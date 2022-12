PBI auxilió a siete mujeres en labor de parto durante 2022

Ciudad de México.— Autoridades capitalinas cuentan con avances en la investigación por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, apeló a la secrecía del caso para no entorpecer las investigaciones.

“Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de los autores materiales. No quisiera decir más porque hay secrecía, pero nuestro compromiso es que no va a quedar impune”

En el atentado participaron dos hombres que viajaban en una motocicleta; uno de ellos, disparó contra el comunicador.

Además, se registró la participación de un vehículo que habría seguido a Gómez Leyva en días anteriores al ataque.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Claudia Sheinbaum no dejar de investigar el atentado.

“Aquí está la jefa de Gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedió con Ciro Gómez Leyva porque yo quiero seguir informando aquí. Es un asunto muy importante, no lo podemos dejar porque nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió”.

andrés manuel lópez obrador| presidente de méxico