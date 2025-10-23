Comunidad universitaria responde con 60 toneladas de ayuda a Puebla

Ciudad de México.— Cuando Sofía escuchó a su hijo pronunciar su propio nombre con dificultad, notó cómo cada sílaba parecía un obstáculo. La voz se trababa, los sonidos se repetían y su gesto reflejaba frustración. Situaciones como esta son comunes en familias que enfrentan la tartamudez, un trastorno del habla que afecta la comunicación, la autoestima y las relaciones interpersonales.

¿Qué es la tartamudez y cómo se manifiesta?

De acuerdo con especialistas, la tartamudez es una alteración del habla que provoca interrupciones o bloqueos en la fluidez verbal. Generalmente inicia en la infancia y desaparece en la mayoría de los casos, aunque algunas personas continúan presentando disfluencias en la adultez.

Se clasifica en dos tipos principales:



Tartamudez del desarrollo: aparece en la infancia mientras el niño aprende a hablar.

aparece en la infancia mientras el niño aprende a hablar. Tartamudez neurogénica: surge tras un golpe en la cabeza, accidente cerebrovascular o traumatismo cerebral.

Otros factores que pueden desencadenarla son estrés, eventos traumáticos, presión familiar y predisposición genética.

La tartamudez, indican expertos, afecta más a los hombres que a las mujeres, impactando entre el 5 y 10 por ciento de los niños de 5 a 7 años, de los cuales el 75 por ciento supera la condición en la adultez. Entre el 1 y 3 por ciento seguirá con disfluencias en la vida adulta.

Señales de alerta

Entre los signos más frecuentes se incluyen ansiedad al hablar, repetición de sílabas o palabras, dificultad para iniciar frases, estiramiento de sonidos, pausas prolongadas, movimientos repetitivos de la cabeza, rigidez corporal y temblores de labios o mandíbula. En situaciones de estrés o prisa, estos episodios pueden incrementarse.

La doctora María Florencia Assaneo, investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, explica que la tartamudez afecta el aparato motor del habla y que no existe una sílaba única que repitan todos los pacientes. Una de las palabras que suele generar mayor ansiedad es el propio nombre.

Impacto social y emocional

La tartamudez puede provocar aislamiento, temor a expresarse y convertirse en blanco de burlas o críticas. Por ello, el acompañamiento familiar y escolar resulta fundamental para prevenir complicaciones emocionales y sociales.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico requiere la evaluación de un especialista en trastornos del lenguaje, quien determina la frecuencia y los patrones del tartamudeo. El tratamiento varía según cada caso e incluye técnicas para controlar la respiración, hablar más despacio y simplificar el lenguaje.

Las terapias recomendadas combinan terapia del habla y cognitivo-conductual, y el acompañamiento familiar resulta esencial en niños. El Centro Neurológico y diversas unidades médicas cuentan con equipos multidisciplinarios certificados en neurología y lenguaje, capacitados para ofrecer atención con calidad y calidez.

La doctora María del Carmen Rojas Sosa, coordinadora de programas médicos en la División de Unidades de Rehabilitación del IMSS, subraya que los niños con trastornos del lenguaje pueden recuperarse completamente cuando no existen alteraciones sensoriales, motoras o cerebrales asociadas.

Disfemia: un fenómeno temporal en la infancia

La disfemia afecta a un porcentaje de niños y desaparece de manera espontánea en la mayoría de los casos. Según la doctora Assaneo, esta condición es reversible y no todos los niños que tartamudean continuarán haciéndolo en la adultez.

Estrategias y adaptaciones

Algunas situaciones reducen los episodios de tartamudez, como cantar, hablar al mismo tiempo que otra persona o modificar el tono de voz. Hay quienes desarrollan estrategias propias para comunicarse, mientras que otros recurren a dispositivos de eco o enmascaramiento auditivo, con efecto temporal.

Algunos pacientes consideran la tartamudez una característica personal y viven plenamente sin que afecte su vida cotidiana. Cuando interfiere con la calidad de vida, los especialistas recomiendan intervención profesional.

Trastornos del lenguaje y rehabilitación

Los trastornos de pronunciación y la tartamudez son comunes en niños y pueden afectar la articulación, la fluidez y la formación de frases. La falta de vocabulario, la estructura deficiente de las frases y la dificultad para expresar ideas alertan sobre un posible trastorno del lenguaje.

Preguntas frecuentes



¿La tartamudez es por nervios? La ansiedad puede agravar los síntomas, pero no es la causa principal.

La ansiedad puede agravar los síntomas, pero no es la causa principal. ¿Desaparece sola en la niñez? En la mayoría de los casos de tartamudez del desarrollo sí. Si persiste o genera malestar, conviene intervenir.

