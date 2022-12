Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, espera a su primer bebé

Ciudad de México.— Con un emotivo mensaje, la alcaldesa de Tepic, capital de Nayarit, Geraldine Ponce, anunció en redes sociales que está esperando a su primer hijo.

En todas sus redes sociales, la morenista publicó un mensaje en el que destacó que pese a lo complicado para ella que fue el 2022, cierra el año con luz y felicidad.

Recordó que durante este año que termina enfermó de Covid19, salió ilesa de un accidente aéreo y murió su perrito.

Sin embargo, todas esas malas experiencias sucumbieron ante la luz de la llegada de su primer bebé.

He sido blanco de ataques desmedidos sin sustento por políticos de otros partidos, incluso del mío. En fin, ya hasta había afirmado que este era el año más feo que había tenido, a pesar de los logros que alcanzamos juntos…



(2/4) — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) December 29, 2022

“Cuando me enteré de esta hermosa noticia, mi 2022 se llenó de luz, y, desde entonces, no hay un día en que no esté feliz”.

Así mismo, agradeció a Dios por cumplirle el deseo de ser madre, su mayor anhelo, dijo la alcaldesa.

“Te espero con todo mi amor, mi bebé; estamos listos para abrazarte, cuidarte y guiarte de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, por cumplirme mi mayor deseo”

Al mensaje, Ponce adjuntó una foto de ella haciendo una figura de corazón con sus manos sobre su vientre.

Te espero con todo mi amor, mi bebé; estamos listos para abrazarte, cuidarte y guiarte de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, por cumplirme mi mayor deseo 🥰



(4/4) pic.twitter.com/WhM4Dvjed7 — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) December 29, 2022

JAHA