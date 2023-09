“Toda vida es digna”; Iglesia de México responde a resolución de la SCJN respecto al aborto

Ciudad de México.— Los Obispos de México fijaron su postura respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al aborto y advirtió que “toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es digna independientemente de sus condiciones y eventualidades”.

Con fundamento en el principio de relatividad de las sentencias de amparo, la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las autoridades no le deben aplicar a GIRE la totalidad de los artículos 331 y 332, así como ciertos fragmentos de los artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, en materia de aborto. Que imponen sanciones penales a quien practique el aborto y a la madre gestante que consienta a ello.

Además, llama la atención de la Conferencia del Episcopado Mexicano que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que, por tratarse de un caso sui generis y de derechos de naturaleza colectiva, deba entenderse que la inaplicación de los citados artículos en favor de GIRE, sea extensiva a todas las mujeres que GIRE acompañe en sus solicitudes de aborto consentido.

Al respecto, los obispos consideran importante aclarar a la opinión pública que la citada sentencia de amparo no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población.

Tampoco representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus respectivos Códigos Penales; pero si vuelve evidente una realidad social que deben entender como pastores y atender con la debida diligencia.

Junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, los obispos afirman que la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de nuestra cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas.

“La concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito. Su cuidado y protección no es una responsabilidad que concierne solamente a mujer gestante sino a la sociedad en su conjunto que no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil, la persona naciente, sino que está llamada a generar las condiciones mejores para acoger la vida y no a descartarla”, explicó la CEM en un comunicado.