Benjamín Robles, listo para la contienda interna de la coalición PT, Morena y Verde en Oaxaca

Ciudad de México.- Benjamín Robles Montoya, diputado federal del Partido del Trabajo, encabeza las encuestas para ser el próximo candidato de la coalición Morena-PT y disputar la gubernatura del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la encuesta realizada por Hersalcop group, el diputado se mantiene al frente entre las preferencias de los oaxaqueños, por arriba de sus similares, entre los que se encuentran Salomón Jara Cruz, Susana Harp, Raúl Bolaños, Irma Juan Carlos y Armando Contreras Castillo.

Cabe mencionar que, para este análisis levantado entre el 5 y 11 de diciembre, el tamaño de la muestra es de mil cuestionarios aplicados, con un rechazo del 21.5 por ciento a participar en ella, un margen de error del 3 por ciento y el nivel de confianza es de un 95 por ciento.

Por su parte, Robles Montoya aseguró que Oaxaca es uno de los estados con mayor relevancia para la contienda electoral de 2022, tanto para la nación como para el movimiento que representa.

“Yo soy uno de los aspirantes a la candidatura de la coalición de la Cuarta Transformación, es decir, Morena Partido del Trabajo, posiblemente Partido Verde, y lo he sostenido en distintos escenarios: Oaxaca para mí, y creo que, para muchos, no solamente es el estado más importante que tendrá elecciones para gobernador el año que entra, de los seis, pero he sostenido que es muy importante para el propio movimiento”, reconoció el diputado en el desayuno con reporteros.

Destacó que lo que pasa en el estado de Oaxaca son temas de relevancia nacional.

Robles Montoya reconoció estar de acuerdo que, para la elección de candidato en la contienda interna, se realicen las cuatro encuestas establecidas en los estatutos de Morena, aunque haya quienes no las acepten.

Lo anterior, ya lo había informado Mario Delgado, presidente del Partido Morena, de las cuales una se realiza de manera interna, y las otras tres son espejo y se desconoce quien las realiza, para evitar problemáticas.

Además, aseguró que, de no ser elegido para representar a la coalición en las elecciones por la gubernatura, no será factor de división y se mantendrá dentro del “movimiento”.

