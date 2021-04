Revela Salgado Macedonio que el INE no ha recibido notificación del TEPJF

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Esta mañana, luego de levantar el campamento que se instaló en el Zócalo de la ciudad guerrerense, previo a la salida de la caravana vehicular para exigir al INE, en la Ciudad de México, la restitución de su candidatura, Félix Salgado aseguró que “curiosamente” el órgano no ha recibido la notificación del acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordena volver a analizar su caso

Si el Instituto Nacional Electoral (INE) decide cancelar nuevamente su candidatura a la gubernatura por Morena, “no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo”, advirtió este domingo Félix Salgado Macedonio frente a sus seguidores durante un mitin en Iguala

Se le han dado muchas largas a esto, estamos preparados para recibir la noticia, se regresa la candidatura o no se regresa”. Informó que la madrugada de este domingo “se tomó el acuerdo: si se regresa la candidatura, de inmediato nos ponemos en campaña; si no, lo volvemos a impugnar y volvemos al TEPJF”.

El senador con licencia aseguró que, en caso de que el INE sostenga la cancelación de su candidatura, recurrirá a todos los elementos jurídicos que tenga a la mano, “con la cabeza fría, el corazón caliente y los mejores abogados”, porque considera que lleva “las de ganar”.

Además, volvió a reprochar que en Guerrero es el único candidato a gobernador que fue sancionado por el INE, pese a que “no hay motivo grave” que le impida participar en los comicios y cuestionó: “Y los demás cómo andan”. Luego, advirtió que si los consejeros del INE “dicen que no vamos, nada más por sus puros puros, si no vamos, no hay elección en Guerrero”.

Según Félix Salgado, desde que inició el proceso electoral se intentó impedir que él fuera candidato a gobernador de Guerrero por Morena con una “guerra sucia” (en referencia a las acusaciones por abuso sexual en su contra), pero “como no les funcionó”, el INE optó por inhabilitarlo a través del tema de reporte de precampañas

Finalmente, dijo que los guerrerenses que lo apoyan se van a organizar porque “la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ninguno y menos el INE”, por lo que harán valer el artículo 39 constitucional.

