Estados
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
CIUDAD DE MÉXICO.- El suicidio de Yusvely Marianny, una joven venezolana de 20 años que se lanzó desde un puente peatonal en Puebla, ha estremecido a México y reabierto la conversación sobre la urgencia de atender la salud mental.
Detrás de su último mensaje en redes sociales se revelan las señales silenciosas del sufrimiento que suelen pasar inadvertidas: sentirse una carga, la falta de apoyo emocional y un entorno que no escuchó a tiempo.
“Siempre pensé que era una carga para mami”
Horas antes de su muerte, Yusvely compartió en Instagram siete fotografías y una carta de despedida. Su publicación iniciaba con un tono ligero:
“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho…”.
Pero conforme avanzaba, el texto se transformó en un retrato de dolor profundo.
“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación”, escribió la joven, describiendo un estado mental marcado por la ansiedad y el aislamiento.
En su mensaje también confesó:
“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.
La frase se convirtió en el reflejo de un sentimiento de abandono que, según especialistas, suele estar presente en jóvenes con riesgo suicida.
“Las heridas emocionales no tratadas son un riesgo para la vida”
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los traumas infantiles no atendidos pueden convertirse en detonantes de conducta suicida.
Lee: Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, señaló el especialista, tras explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.
De acuerdo con un estudio del Newman Institute, las personas que vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta mil 500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
Entre esos factores se encuentran el abuso sexual, la violencia familiar, la negligencia y el abandono emocional.
En su carta, Yusvely mencionó un episodio de abuso sexual por parte de su hermano y la indiferencia que sintió al compartirlo con su madre:
“Hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo, solo me regañaste…”.
El silencio, enemigo de la prevención
El Dr. Rivas destacó que detectar a tiempo el sufrimiento puede salvar vidas.
“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.
Los signos suelen manifestarse en el lenguaje, las actitudes o las publicaciones digitales.
En el caso de Yusvely, su mensaje contenía frases que denotaban culpa, desesperanza y aislamiento emocional, sentimientos que, según expertos, deben encender alertas inmediatas en familiares y amigos.
Su despedida concluía con una frase que resume la contradicción interior de quien lucha entre el deseo de vivir y el cansancio existencial.
“La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.
México y la urgencia de atender la salud mental
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Sin embargo, los datos solo muestran la superficie de un problema mucho más profundo: la falta de atención oportuna, la vergüenza de pedir ayuda y la escasa educación emocional.
El director del Newman Institute recordó que romper el estigma es esencial.
“Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.
Organizaciones civiles y especialistas insisten en que la prevención comienza en casa, con la escucha, la empatía y el acompañamiento cotidiano.
El suicidio, señalan, no ocurre de un día para otro: es la consecuencia de múltiples heridas no atendidas.
La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación sobre el caso, mientras usuarios en redes sociales lamentan su muerte y recuerdan la importancia de no minimizar los signos de tristeza o desesperanza.
Uno de los mensajes más compartidos en X (antes Twitter) sintetiza el sentir colectivo:
“Si las personas supieran el poder que tienen con simplemente ser amables con alguien, dar los buenos días o escuchar, muchas vidas podrían salvarse”.
Si necesitas ayuda
Si atraviesas una situación difícil o tienes pensamientos relacionados con el suicidio, no estás solo. Puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible 24 horas, o acercarte a un centro de atención psicológica. Pedir ayuda es un acto de valentía.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Dignidad Humana
Milagro en el Río Bravo: Rescatan a familia guatemalteca con tres días de extravío
Coahuila.- Una familia guatemalteca fue rescatada por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) tras permanecer tres días extraviada en la maleza del Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila. El operativo de rescate se llevó a cabo durante la madrugada del 21 de octubre de 2025.
La familia, conformada por un hombre, una mujer embarazada de ocho meses y tres niños de 5, 2 y 1 año, intentaba cruzar el río hacia Estados Unidos.
Se extraviaron en una zona de difícil acceso a orillas del río.
Ante esta situación las autoridades locales a través del Grupo Beta recibieron el reporte de auxilio. Debido a la densa vegetación, no pudieron llegar al lugar por tierra, por lo que utilizaron un aerobote para acceder al sitio
Te puede interesar: La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
Este rescate destaca la labor humanitaria del Grupo Beta, que opera en la frontera norte de México.
A pesar de las dificultades, lograron salvar la vida a toda la familia centroamericana.
El INM brindó atención médica y asistencia a la familia antes de trasladarla a la central de autobuses de Piedras Negras, donde continuaron su viaje hacia el sur del país y retornarlos a su país de origen.
El rescate de esta familia refleja la importancia de la cooperación y la solidaridad en situaciones de emergencia de las personas en territorio nacional.
Esto, sin importar la nacionalidad a la que pertenecen.
ARH
Estados
Sonora, innovar para crecer: Guillermo Moreno
Consejo INCIDE, A.C., organizó la mesa de diálogo “Retos y acciones para el desarrollo de la economía global en Sonora”, un encuentro que reunió a líderes del sector productivo, profesional, académico y juvenil con un propósito común: reflexionar sobre el papel de la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo económico de nuestro estado.
Guillermo Moreno, director de Consejo INCIDE, A.C, detalló que el Mtro. Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, compartió con claridad, conocimiento y entusiasmo la visión que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño: la de un Sonora que se abre al mundo, con un gobierno joven, dinámico y comprometido con el talento local.
Una visión joven con rumbo claro
Explicó que Gradillas ha logrado proyectar una imagen distinta de la función pública: cercana, informada y orientada a resultados. Durante su intervención, destacó la importancia de colocar a Sonora en el mapa internacional, aprovechando su posición geográfica estratégica, su diversidad productiva y su enorme potencial turístico y energético.
Asimismo, habló de proyectos concretos que marcan una nueva etapa para la economía sonorense: el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), los Pueblos Mágicos de Ures y San Carlos, y la manera en que las universidades y centros de investigación se están integrando a los procesos de innovación, sostenibilidad y desarrollo regional.
“México es el sexto país más visitado del mundo… tenemos un objetivo, posicionar a Sonora en un mapa en el que no está”, subrayó el secretario.
De acuerdo con Moreno, Gradillas transmitió confianza y energía, atributos que cobran especial valor cuando provienen de una generación que no solo propone, sino que también ejecuta. Su liderazgo refleja una de las principales apuestas del actual gobierno: dar espacio al talento joven y fortalecer un modelo de desarrollo sustentado en la preparación, la innovación y la visión de futuro.
El papel de INCIDE en la vinculación intergeneracional
Desde el Consejo INCIDE, dijo Guillermo Moreno, “compartimos plenamente esa visión. Nuestra labor, desde hace más de dos décadas, ha sido construir puentes entre sectores, vincular la experiencia empresarial con la energía juvenil y convertir las ideas en proyectos sostenibles”.
“Junto a nuestro equipo en Sonora —coordinado por Marco Antonio González Cubillas—, presentamos diversas iniciativas que impulsamos desde hace años: programas de formación técnica, esquemas de vinculación con el sector productivo y proyectos que fortalecen los liderazgos juveniles mediante prácticas profesionales, diplomados y acciones de impacto social”, señaló Moreno.
Dentro de este marco de participación, Jessica Meza y Nirvana Moreno compartieron los avances de Juventud INCIDE, programa que ha consolidado espacios de participación para cientos de jóvenes que buscan ser parte activa del cambio.
LEE “Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
“Más que una red juvenil, se trata de una plataforma de crecimiento, donde los estudiantes encuentran acompañamiento, oportunidades reales y una comunidad que valora el esfuerzo y la iniciativa”.
Reconocimiento al talento joven
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la entrega de un reconocimiento al estudiante de Ingeniería Civil, Alfonso López Peralta, presidente del comité estudiantil de Juventud INCIDE en la Universidad de Sonora.
Guillermo Moreno reafirmó la constancia, compromiso y liderazgo que reflejan el espíritu que comparte INCIDE: la convicción de que los jóvenes no son el futuro, sino el presente que está transformando a Sonora con acciones concretas.
Nuevas rutas para el desarrollo sonorense
Moreno explicó que la mesa permitió también reflexionar sobre los sectores estratégicos que están definiendo el rumbo del estado: el bacanora como producto emblemático de identidad y arraigo; las oportunidades que ofrece el Plan Sonora de Energías Limpias, junto con el vertiginoso avance de la industria de semiconductores, en la que Sonora ocupa un lugar único a nivel nacional y el bambú, propuesta que hemos venido impulsando, que surge como nuevo oro verde con potencial industrial y ambiental.
Todos estos sectores, distintos entre sí, comparten un hilo conductor: la sostenibilidad, que hoy se consolida como la nueva base del desarrollo económico.
Más que cifras, acuerdos y voluntad
“Durante el diálogo se escucharon cuestionamientos, propuestas y puntos de vista diversos. Fue un ejercicio abierto y respetuoso, en el que se demostró que siempre es posible escuchar con apertura, debatir con altura y encontrar coincidencias para sacar adelante al estado. Porque el crecimiento no se impone; se construye con acuerdos, empatía y voluntad. Esa ha sido también nuestra manera de trabajar: un modelo que, desde hace más de veinticinco años, impulsa la colaboración entre sectores y avanza con mayor fuerza cuando cuenta con el respaldo y la apertura del gobierno estatal. Sonora tiene lo necesario para lograrlo: recursos, ubicación, energía, creatividad y una nueva generación que está dispuesta a construir su propio destino. Hoy más que nunca, necesitamos creer en esa capacidad colectiva de reinventarnos, de colaborar y de seguir demostrando que innovar —en todos los sentidos— es la mejor forma de crecer, concluyó.
Estados
Médicos y ciudadanos defienden su derecho a la objeción de conciencia en Puebla
Ciudad de México.— Miembros de la sociedad civil exigen frenar la iniciativa que limita la objeción de conciencia en el sector salud del estado de Puebla al acusar que quieren obligar a los médicos a practicar abortos.
En ese sentido, profesionales de la salud, padres de familia y organizaciones sociales acudieron al Congreso de Puebla para entregar a Oficialía de Partes más de 7 mil 100 firmas ciudadanas en defensa del derecho a la objeción de conciencia, al considerar que es una garantía fundamental para el personal médico y de enfermería.
De acuerdo con los manifestantes, la nueva iniciativa presentada por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, busca “regular” la objeción de conciencia, pero en realidad pretende restringirla y castigar a los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos por motivos éticos o de convicción.
Entre los puntos que consideran más preocupantes de la propuesta se encuentran:
Ambigüedad en la definición de objeción de conciencia, dejando espacio para interpretaciones arbitrarias.
Restricciones injustificadas para que médicos y enfermeros puedan ejercer su derecho.
Obligación directa del sistema de salud de garantizar la práctica de abortos, incluso en contra de la voluntad del personal.
Impunidad en casos de violaciones al derecho de objeción.
LEE Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
Por ello, las organizaciones exhortaron al Congreso del Estado a escuchar al personal de salud y a garantizar la libertad de conciencia, reconocida en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a rechazar esta iniciativa y proteger el ejercicio libre de la medicina en Puebla, sin presiones ideológicas ni sanciones injustas.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Padres defienden su derecho a educar sin ideologías impuestas
Durante un evento con Marx Arriaga en Aguascalientes
Aguascalientes. — Padres de familia defienden su derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores, sin la imposición de ideologías desde el Estado.
Durante una visita reciente del director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, a Aguascalientes, el abogado Alan Capetillo, cuestionó públicamente el contenido de los libros de texto.
El jurista afirmó que el enfoque de los materiales “repite una lógica de confrontación entre pobres y ricos, entre los de abajo y los empresarios”.
Capetillo explicó que esa narrativa “divide en lugar de educar”, y reiteró que la prioridad de los padres debe ser que los niños aprendan conocimientos básicos acordes con su edad.
Según dijo, “los padres no están de acuerdo con que se impongan visiones ideológicas en lugar de promover pensamiento crítico”.
Padres quieren educar desde sus propios valores
El Frente Nacional por la Familia (FNF) afirmó que el nuevo modelo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conocido como la Nueva Escuela Mexicana, vulneró este principio fundamental.
Según el presidente estatal del Frente, Jaime Castro Chávez, el modelo educativo impulsado por la SEP “violenta el derecho de las familias a educar desde los valores y la dignidad que sostienen a nuestra sociedad”.
Te recomendamos leer: Arrancan nuevos talleres de educación para padres de familia en México
El líder advirtió que esta transformación educativa se aplicó “sin diálogo ni consulta con los padres de familia”, lo que consideró un acto de autoritarismo.
En un posicionamiento oficial, Castro Chávez señaló que el nuevo enfoque pedagógico promovido por la SEP se inspiró en teorías de Paulo Freire y “traslada a las aulas una visión marxista de la educación”.
De acuerdo con el dirigente, esa visión “concibe la enseñanza no como búsqueda de la verdad, sino como herramienta de transformación política y social”.
El Frente sostuvo que los nuevos libros y contenidos “sustituyeron la educación crítica y plural por un pensamiento único funcional a los intereses del poder”.
Además, insistió en que los materiales “inducen a los menores hacia posturas ideológicas que no corresponden con la formación que los padres desean ofrecerles”.
Llamado a una educación sin confrontación
El Frente Nacional por la Familia insistió en que la educación debe formar personas libres y respetuosas, no moldeadas por intereses políticos.
Pidió a las autoridades federales revisar los programas de la Nueva Escuela Mexicana y garantizar que la enseñanza se mantenga neutral.
“La educación pertenece primero a la familia”, reiteró el comunicado del Frente, que acusó al Gobierno federal de “imponer por la fuerza del Estado un modelo que desconoce el principio de subsidiariedad”.
El grupo sostuvo que ese principio reconoce a la familia como “el primer y natural espacio formador del ser humano”.
La organización reiteró su disposición a dialogar con las autoridades educativas. Lo anterior, siempre que se respete la libertad de los padres y la pluralidad de pensamiento en las aulas.
JAHA
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
Brote de sarampión en México, niños menores de cinco años los más afectados
Milagro en el Río Bravo: Rescatan a familia guatemalteca con tres días de extravío
La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Felipe Monroyhace 3 días
Venezuela: los santos son para todos
-
Deporteshace 3 días
Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
-
Celebridadeshace 2 días
Nacho Cano es padrino de bautizo en la Basílica de Guadalupe
-
Opiniónhace 2 días
¿Por qué incomoda tanto la objeción de conciencia?