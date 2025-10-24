Lactancia materna protege frente a resistencia a antibióticos

Ciudad de México. — Un estudio internacional liderado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC reveló que la lactancia materna exclusiva durante el primer mes ayuda a proteger la salud intestinal del bebé.

La investigación, publicada en Nature Communications, indicó que dar el pecho de manera exclusiva reduce la presencia de genes de resistencia antimicrobiana en el intestino infantil.

Durante el análisis, los científicos estudiaron la microbiota intestinal de 66 parejas de madre y bebé a lo largo del primer año de vida. Los resultados mostraron que la lactancia exclusiva durante los primeros 30 días disminuyó la carga de genes relacionados con resistencia a antibióticos en comparación con otros patrones de alimentación.

Este efecto se observó incluso en bebés nacidos por cesárea, un grupo que puede presentar alteraciones en la flora intestinal. Lo anterior, debido a la ausencia de contacto con el canal de parto.

Según los autores, la leche materna favorece la colonización por bacterias beneficiosas, como las Bifidobacterium, y contribuye a un equilibrio intestinal más saludable.

Anna Samarra, investigadora predoctoral del grupo Mainbiotics en IATA-CSIC y primera autora del estudio, señaló que la lactancia exclusiva tiene efectos duraderos sobre la salud intestinal.

Además, destacó que interrumpirla antes de los seis meses puede asociarse con un aumento de genes de resistencia antimicrobiana. Lo anterior, reforzando la importancia de prolongar la lactancia siempre que sea posible.

Lactancia materna favorece la salud del bebé

Este hallazgo se suma a la amplia evidencia sobre los beneficios de la lactancia materna, que incluye el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora de la digestión y el refuerzo del vínculo afectivo entre madre e hijo.

La investigación también pone de relieve el desafío global que representa la resistencia a los antibióticos. Cabe recordar que esta es considerada por la OMS como una amenaza creciente para la eficacia de tratamientos y la prevención de infecciones.

Los expertos aclararon que cada familia puede decidir la forma de alimentar a sus bebés, y todas las opciones merecen respeto.

Según los científicos, el objetivo del estudio es ofrecer información científica basada en evidencia para apoyar decisiones informadas, no generar presión sobre las madres.

El estudio aporta un argumento adicional para fomentar la lactancia exclusiva durante el primer mes de vida, mostrando que esta práctica protege la microbiota del bebé. Además, ayuda a prevenir la acumulación temprana de genes de resistencia a antibióticos, un problema que compromete la salud pública a nivel global.

JAHA