A mediados de abril estarán vacunados los adultos mayores con primera dosis

Ciudad de México.- Tras haber padecido Covid y haber reanudado sus actividades y giras por todo el país, serán los médicos que lo atienden los que van a determinar cuándo se vacunará.

Dijo que será cuando les toque la vacuna a los adultos mayores en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Aclaró que no se vacunó cuando llegaron las primeras dosis a México porque hubiera sido un acto de influyentismo. Dijo que se debe vacunar primero a los adultos mayores que están en las comunidades más apartadas.

“En estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la Alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad de México porque ahí resido en Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, pero como yo ya padecí de COVID, y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, expresó.

Durante la conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, dijo que pudo haberse vacunado desde que llegó la vacuna por primera vez con el argumento de que podría dar ejemplo a los adultos mayores para que vean que se trata de una vacuna segura y no tengan temores, pero hubiera sido un acto de influyentismo.

“Todavía hay cuestionamientos que por qué no me cuide y me dio el COVID, desde luego yo respeto todos los puntos de vista, me cuidé, guardé la sana distancia, pero tenía que trabajar como muchos mexicanos y cuidándome pues seguí trabajando, y de todas maneras me contagié”.

Enfatizó que tiene que predicar con el ejemplo y por ello no fue de los primeros en vacunarse. Si se hubiera vacunado cuando llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, tal vez no se hubiera contagiado, pero decidió desde el principio que esperaría su turno.

“Pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos, no va a tardar mucho, porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes para vacunarnos lo más pronto posible”.

El primer mandatario dijo que primero se le debe dar la oportunidad de vacunarse a los que viven en las comunidades más apartadas, “pero también adultos mayores de más ingresos, a todos, es un derecho universal, el derecho a la salud”.

