar de haber defendido la vida durante años, esta experiencia le permitió sentir de cerca lo que muchas mujeres en crisis han vivido y sentido.
LEE Desde la concepción hasta la maternidad
Preparando el corazón y el hogar para recibir la vida
Paulina relató cómo hablaba con su bebé desde el vientre, asegurándole que todo estaría bien. Pensó en mudarse cerca de sus padres para tener apoyo, pero ellos confiaron en su capacidad de salir adelante. Reconoció que en esos momentos lo que una mujer necesita es apoyo, escucha y compañía, y que la ausencia de estos puede hacer la experiencia más difícil.
Mientras algunas amigas compartían compras y preparativos para sus hijos, Paulina tuvo que resolverlo todo sola. Su embarazo se convirtió en una ofrenda por todas las mujeres que enfrentan crisis durante la gestación y por aquellos padres que no asumen su responsabilidad.
La llegada del bebé y la certeza de que la vida es lo más valioso
Cuando nació su hijo, Paulina recordó que nunca había hecho una oración más sincera. La primera mirada, el contacto y la sensación de tener a su bebé en brazos reafirmaron la importancia de la vida y del amor maternal.
Por ello, criticó la narrativa de quienes presentan la maternidad como un obstáculo para los sueños o la felicidad, subrayando que desde que se es madre, cualquier logro se comparte con el hijo y se vive como un equipo.
Además, advirtió que no es fácil concebir y que dar vida es un privilegio que no todas las mujeres experimentan con facilidad. Recibir la oportunidad de ser madre requiere apertura, confianza y aceptación de la vida.
La maternidad y la conciliación con los sueños personales
Paulina enfatizó que ser madre no impide alcanzar metas personales ni profesionales. Ejemplifica con atletas que son mamás, quienes compiten y a la vez cuidan de sus hijos. Su mensaje es claro: la maternidad puede coexistir con cualquier sueño y ninguna mujer debería sentirse sola ni considerar el aborto como una salida fácil.
Finalmente, refrendó la importancia de valorar a la mujer, respetarla, apoyarla y reconocer que la maternidad es un acto sagrado. Al brindar acompañamiento y apoyo, la sociedad permite que la mujer tenga la fortaleza de seguir adelante, asegurar la vida de sus hijos y mantener sus propios sueños y felicidad intactos.
Paulina Mendieta ofreció su testimonio durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
