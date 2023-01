Exoneran a mujer a la que se le cayeron aspas de lavadora a las vías del Metro

Ciudad de México.- La Arquidiócesis Primada de México lamentó el asesinato de periodistas en México por su labor informativa, y señaló que actualmente defender la verdad en el país, cuesta la vida.

Con motivo de la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, monseñor Francisco Javier Acero, advirtió que los periodistas corren más peligro en México que en otros países en donde hay conflictos armados.

“En México, defender la verdad cuesta la vida, y no estamos hablando de países de Medio Oriente, no, no, estamos hablando de nuestro México real”, señaló a través de un mensaje en vídeo.