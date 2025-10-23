“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio

CIUDAD DE MÉXICO.- El suicidio de Yusvely Marianny, una joven venezolana de 20 años que se lanzó desde un puente peatonal en Puebla, ha estremecido a México y reabierto la conversación sobre la urgencia de atender la salud mental.

Detrás de su último mensaje en redes sociales se revelan las señales silenciosas del sufrimiento que suelen pasar inadvertidas: sentirse una carga, la falta de apoyo emocional y un entorno que no escuchó a tiempo.

“Siempre pensé que era una carga para mami”

Horas antes de su muerte, Yusvely compartió en Instagram siete fotografías y una carta de despedida. Su publicación iniciaba con un tono ligero:

“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho…”.

Pero conforme avanzaba, el texto se transformó en un retrato de dolor profundo.

“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación”, escribió la joven, describiendo un estado mental marcado por la ansiedad y el aislamiento.

En su mensaje también confesó:

“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.

La frase se convirtió en el reflejo de un sentimiento de abandono que, según especialistas, suele estar presente en jóvenes con riesgo suicida.

“Las heridas emocionales no tratadas son un riesgo para la vida”

El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los traumas infantiles no atendidos pueden convertirse en detonantes de conducta suicida.

“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, señaló el especialista, tras explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.

De acuerdo con un estudio del Newman Institute, las personas que vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta mil 500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.

Entre esos factores se encuentran el abuso sexual, la violencia familiar, la negligencia y el abandono emocional.

En su carta, Yusvely mencionó un episodio de abuso sexual por parte de su hermano y la indiferencia que sintió al compartirlo con su madre:

“Hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo, solo me regañaste…”.

El silencio, enemigo de la prevención

El Dr. Rivas destacó que detectar a tiempo el sufrimiento puede salvar vidas.

“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.

Los signos suelen manifestarse en el lenguaje, las actitudes o las publicaciones digitales.

En el caso de Yusvely, su mensaje contenía frases que denotaban culpa, desesperanza y aislamiento emocional, sentimientos que, según expertos, deben encender alertas inmediatas en familiares y amigos.

Su despedida concluía con una frase que resume la contradicción interior de quien lucha entre el deseo de vivir y el cansancio existencial.

“La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.

México y la urgencia de atender la salud mental

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

Sin embargo, los datos solo muestran la superficie de un problema mucho más profundo: la falta de atención oportuna, la vergüenza de pedir ayuda y la escasa educación emocional.

El director del Newman Institute recordó que romper el estigma es esencial.

“Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.

Organizaciones civiles y especialistas insisten en que la prevención comienza en casa, con la escucha, la empatía y el acompañamiento cotidiano.

El suicidio, señalan, no ocurre de un día para otro: es la consecuencia de múltiples heridas no atendidas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación sobre el caso, mientras usuarios en redes sociales lamentan su muerte y recuerdan la importancia de no minimizar los signos de tristeza o desesperanza.

Uno de los mensajes más compartidos en X (antes Twitter) sintetiza el sentir colectivo:

“Si las personas supieran el poder que tienen con simplemente ser amables con alguien, dar los buenos días o escuchar, muchas vidas podrían salvarse”.

Si necesitas ayuda

Si atraviesas una situación difícil o tienes pensamientos relacionados con el suicidio, no estás solo. Puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible 24 horas, o acercarte a un centro de atención psicológica. Pedir ayuda es un acto de valentía.

