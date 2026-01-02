Muere hombre durante evacuación por sismo

Ciudad de México.— Una persona de la tercera edad murió en la colonia Álamos, Benito Juárez al caer de las escaleras de un edificio mientras evacuaba por el sismo de esta mañana de magnitud 6.5.
Los hechos ocurrieron en la calle Obrero Mundial y Aragón, en donde la esposa de la víctima reportó la caída y solicitó el arribo de los cuerpos de emergencia vía 911.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes constataron que la persona de 67 años ya no contaban con signos vitales.
Reportes policiales refieren que la persona se encontraba en el segundo nivel de un edificio conformado por seis niveles.
Evacuación, durante sismo, elección que puede salvar vidas
La decisión de evacuar o no un edificio durante un sismo depende de múltiples factores como la intensidad del movimiento, el tipo de inmueble y el momento en que ocurre.
Autoridades de protección civil insisten en que una evacuación incorrecta puede representar más riesgo que permanecer en el lugar adecuado.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha reiterado que no todos los sismos requieren evacuación inmediata.
El suelo lacustre de la capital amplifica los movimientos, según estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM.
Por esta razón, los protocolos en la Ciudad de México difieren de los aplicados en otras regiones del país.
Conocer cuándo evacuar y cuándo resguardarse resulta clave para reducir lesiones.
La SGIRPC subraya que la evacuación debe realizarse solo cuando existan condiciones seguras.
Salir de manera precipitada suele provocar caídas, empujones y golpes.
Cuándo NO se recomienda evacuar un edificio durante un sismo
Durante un sismo fuerte, no se recomienda evacuar mientras el movimiento continúa.
Protección Civil indica que escaleras y pasillos se convierten en zonas de alto riesgo.
Los registros de la SGIRPC muestran que muchas lesiones ocurren durante intentos de evacuación apresurada. Esto incluye caídas, golpes contra muros y desprendimientos de objetos.
En edificios bien construidos y sin daños visibles, la recomendación es replegarse en zonas de menor riesgo. Estas áreas incluyen columnas, muros de carga y espacios estructurales firmes.
La UNAM explica que los colapsos suelen ocurrir por fallas estructurales previas. Por ello, edificios con dictámenes estructurales vigentes ofrecen mayor seguridad durante el movimiento.
Tampoco se recomienda evacuar si el inmueble cuenta con protocolos internos de repliegue como pasa en hospitales, escuelas y oficinas públicas.
El uso de elevadores está totalmente prohibido durante un sismo., pues si se presentan fallas eléctricas los usuarios pueden dejarlos atrapados.
En pisos altos, evacuar durante el movimiento incrementa el riesgo.
Cuándo SÍ se recomienda evacuar tras un sismo en la Ciudad de México
La evacuación ordenada y en calma, se recomienda una vez que el sismo ha terminado, no durante el movimiento.
Si el edificio presenta daños visibles como grietas profundas, inclinaciones, desprendimiento de materiales u olor a gas, la evacuación resulta prioritaria.
La SGIRPC indica que edificios antiguos o sin mantenimiento requieren revisión inmediata. En estos casos, permanecer dentro puede representar riesgo adicional.
También se recomienda evacuar si así lo indican brigadas internas o autoridades, pues son los responsables de protección civil del inmueble quienes deben coordinar la salida.
En viviendas ubicadas cerca de postes, bardas o fachadas dañadas, se sugiere alejarse tras el sismo, pues la caída de elementos puede ocurrir minutos después del movimiento principal.
Las personas deben dirigirse a puntos de reunión previamente establecidos.
Finalmente, la SGIRPC enfatiza que la evacuación debe priorizar a personas con discapacidad, adultos mayores y menores.
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
Si no separas el camión no se la llevará
Ciudad de México.- Con la llegada del 2026, la gestión de residuos en la Ciudad de México ha dado un giro definitivo. El programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar” ya es una realidad obligatoria para todos los hogares capitalinos. Aunque el objetivo principal es reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del reciclaje, la implementación plantea retos logísticos dentro de casa.
Especialistas consultados previamente por Siete24 advirtieron que la medida requiere de una educación previa para no quedar en papel. Por ello, más allá del anuncio oficial, te presentamos esta guía para que la transición sea sencilla y el camión recolector no rechace tus bolsas.
El código de colores: ¿Qué va en cada contenedor?
Para evitar confusiones, se establecieron tres categorías principales basadas en colores. Memorizar qué va en cada una es el primer paso para un reciclaje efectivo.
1. Contenedor verde: Residuos orgánicos
En este apartado se incluyen exclusivamente los desechos de origen biológico. Son aquellos que pueden convertirse en composta:
- Restos de frutas y verduras (incluyendo cáscaras)
- Cáscaras de huevo y huesos
- Residuos de jardinería: ramas, flores y hojarasca
- Restos de café y té (sin la bolsa de plástico si es el caso)
2. Contenedor gris: Inorgánicos reciclables
Aquí depositamos los materiales que pueden entrar nuevamente a una cadena de producción:
- Papel y cartón limpios
- Plásticos y metales
- Vidrio y envases de Tetra Pak
- Textiles y ropa que ya no tengan uso
3. Contenedor naranja: Inorgánicos no reciclables
Este es el grupo de los residuos difíciles de aprovechar y que suelen contaminar el resto del proceso:
- Pañales, toallas sanitarias y papel higiénico
- Curitas y colillas de cigarro
- Unicel, calzado y envolturas de frituras (sabritones, galletas, etc.)
Las “trampas” del reciclaje: servilletas y mascotas
Existen errores comunes que pueden arruinar una bolsa completa de reciclaje. Por ejemplo, aunque una servilleta desechable es de papel, si ya fue utilizada pierde su capacidad de ser reciclada. En ese caso, debe depositarse forzosamente en el contenedor naranja.
En cuanto a las heces de mascotas, el origen es orgánico, pero su manejo es delicado. Solo pueden ir al bote verde si se entregan en bolsas compostables certificadas. Si utilizas bolsas de plástico convencionales, el destino correcto es el inorgánico no reciclable (naranja).
Calendario de recolección en CDMX
La separación no servirá de nada si no respetas los días de entrega. Los camiones ahora operan bajo un esquema dividido:
- Lunes, miércoles, viernes y domingo: Recolección de residuos inorgánicos (tanto reciclables como no reciclables).
- Martes, jueves y sábado: Recolección exclusiva de residuos orgánicos.
¿Habrá multas?
Es importante destacar que en esta primera etapa no se contemplan multas económicas. Sin embargo, existe una sanción operativa inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción estricta de no recoger los residuos que no estén debidamente clasificados. Separar la basura ya no es solo una buena intención, sino un requisito para mantener limpio tu hogar y la ciudad.
Sismo de 6.5 sorprende en plenas vacaciones a capitalinos
No se reportan daños
Ciudad de México.— La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un sismo que fue perceptible en la capital mexicana.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) apuntó de manera preliminar que el sismo fue de magnitud 6.5, en punto de las 07:58 h, el cual se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.
El movimiento activó la alerta sísmica y se activaron los protocolos de emergencia en la Ciudad de México.
Al momento, no se reportan daños ocasionados por el movimiento telúrico.
¿Por qué en la CDMX son tan intensos los sismos?
Ante la posibilidad de un sismo fuerte en la Ciudad de México, autoridades de protección civil reiteran la importancia de conocer y aplicar medidas preventivas.
Datos del SSN indican que México registra miles de sismos cada año, aunque solo algunos resultan perceptibles o generan daños.
En la Ciudad de México, el impacto puede intensificarse por las características del suelo lacustre, de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que la prevención reduce riesgos y salva vidas.
Por ello, difunde de forma constante recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo fuerte.
La información oficial subraya que la preparación individual y familiar resulta clave ante una emergencia sísmica.
Conocer protocolos básicos permite reaccionar con mayor calma y eficacia.
Qué hacer durante un sismo fuerte en la Ciudad de México
Durante un sismo fuerte, la SGIRPC recomienda mantener la calma y evitar correr o empujar. El pánico aumenta el riesgo de accidentes, según autoridades de protección civil.
Si te encuentras dentro de un inmueble, debes ubicarte en zonas de menor riesgo. Estas incluyen columnas, muros de carga o espacios junto a estructuras firmes.
Alejarse de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer reduce lesiones, por lo que la SGIRPC insiste en no usar elevadores durante un movimiento telúrico.
Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas y busca un espacio abierto donde no existan riesgos de colapso.
En caso de viajar en automóvil, las autoridades recomiendan detener la marcha con precaución, evita puentes, pasos elevados y túneles mientras dura el sismo.
Las personas con discapacidad, adultos mayores y niñas o niños requieren apoyo prioritario.
Acciones después del sismo y recomendaciones preventivas
Tras concluir el movimiento, las autoridades recomiendan revisar el estado físico personal y de quienes te rodean. Si existen personas lesionadas, se debe solicitar apoyo a servicios de emergencia.
La SGIRPC pide evacuar inmuebles si se detectan daños estructurales visibles, grietas severas, olor a gas o fallas eléctricas indican riesgo inmediato.
Evitar encender cerillos o aparatos eléctricos reduce el riesgo de explosiones. La Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México recomiendan cerrar llaves de paso si se detectan fugas.
El uso responsable de líneas telefónicas permite que servicios de emergencia operen con mayor eficacia, por lo que sugieren priorizar mensajes de texto para comunicarse.
Antes de un sismo, Protección Civil recomienda preparar un plan familiar que incluya rutas de evacuación, puntos de reunión y contactos de emergencia.
La mochila de emergencia es otro elemento clave.
La SGIRPC sugiere incluir agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos y botiquín básico.
Participar en simulacros fortalece la capacidad de respuesta individual y colectiva.
La Ciudad de México realiza ejercicios oficiales cada año para reforzar la cultura de prevención.
El SSN y la SGIRPC mantienen información actualizada a través de canales oficiales.
Las autoridades piden consultar solo fuentes verificadas para evitar desinformación.
¡Bebé nace en taxi en Año Nuevo! con apoyo de mujeres policías
En Tacubaya
Ciudad de México.- Durante los festejos de Año Nuevo, elementos de la Policía Bancaria e Industrial asistieron un parto de emergencia dentro de un taxi en el CETRAM Tacubaya. Madre e hijo se reportan sanos.
Una historia de vida en medio del Año Nuevo
Mientras se celebraba la llegada del 2026, una historia de vida se escribió en el corazón de Tacubaya. Elementos femeninos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se convirtieron en heroínas al auxiliar a una joven madre que dio a luz dentro de un taxi, y recibieron al bebé sano y salvo en los primeros minutos del año.
El hecho ocurrió en la carpa de seguridad instalada en el cruce de avenida Jalisco y Manuel Dublán, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya.
Un joven de 23 años se acercó desesperado a los policías pidiendo ayuda: su esposa, de 20 años, presentaba contracciones intensas en el asiento trasero de un taxi rosa con blanco.
Mujeres policías reciben al bebé dentro del taxi
Al percatarse de que no había tiempo para trasladarla a un hospital, dos mujeres policías actuaron con rapidez y serenidad. Recostaron a la futura madre en el asiento trasero del vehículo y, aplicando sus conocimientos en primeros auxilios, asistieron el parto.
Tras unos minutos de tensión, el llanto del bebé rompió el silencio de la madrugada. Las oficiales lo arroparon de inmediato para protegerlo del frío, mientras los paramédicos de Protección Civil llegaban al lugar para brindar atención médica.
“Fue un parto fortuito”, reportaron los servicios de emergencia tras confirmar que tanto la madre como el recién nacido estaban en buen estado de salud. Ambos fueron trasladados posteriormente a un hospital especializado.
Un nuevo comienzo para una familia capitalina
El joven padre agradeció la pronta reacción de los uniformados, cuyo apoyo permitió que su hijo naciera sin complicaciones.
“No sabíamos qué hacer, todo fue muy rápido. Gracias a las oficiales por ayudarnos”, comentó visiblemente emocionado.
En medio del bullicio y las celebraciones, la historia de este nacimiento es un símbolo de esperanza en la capital.
Reciclaje será obligatorio en CDMX a partir de 2026
Esto es lo que debes saber
Ciudad de México.— A partir del 1 de enero de 2026, los residuos generados en la Ciudad de México deberán separarse en orgánicos, reciclables y no reciclables.
La medida formó parte de una nueva campaña ambiental presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
El anuncio ocurrió durante un evento público realizado en la alcaldía Azcapotzalco, con participación de autoridades locales y personal de limpia.
Brugada explicó que la separación será obligatoria y deberá realizarse desde los hogares, con contenedores diferenciados por color.
Los residuos orgánicos deberán depositarse en contenedores verdes; los reciclables, en contenedores grises; y los no reciclables, en contenedores naranjas.
La jefa de Gobierno detalló que la estrategia también incluyó un nuevo calendario de recolección para cada tipo de residuo.
Los residuos orgánicos se recolectarán los martes, jueves y sábados, según explicó la mandataria capitalina.
Los residuos reciclables y no reciclables se recogerán los lunes, miércoles, viernes y domingos, siempre en bolsas separadas.
Durante su mensaje, Brugada afirmó que la campaña buscó impulsar el reciclaje y mejorar el aprovechamiento de los residuos urbanos.
Señaló que la Ciudad de México generó alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos diarios, de acuerdo con datos oficiales del gobierno capitalino.
Del total, el 56 por ciento correspondió a residuos orgánicos, mientras el 21 por ciento fue reciclable y otro 21 por ciento no reciclable.
Entre los residuos no reciclables se incluyeron pañales, residuos sanitarios y materiales sin valor de recuperación, según lo expuesto en el evento.
Brugada indicó que cada habitante de la capital produjo cerca de un kilogramo de residuos al día.
Esa cifra colocó a la Ciudad de México como una de las entidades con mayor generación de desechos en el país, de acuerdo con datos gubernamentales.
Gobierno capitalino anunció infraestructura para reciclaje
Clara Brugada afirmó que el 75 por ciento de los residuos generados en los hogares pudo transformarse o recuperarse.
Explicó que ese porcentaje representó el principal objetivo de la estrategia ambiental rumbo al año 2030.
La mandataria señaló que la transformación incluyó producción de composta y reciclaje de materiales inorgánicos con valor comercial.
También destacó la importancia de separar los residuos desde el origen para evitar su mezcla durante el proceso de recolección.
Indicó que la separación debía mantenerse en los camiones recolectores y en las estaciones de transferencia.
Para facilitar el proceso, el gobierno capitalino anunció la entrega de tres contenedores por vivienda.
La distribución comenzará en la alcaldía Azcapotzalco y posteriormente se extenderá al resto de la ciudad, según informó Brugada.
La campaña incluyó visitas casa por casa para explicar la nueva estrategia de separación a las familias capitalinas.
Durante el evento, la jefa de Gobierno presentó un adelanto de la canción que acompañará a los camiones recolectores.
La letra explicó qué residuos correspondieron a cada color y los días asignados para su recolección.
Brugada informó que su administración invirtió en el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de residuos.
El plan contempló la entrega de 50 nuevos camiones de limpia para mejorar la recolección en la ciudad.
También anunció la ampliación de plantas de composta ya existentes en la capital.
La estrategia incluyó la construcción de dos nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos, según lo expuesto públicamente.
La información fue presentada por la jefa de Gobierno como parte de las acciones ambientales prioritarias de su administración.
