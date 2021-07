“Aquí te espero”; madres llevan a vacunar a sus hijos contra el Covid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— A paso veloz, tal como si fuera el ingreso a un examen de admisión para la prepa, pero con desorden, avanza la fila de con miles de jóvenes mayores de 18 años para acceder a la primera dosis de vacuna contra el Covid-19.

La fila es larga y avanza rápido, hasta llegar al filtro donde entrega sus documentos y se identifica. Allí se despiden de sus padres con un “te veo en la salida”.

“Hace varios meses, mi hijo me acompañó a ponerme la vacuna, incluso se formó en la fila para que yo no me asoleara, ahora me toca a mi estar con él”, dijo un madre de familia que camina junto a su hijo para que reciba su primera dosis en la Ciudad de México.

Al inicio de la vacunación para mayores de 18 años en la Ciudad de México, madres y padres de familia acompañan a sus hijos, principalmente a quienes alcanzaron recientemente la mayoría de edad.

MADRES ACOMPAÑAN A SUS HIJOS Y ESTO COMENTAN:

