Se acabó el negocio de los pepenadores en Cuauhtémoc, advierte alcaldesa

Ciudad de México.— Los usos y costumbres en la Ciudad de México, no van a evitar que el Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, ponga orden y disciplina en la demarcación, advirtió la alcaldesa Sandra Cuevas.

Desde el inicio de esta semana, Sandra Cuevas ha llevado a cabo operativos de Recuperación de Espacios Públicos en Cuauhtémoc en las colonias Tránsito, Asturias y Ampliación Asturias actividad que realizará en las 33 colonias de la demarcación en beneficio de los más de 550 mil habitantes y los 6 millones de visitantes diarios, con el propósito de mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida.

“Quiero, por favor, pedirles a vecinas y vecinos que lleven su basura al camión o a los carritos de la recolección de residuos sólidos. Por favor, ya no hagan basureros clandestinos. Esto es orden y disciplina; con conciencia, ¿a ustedes les gusta que sus hijos transiten en calles sucias?, a mí no me gusta y no lo vamos a permitir, vamos a limpiar en equipo y en familia en la Alcaldía Cuauhtémoc”, expuso.