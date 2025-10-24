ONU debe recuperar su credibilidad y compromiso con la dignidad humana: Neydy Casillas

Ciudad de México.— La Organización de las Naciones Unidas cumple 80 años desde su fundación en 1945. Nació con una visión clara: preservar la paz, promover la dignidad humana y respetar la soberanía de las naciones. Sin embargo, Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center For Human Rights, señaló que actualmente la ONU es muy distinta a aquella que soñaron sus fundadores.
“La ONU ya no defiende los derechos humanos fundamentales, sino que los redefine según los deseos del momento. Proclama la igualdad entre hombres y mujeres, pero ya ni siquiera puede definir qué es una mujer. Y aunque su Carta exige respetar los tratados y la soberanía de los Estados, hoy impone conceptos y obligaciones que nunca fueron acordados por los países”, explicó Casillas.
En ese sentido, refirió que tampoco ha cumplido con su misión de preservar la paz, como muestran los conflictos actuales en Israel y Ucrania, ni con la de promover la libertad, pues “se ha convertido en una de las principales voces que abogan por la censura global”.
“Por eso, este aniversario es más que una celebración: es una llamada urgente a volver al espíritu de su Carta fundacional, a poner nuevamente la persona humana, la familia y la cooperación entre naciones soberanas en el centro del multilateralismo”, refirió Neydy Casillas.
Finalmente, exige que la ONU recupere su credibilidad volviendo a sus propósitos originales: la defensa de la dignidad humana y la soberanía de los pueblos.
La libertad religiosa se deteriora en el mundo; México escala a categoría de “discriminación”
Ciudad de México.– La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) presentó su “Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025”, que analiza el periodo de enero de 2023 a diciembre de 2024. El documento advierte que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión “no solo está bajo presión. En muchos países está desapareciendo”, declaró Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN.
El estudio, que cubre 196 países, denuncia violaciones graves en 62 naciones. De estas, 24 son clasificadas como de “persecución” y 38 de “discriminación”. Solo Kazajistán y Sri Lanka mostraron mejoras. El informe identifica al autoritarismo como la mayor amenaza global, donde “el control de la fe se ha convertido en una herramienta del poder político”.
México: crimen organizado e impunidad
Aunque la Constitución mexicana garantiza la “libertad de religión”, este derecho “se ve gravemente amenazado por la violencia del crimen organizado, la impunidad y la corrupción institucional”, concluyeron los investigadores. El documento detalla asesinatos de sacerdotes, laicos y líderes evangélicos, además de profanaciones y extorsiones contra iglesias.
El informe reporta que México ha pasado a la categoría de “discriminación” debido al “deterioro constante de la seguridad, la ausencia de justicia y el riesgo creciente para quienes defienden la fe y los derechos humanos”. Subraya que “los líderes religiosos se han convertido en defensores de sus comunidades ante la falta de acción estatal”, una postura que “los expone como objetivos del crimen organizado”.
Durante la presentación, la investigadora Marcela Szymanski alertó que “en México matan a los candidatos políticos que no les gustan a los criminales”. Sostuvo que los partidos políticos de izquierda “suelen ser un peligro para la libertad religiosa” porque “orientan a la ciudadanía hacia una sola verdad a costa de amenazas y muerte”.
Amenazas globales: autoritarismo y extremismo
Para ACN, el autoritarismo es el principal motor de represión religiosa. En China, Irán, Eritrea o Nicaragua, los gobiernos aplican “tecnologías de vigilancia masiva, censura digital, legislación restrictiva y detenciones arbitrarias”. El informe denuncia una “burocratización de la represión religiosa” cada vez más sofisticada.
El extremismo islamista se expande en África y Asia. El Sahel es el epicentro de la violencia yihadista, con grupos como el Estado Islámico – Provincia del Sahel (ISSP) que causan “la muerte de cientos de miles, el desplazamiento de millones y la destrucción de cientos de iglesias y escuelas cristianas”. El nacionalismo étnico-religioso impulsa la represión en India y Myanmar.
El crimen organizado como nuevo perseguidor
Sin embargo, el crimen organizado emerge en este informe como un nuevo actor de persecución. En México y Haití, “grupos armados asesinan o secuestran a líderes religiosos o extorsionan parroquias para imponer control territorial”. Los conflictos armados en Myanmar, Ucrania y Sudán han generado una “crisis de desplazamiento silenciosa”.
Finalmente, también Europa y Norteamérica registran un deterioro. En 2023, Francia tuvo cerca de mil ataques a iglesias; Grecia, más de 600 actos de vandalismo. Se documentó un “aumento dramático de actos antisemitas y anti musulmanes” tras la guerra en Gaza. En Francia, los actos antisemitas crecieron también en un mil por ciento.
Una petición global
Ante este panorrama, ACN lanzó por primera vez una petición global para exigir a los gobiernos la protección efectiva del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “La libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio”, es el lema de la campaña.
El informe completo está disponible en acninternational.org/religiousfreedomreport/
Comunidad universitaria responde con 60 toneladas de ayuda a Puebla
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convirtió la solidaridad en acción al enviar 60 toneladas de ayuda humanitaria al estado de Puebla. Con esto, suman más de 160 toneladas de insumos destinados a familias afectadas por lluvias recientes en cinco estados del país.
Así lo dio a conocer Joaquín Narro Lobo, director general de Atención a la Comunidad de la Máxima Casa de Estudios.
Para muchas personas, estos víveres representan más que alimentos y artículos de higiene: son un apoyo tangible que llega justo cuando la vida parece más difícil.
Narro Lobo supervisó la salida de tres camiones cargados con víveres y enseres desde el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario.
Los insumos serán entregados a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encargada de distribuirlos en las comunidades afectadas.
Cabe mencionar que en días anteriores, la UNAM envió 100 toneladas de apoyo a la Universidad Veracruzana, y lo recaudado hasta el viernes 24 de octubre se destinará la próxima semana a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
El Centro de Acopio ha recibido donaciones de estudiantes, profesores y vecinos, quienes se han unido para transformar su solidaridad en ayuda concreta.
Apoyo humanitario UNAM
“Cada kilo de víveres representa un gesto de humanidad”, destacó Narro Lobo.
Aunque la fase más crítica de las lluvias ha pasado, muchas familias enfrentan escasez de alimentos, agua potable y condiciones sanitarias precarias.
La remoción de escombros y la limpieza de hogares dañados requieren herramientas y suministros específicos.
La casa de estudios pidió agua embotellada, alimentos enlatados, granos, productos de higiene personal, palas, picos, cloro, gel antibacterial y alimento para mascotas. Señaló que ropa ya no se necesita, porque hay suficiente acopio.
Cada donación representa un respiro para quienes han perdido mucho y un recordatorio de que no están solos.
Joaquín Narro Lobo agradeció a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por confiar en la UNAM y sumar esfuerzos.
Apoyo humanitario UNAM
“La solidaridad es un valor que nos permite formar comunidad y tender la mano a quienes más lo necesitan”, dijo.
Las acciones de estudiantes, facultades y escuelas reflejan un compromiso que trasciende las aulas y demuestra que, ante la adversidad, la humanidad puede movilizarse con fuerza y esperanza.
Para las familias en Puebla, las 60 toneladas de ayuda representan no solo insumos, sino también un mensaje de apoyo y cercanía.
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
CIUDAD DE MÉXICO.- El suicidio de Yusvely Marianny, una joven venezolana de 20 años que se lanzó desde un puente peatonal en Puebla, ha estremecido a México y reabierto la conversación sobre la urgencia de atender la salud mental.
Detrás de su último mensaje en redes sociales se revelan las señales silenciosas del sufrimiento que suelen pasar inadvertidas: sentirse una carga, la falta de apoyo emocional y un entorno que no escuchó a tiempo.
“Siempre pensé que era una carga para mami”
Horas antes de su muerte, Yusvely compartió en Instagram siete fotografías y una carta de despedida. Su publicación iniciaba con un tono ligero:
“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho…”.
Pero conforme avanzaba, el texto se transformó en un retrato de dolor profundo.
“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación”, escribió la joven, describiendo un estado mental marcado por la ansiedad y el aislamiento.
En su mensaje también confesó:
“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.
La frase se convirtió en el reflejo de un sentimiento de abandono que, según especialistas, suele estar presente en jóvenes con riesgo suicida.
“Las heridas emocionales no tratadas son un riesgo para la vida”
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los traumas infantiles no atendidos pueden convertirse en detonantes de conducta suicida.
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, señaló el especialista, tras explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.
De acuerdo con un estudio del Newman Institute, las personas que vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta mil 500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
Entre esos factores se encuentran el abuso sexual, la violencia familiar, la negligencia y el abandono emocional.
En su carta, Yusvely mencionó un episodio de abuso sexual por parte de su hermano y la indiferencia que sintió al compartirlo con su madre:
“Hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo, solo me regañaste…”.
El silencio, enemigo de la prevención
El Dr. Rivas destacó que detectar a tiempo el sufrimiento puede salvar vidas.
“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.
Los signos suelen manifestarse en el lenguaje, las actitudes o las publicaciones digitales.
En el caso de Yusvely, su mensaje contenía frases que denotaban culpa, desesperanza y aislamiento emocional, sentimientos que, según expertos, deben encender alertas inmediatas en familiares y amigos.
Su despedida concluía con una frase que resume la contradicción interior de quien lucha entre el deseo de vivir y el cansancio existencial.
“La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.
México y la urgencia de atender la salud mental
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Sin embargo, los datos solo muestran la superficie de un problema mucho más profundo: la falta de atención oportuna, la vergüenza de pedir ayuda y la escasa educación emocional.
El director del Newman Institute recordó que romper el estigma es esencial.
“Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.
Organizaciones civiles y especialistas insisten en que la prevención comienza en casa, con la escucha, la empatía y el acompañamiento cotidiano.
El suicidio, señalan, no ocurre de un día para otro: es la consecuencia de múltiples heridas no atendidas.
La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación sobre el caso, mientras usuarios en redes sociales lamentan su muerte y recuerdan la importancia de no minimizar los signos de tristeza o desesperanza.
Uno de los mensajes más compartidos en X (antes Twitter) sintetiza el sentir colectivo:
“Si las personas supieran el poder que tienen con simplemente ser amables con alguien, dar los buenos días o escuchar, muchas vidas podrían salvarse”.
Si necesitas ayuda
Si atraviesas una situación difícil o tienes pensamientos relacionados con el suicidio, no estás solo. Puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible 24 horas, o acercarte a un centro de atención psicológica. Pedir ayuda es un acto de valentía.
CDMX
Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
Atención oportuna
Ciudad de México. — En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a dos mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
Ambos nacimientos ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, y las madres y recién nacidas fueron trasladadas con éxito a hospitales para recibir atención médica especializada, informó la SSC a través de un comunicado oficial.
Policías recibieron a una bebé en la colonia Martín Carrera
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
Los policías solicitaron una ambulancia por radio, pero notaron que el nacimiento era inminente. Para proteger a la madre, la recostaron en el asiento trasero del vehículo y siguieron el protocolo de primeros auxilios.
Uno de los oficiales la guió en ejercicios de respiración hasta que la pequeña nació. Luego la arroparon y la colocaron sobre el pecho de su madre para mantenerla caliente.
Pocos minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y trasladaron a ambas a un hospital de especialidad.
La familia agradeció el apoyo de los uniformados, quienes permanecieron con ellos hasta asegurar que recibieran atención médica completa.
Otro parto ocurrió en una patrulla en la colonia Tacuba
En otro hecho similar, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, una joven de 15 años dio a luz dentro de una patrulla.
De acuerdo con el parte informativo de la SSC, los policías patrullaban las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem cuando una mujer de 61 años pidió auxilio porque su nieta presentaba fuertes contracciones.
Los oficiales solicitaron apoyo médico, pero ante la inminencia del parto, trasladaron a la joven al interior de la unidad policial.
Una de las agentes aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y recibió a la bebé en los asientos traseros de la patrulla. La recién nacida fue arropada y colocada en brazos de su madre para tranquilizarla.
Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y verificaron el estado de salud de ambas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención médica especializada.
La SSC destacó la capacitación de sus elementos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que sus policías están capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias, con el objetivo de auxiliar a la población en situaciones críticas.
La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de los cuerpos de seguridad con el bienestar de los habitantes y su pronta respuesta ante cualquier emergencia.
Según datos públicos de la SSC, cada año se registran decenas de asistencias médicas brindadas por agentes en campo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el ERUM.
