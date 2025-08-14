Connect with us
"De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida", advierte Neydy Casillas

México

“De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida”, advierte Neydy Casillas

Foto XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Publicada

hace 2 horas

on

Ciudad de México.— Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, alertó que la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en México bajo la organización de la CEPAL y ONU Mujeres, plantea un modelo que podría debilitar gravemente a la familia.

Un modelo que sustituye a la familia

El encuentro, celebrado bajo el lema “Transformaciones para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”, busca consolidar un esquema estatista y totalitario, señaló Casillas, en el que el gobierno se convierte en proveedor y regulador de todos los cuidados, desde la infancia hasta la vejez.

Señaló que el concepto de “cuidado” no se limita a apoyar a quienes lo necesitan, sino que pretende transformarlo en un derecho exigible al Estado, lo que implica que la autoridad asumiría responsabilidades íntimas de la vida familiar, desde la lactancia hasta el acompañamiento en la vejez.

Consecuencias para la maternidad y los lazos familiares

Casillas advirtió que, bajo esta visión, cuando una madre cuida a sus hijos se le considera discriminada y víctima del patriarcado, lo que lleva a proponer la redistribución y monetización de estas tareas. Esto desvaloriza el amor gratuito, debilita el papel de los padres, rompe los lazos naturales de la familia y convierte la maternidad en un servicio pagado.

El riesgo, añadió, es que el Estado termine como administrador y árbitro de la vida doméstica, regulando la vida familiar con criterios de género, ambientales y económicos, como si fuera una empresa.

LEE Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans

Impacto regional

En ese sentido, advirtió que lo que se acuerde en esta conferencia no quedará en el ámbito local. Las decisiones se presentarán ante la ONU para influir en las políticas de toda la región, lo que, de concretarse, moldearía el futuro de las naciones latinoamericanas.

Por ello, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, llamó a exigir que las autoridades rechacen cualquier hoja de ruta que debilite a la familia y entregue libertades a una burocracia internacional.

ebv

Edomex

Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl

Publicada

hace 25 minutos

on

14 agosto, 2025

Por

Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
Foto Cuartoscuro / ARCHIVO

Ciudad de México.— El agua no esperó y la ayuda nunca llegó. Las calles de Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México, se convirtieron en canales improvisados por la gran cantidad de agua que cayó debido a las lluvias de los últimos días. Entre 30 y 40 centímetros de agua cubrieron el asfalto, se metieron a las casas y bloquearon coladeras. Las autoridades municipales no aparecieron y fueron los propios vecinos quienes, con organización y recursos propios, comenzaron a sacar el agua de sus hogares.

No son prioridad

Las llamadas al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) comenzaron temprano el martes. La respuesta que recibieron los habitantes fue: la prioridad era la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Avenida Central Carlos Hank González. La colonia, junto con otras del norponiente de Nezahualcóyotl, quedó fuera del plan inmediato de atención.

Mientras la anegación avanzaba, las coladeras se colapsaban y el drenaje dejaba de funcionar, el agua seguía atrapando calles completas. La comunidad se organizó y con voluntad y cooperación se pusieron manos a la obra.

Organización vecinal para enfrentar la emergencia

En pocas horas, los vecinos organizaron una colecta para adquirir tres bombas sumergibles. Con ellas lograron drenar parte del agua acumulada, aunque algunas viviendas todavía permanecen afectadas, con registros sanitarios llenos y la necesidad de contratar servicios particulares para continuar el desagüe.

LEE Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX

“No fuimos prioridad. Nos dijeron que primero era el Aeropuerto y la Avenida Central. Así, simple. Y nosotros tuvimos que comprar las bombas. Nos organizamos, cooperamos y entre todos lo hicimos”, narró una habitante del fraccionamiento.

La inundación dejó daños materiales en muebles, electrodomésticos y vehículos. Pero también dejó una marca emocional en las familias, que vieron cómo la solución dependía únicamente de su esfuerzo colectivo.

Clase media relegada de programas sociales

De acuerdos con los vecinos afectados, no piden dádivas ni apoyos extraordinarios, sino prevención y mantenimiento. Coinciden en que la clase media organizada suele quedar relegada de la inversión pública y de la atención prioritaria ante emergencias.

“Nosotros no pedimos programas sociales, pedimos que se prevenga. Que no tengan que pasar estas cosas para que nos volteen a ver. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los recursos de protección civil?”, cuestionó otro de los vecinos.

Solidaridad frente a la indiferencia

En medio del enojo y la frustración, surgió un valor que los vecinos quieren conservar: la unidad. Entre aportaciones y trabajo colectivo, la colonia hizo frente a la inundación.

ebv

CDMX

Usuarios respaldan actuar de policía en caso de persona trans en el Metro

Piden no sancionar a la uniformada

Publicada

hace 3 horas

on

14 agosto, 2025

Por

Foto: Especial

Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales pidieron no sancionar a la mujer policía que impidió el ingreso de una persona trans a un vagón exclusivo para mujeres en el Metro capitalino.

Los internautas afirmaron que la oficial cumplió con su trabajo y no debe ser sancionada por la acción.

Los comentarios destacaron que la agente actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.

¿Qué pasó en el Metro con la policía y la persona trans?

Los hechos ocurrieron en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México. Ahí, la miembro de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) explicó a la persona trans que el vagón al que pretendía ingresar era un vagón exclusivo para mujeres y además menores de 12 años.

Más para leer: “Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans

En un video difundido en redes sociales en el que no se confirma la fecha del hecho, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector.

Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo.

Anuncian “sanción correctiva” y “capacitación en materia de equidad de género” a la agente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la agente recibirá un “ecibirá capacitación en materia de equidad de género”.

En una tarjeta informativa, afirmó también que la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente.

Esta información va en el mismo sentido que la difundida por el propio Metro en redes sociales. En su cuenta de X, el STC, afirmó que “se aplicarán la sanción correctiva correspondiente” con la uniformada.

Colectivo feminista denuncia sanción a policía que defiende a mujeres

Sobre el caso, la activista en favor de las mujeres, Alejandra Yáñez Rubio, llamó a defender a la policía involucrada ante la inminente sanción.

A decir de Yáñez, la oficial defendió a las mujeres que usan el transporte público y los espacios exclusivos para ellas.

Así mismo, afirmó que “los derechos humanos de las mujeres se basan en nuestro sexo biológico”.

JAHA

CDMX

Rebeca Grynspan reivindica el valor del hogar: orgullosas de ser amas de casa y madres

En la Conferencia Regional de la Mujer

Publicada

hace 14 horas

on

14 agosto, 2025

Por

Rebeca Grynspan (UNCTAD) reivindica en la XVI Conferencia Regional de la Mujer el valor de ser amas de casa, madres y abuelas,

Ciudad de México.- “Nos sentimos muy orgullosas de ser amas de casa, madres y abuelas”, con esta afirmación, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), dirigió un mensaje que reivindicó el valor de la mujer en la familia. Esto durante la segunda jornada de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres.

Grynspan advirtió que la lucha por la igualdad, enfocada durante décadas en abrir espacios ocupados tradicionalmente por hombres, dejó de lado la valoración del trabajo doméstico y de cuidado que históricamente han realizado las mujeres.

“La igualdad no es solo valorar aquello a lo que antes no teníamos derecho. Es valorar lo que hacemos, que es la sostenibilidad de la sociedad misma y de la vida”.

Una propuesta de futuro, no solo de resistencia

En un periodo de transición con avances y retrocesos, Grynspan afirmó que la “sociedad del cuidado” es una propuesta transformadora y de futuro, dijo durante la discusión del documento de posición “La sociedad del cuidado”, presentado esta mañana en Tlatelolco.

 “No solo hay una fuerza que nos empuja desde atrás, hay una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Aquí no solo resistimos, proponemos una sociedad diferente”.

La ejecutiva de la ONU remarcó que el motor de este cambio no es la “mano invisible” del mercado, sino la “mano visible” de las mujeres, la sociedad civil, los gobiernos locales y los movimientos que han trabajado por la igualdad.

Desafío económico y desigualdad

Para Grynspan, la demanda de cuidados siempre existirá por ser una necesidad vital, pero el reto es contar con la capacidad económica para atenderla. “El problema es si la desigualdad nos ha llevado a la incapacidad económica para satisfacer esas necesidades”, señaló.

Advirtió que la gestión del tiempo es uno de los recursos más desigualmente repartidos, que afecta de manera directa a las mujeres, y llamó a garantizar derechos universales de cuidado para construir una sociedad más justa.

npq

México

Imposible construir el Sistema Nacional de Cuidados en 6 años, admite Citlali Hernández

La secretaria de las Mujeres

Publicada

hace 14 horas

on

14 agosto, 2025

Por

Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, reconoció que en seis años es imposible construir el Sistema Nacional de Cuidados; el actual sexenio sólo alcanzará para sentar sus bases,
Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, admitió que en seis años es imposible construir un Sistema Nacional de Cuidados que atienda integralmente las necesidades de personas dependientes y de quienes realizan labores de cuidado.

“En seis años es imposible construir todo un Sistema que pueda reconocer y garantizar esta necesidad de cuidados, sin embargo, creemos que este sexenio es clave para tener las bases”.

Así lodeclaró la funcionaria federal al término del debate y análisis del documento de posición La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género, presentado por la CEPAL, en México.

Los proyectos en México sobre cuidados

Actualmente, en el Congreso existe una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados, pero la propuesta continúa sin aprobación.

Hernández informó en una rueda de prensa que la administración federal trabaja en un diagnóstico para conocer con precisión la infraestructura, programas sociales y servicios ya existentes.

Entre las acciones que mencionó, destacó la ampliación de una red nacional de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el objetivo de llegar a más de mil, para apoyar a madres trabajadoras y garantizar espacios seguros para sus hijos.

La secretaria de las Mujeres precisó que a finales de 2025 se presentará una propuesta presupuestaria que determine cuánto debe invertirse para fortalecer la infraestructura y los programas vinculados al cuidado.

Una inversión millonaria para la región

La CEPAL estima que alcanzar los estándares internacionales en cuidado infantil y de personas mayores en 2035 requerirá una inversión del 4,7% del PIB regional.

npq

