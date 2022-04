“Regalo de la vida”: Familias que visitan réplica de la Capilla Sixtina

Ciudad de México.— Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, acudió al Barrio de Tepito para garantizar a los comerciantes que no cobra derecho de piso y menos pacta con el crimen organizado.

En ese sentido, ofreció todo su apoyo a comerciantes y locatarios para no dejarse de extorsionar, por lo que atendió las denuncias ciudadanas contra la administradora del Mercado Zona, Genoveva N, quien de manera ilegal utilizaba el nombre de la alcaldesa de Cuauhtémoc para extorsionar y hacer cobros fuera de la ley.

Genoveva “N” Administradora del mercado reconoció que exigía, a través de terceras personas, 250 pesos diarios, por tanto recibió sanción administrativa por parte de las autoridades de la demarcación y fue trasladada por elementos de policía auxiliar a la Fiscalía de la Alcaldía.

Tras emitir su mensaje de apoyo a locatarios y comerciantes a las afueras del Mercado de Tepito Zona, hizo un reto para que le demuestren vínculo con el grupo criminal denominado La Unión Tepito.

“Vengo a decirles de frente que no soy la que manda a extorsionar a nadie, ni estoy vinculada con el crimen organizado, y quien tenga las pruebas de ello, aquí póngase de frente y dígamelo y tráigame al delincuente o al del grupo de La Unión que diga que está vinculado conmigo”, dijo Sandra Cuevas.

Durante mi reunión con comerciantes de la col. #Morelos se detuvo a Genoveva "N", "personal sindicalizado" de la alcaldía #Cuauhtémoc, por extorsión y nexos con "La Unión Tepito"; siendo destituida en el acto, asimismo se realizó denuncia por la probable comisión de delitos. pic.twitter.com/yArfIHO1xv — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 21, 2022

Acompañada por miembros de su gabinete jurídico y de gobierno, declaró ante comerciantes “no se confundan, soy igual que ustedes, aquí me hice, aquí me formaron mis papás, mis papás trabajaron aquí. Estuve en Florida, en Rivero, en Díaz de León, en varias de las calles de aquí de Tepito y estuve más de 20 años y no vine a ser alcaldesa para fregar al comerciante”.

Entonces, continuó, no se vale que agarren a alguien nuevo, a alguien que no pertenece a la cúpula del poder para ataques constantes tan solo porque no tengo un padrino y “mi único respaldo son todos ustedes: los comerciantes, yo soy igual que todos, así que ahorita mismo vamos a ir al mercado a sacar a la señora que ha estado pidiendo cuotas a nombre mío”.

“Yo no hago tratos con el crimen organizado. Estoy con ustedes”, finalizó Sandra Cuevas.

ebv