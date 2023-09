Seres humanos desechables, según la justicia en México: Arquidiócesis de México

Ciudad de México.— La Arquidiócesis primada de México externó su tristeza que el Estado y sus leyes están mucho más dispuestos a defender la personalidad, antes que a la persona.

A través de la editorial en Desde la Fe, la Arquidiócesis de México, lamentó que si se puede pasar sobre la persona, con tal de desarrollar la personalidad, se genera un sinsentido en la misma existencia humana.

¿Es más importante defender un atributo de la persona que a la persona misma?, cuestionó.

La Arquidiócesis s refieren a la sentencia aprobada el 6 de septiembre por la Primera Sala de la SCJN, que declaró “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”.

Refirió que llama la atención que, justo a dos años de la sentencia de la Corte sobre el Código Penal de Coahuila en materia de aborto, la cual generó jurisprudencia para que el aborto libre no sea penalizado mediante el trámite de amparos en todo el país, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a dar nota, ampliando ahora el derecho de amparo a organizaciones que promueven el aborto, mas allá de las mujeres.

LEE “Toda vida es digna”; Iglesia de México responde a resolución de la SCJN respecto al aborto

“Parece que se han fijado fechas significativas del calendario para subir este tema en los debates públicos. Además del detalle de la fecha, también es importante señalar el argumento que se usa para casi todas las decisiones judiciales en materia de derechos humanos: el libre desarrollo de la personalidad”.

Explicó que en ese libre desarrollo de la personalidad cabe desechar la vida humana de terceros, sobre todo al inicio y al final de la vida, y ahora se celebra como un triunfo en materia de los derechos humanos, que todo el mundo pueda desarrollar su personalidad, pero queda en la obscuridad permanente el dato crudo de las personas que pueden ser desechadas, eliminadas, para lograr que una persona alcance esa personalidad que tanto busca.

Asimismo, aclaró que tampoco es, ni será, un triunfo del feminismo, lograr que la mujer pueda deshacerse libremente de sus hijos para desarrollarse en este mundo laboral, social, económico.

“Porque la opción que le están dando a la mujer contemporánea es: ‘Tu desarrollo personal o tu descendencia, tú decides… ¿Realmente esa es la ansiada respuesta que las mujeres necesitaban del feminismo?, ¿no debería impulsarse un feminismo que realmente pugne por el desarrollo integral de la mujer? Con todas sus capacidades y aptitudes, con su propia naturaleza femenina, integrada al mundo”.

Finalmente, alertó que no se puede seguir quejando de la violencia creciente en nuestro país, pero mientras no se logre sensibilizar a la sociedad sobre el respeto a la vida humana, desde el inicio hasta su fin natural; mientras se siga haciendo pasar el aborto como una conquista de los derechos humanos; mientras se siga privilegiando la personalidad sobre la persona misma; mientras se siga discriminando a la mujer que decide ser madre en el trabajo, la escuela o la propia familia, la violencia no cederá, porque el corazón humano necesita compadecerse del débil, del necesitado.

Siete24 en redes sociales

ebv