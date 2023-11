“Absurdo que se busque legislar sobre la eutanasia en México”: Arquidiócesis de México

Ciudad de México.— La Arquidiócesis Primada de México advirtió que con la envoltura de una falsa piedad, se busca adelantar la muerte de enfermos terminales en México, a través de la eutanasia.

A través de la editorial en Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México consideró absurdo que se busque legislar sobre la muerte, otra vez, cayendo en la tentación de eliminar al débil, al improductivo en términos de mercado, al que puede dar molestias.

“Enseñando socialmente a eliminar al no deseado, es como hemos terminado y seguiremos cayendo en una espiral de violencia que no logra ver en el prójimo a un ser humano que necesita de amor, respeto y cuidados, en lugar de falsas piedades”, dijo.

Señaló que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha convocado a una sesión de trabajo en la que ha incluido la propuesta de legalización de la eutanasia.

“Cabe aclarar que la eutanasia no es lo mismo que permitir que alguien muera naturalmente al eliminar el soporte vital que artificialmente le esté manteniendo con vida, esta opción es una práctica común en México para permitir que una persona pueda morir de preferencia rodeada de sus seres queridos y en casa. El retiro de este soporte vital no incluye los alimentos y la hidratación, pero sí puede tratarse de medicamentos e inclusive aparatos. En esos casos, el paciente sigue recibiendo la alimentación y la hidratación, y probablemente medicamentos para el dolor, esto busca acompañar la vida de alguien hasta su final, eliminando el dolor, no al doliente. Y si las personas tienen dudas sobre lo moralmente aceptado, lo que se les recomienda es consultarlo con sus sacerdotes”, indicó.