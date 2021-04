Asegura Salgado Macedonio que no se dejará “atracar” por los Consejeros Electorales

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio aseguró que mantendrá su protesta fuera del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta que le regresen la candidatura al gobierno de Guerrero.

“No nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura”, dijo Salgado Macedonio quien aseguró que no se dejará “atracar” por los consejeros electorales.

“Nosotros aquí vamos a estar y no nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura que no es del INE, es del pueblo de Guerrero”, dijo.

Salgado Macedonio llegó este domingo fuera de las instalaciones del INE acompañado de su familia, la dirigencia estatal de Morena y cientos de simpatizantes.

“La candidatura nos la tienen que regresar. Legal y jurídicamente es nuestra. ¿Quién me eligió como candidato a gobernador? El pueblo de Guerrero”.

“¿Cuántas encuestas se hicieron? Tres o cuatro y yo soy producto de una decisión del pueblo de Guerrero”.

“¿Entonces, esta candidatura de quien es, de Félix o del pueblo de Guerrero? Es de ustedes, es del pueblo y no nos vamos a dejar robar ni atracar, porque lo que está haciendo el INE es atracarnos en despoblado”, agregó.

Aseguró que no hay forma de demostrar que hizo una precampaña “se los digo a todos los organismos electorales, porque no tienen un documento, que así lo acredite, y yo sí tengo los documentos que dicen que no soy precandidato”.

“Nosotros nos doblamos pero no nos quebramos, que es muy diferente y no vamos a admitir el atraco. Aquí vamos a estar hasta que salga el veredicto”, sentenció.

