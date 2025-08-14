“De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida”, advierte Neydy Casillas

Ciudad de México.— Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, alertó que la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en México bajo la organización de la CEPAL y ONU Mujeres, plantea un modelo que podría debilitar gravemente a la familia.

Un modelo que sustituye a la familia

El encuentro, celebrado bajo el lema “Transformaciones para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”, busca consolidar un esquema estatista y totalitario, señaló Casillas, en el que el gobierno se convierte en proveedor y regulador de todos los cuidados, desde la infancia hasta la vejez.

Señaló que el concepto de “cuidado” no se limita a apoyar a quienes lo necesitan, sino que pretende transformarlo en un derecho exigible al Estado, lo que implica que la autoridad asumiría responsabilidades íntimas de la vida familiar, desde la lactancia hasta el acompañamiento en la vejez.

Consecuencias para la maternidad y los lazos familiares

Casillas advirtió que, bajo esta visión, cuando una madre cuida a sus hijos se le considera discriminada y víctima del patriarcado, lo que lleva a proponer la redistribución y monetización de estas tareas. Esto desvaloriza el amor gratuito, debilita el papel de los padres, rompe los lazos naturales de la familia y convierte la maternidad en un servicio pagado.

El riesgo, añadió, es que el Estado termine como administrador y árbitro de la vida doméstica, regulando la vida familiar con criterios de género, ambientales y económicos, como si fuera una empresa.

LEE Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans

Impacto regional

En ese sentido, advirtió que lo que se acuerde en esta conferencia no quedará en el ámbito local. Las decisiones se presentarán ante la ONU para influir en las políticas de toda la región, lo que, de concretarse, moldearía el futuro de las naciones latinoamericanas.

Por ello, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, llamó a exigir que las autoridades rechacen cualquier hoja de ruta que debilite a la familia y entregue libertades a una burocracia internacional.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv