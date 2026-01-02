Muere hombre durante evacuación por sismo

Ciudad de México.— Una persona de la tercera edad murió en la colonia Álamos, Benito Juárez al caer de las escaleras de un edificio mientras evacuaba por el sismo de esta mañana de magnitud 6.5.

Los hechos ocurrieron en la calle Obrero Mundial y Aragón, en donde la esposa de la víctima reportó la caída y solicitó el arribo de los cuerpos de emergencia vía 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes constataron que la persona de 67 años ya no contaban con signos vitales.

Reportes policiales refieren que la persona se encontraba en el segundo nivel de un edificio conformado por seis niveles.

Evacuación, durante sismo, elección que puede salvar vidas

La decisión de evacuar o no un edificio durante un sismo depende de múltiples factores como la intensidad del movimiento, el tipo de inmueble y el momento en que ocurre.

Autoridades de protección civil insisten en que una evacuación incorrecta puede representar más riesgo que permanecer en el lugar adecuado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha reiterado que no todos los sismos requieren evacuación inmediata.

El suelo lacustre de la capital amplifica los movimientos, según estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Por esta razón, los protocolos en la Ciudad de México difieren de los aplicados en otras regiones del país.

Conocer cuándo evacuar y cuándo resguardarse resulta clave para reducir lesiones.

La SGIRPC subraya que la evacuación debe realizarse solo cuando existan condiciones seguras.

Salir de manera precipitada suele provocar caídas, empujones y golpes.

Cuándo NO se recomienda evacuar un edificio durante un sismo

Durante un sismo fuerte, no se recomienda evacuar mientras el movimiento continúa.

Protección Civil indica que escaleras y pasillos se convierten en zonas de alto riesgo.

Los registros de la SGIRPC muestran que muchas lesiones ocurren durante intentos de evacuación apresurada. Esto incluye caídas, golpes contra muros y desprendimientos de objetos.

En edificios bien construidos y sin daños visibles, la recomendación es replegarse en zonas de menor riesgo. Estas áreas incluyen columnas, muros de carga y espacios estructurales firmes.

La UNAM explica que los colapsos suelen ocurrir por fallas estructurales previas. Por ello, edificios con dictámenes estructurales vigentes ofrecen mayor seguridad durante el movimiento.

Tampoco se recomienda evacuar si el inmueble cuenta con protocolos internos de repliegue como pasa en hospitales, escuelas y oficinas públicas.

El uso de elevadores está totalmente prohibido durante un sismo., pues si se presentan fallas eléctricas los usuarios pueden dejarlos atrapados.

En pisos altos, evacuar durante el movimiento incrementa el riesgo.

Cuándo SÍ se recomienda evacuar tras un sismo en la Ciudad de México

La evacuación ordenada y en calma, se recomienda una vez que el sismo ha terminado, no durante el movimiento.

Si el edificio presenta daños visibles como grietas profundas, inclinaciones, desprendimiento de materiales u olor a gas, la evacuación resulta prioritaria.

La SGIRPC indica que edificios antiguos o sin mantenimiento requieren revisión inmediata. En estos casos, permanecer dentro puede representar riesgo adicional.

También se recomienda evacuar si así lo indican brigadas internas o autoridades, pues son los responsables de protección civil del inmueble quienes deben coordinar la salida.

En viviendas ubicadas cerca de postes, bardas o fachadas dañadas, se sugiere alejarse tras el sismo, pues la caída de elementos puede ocurrir minutos después del movimiento principal.

Las personas deben dirigirse a puntos de reunión previamente establecidos.

Finalmente, la SGIRPC enfatiza que la evacuación debe priorizar a personas con discapacidad, adultos mayores y menores.

