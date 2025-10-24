Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos descubrieron que las vacunas contra el covid-19 podrían fortalecer al sistema inmunitario para atacar al cáncer.
El hallazgo, publicado en Nature Biomedical Engineering, sorprendió incluso a los propios investigadores y podría marcar un antes y un después en la lucha contra los tumores.
Un hallazgo que va más allá de lo previsto
El estudio, desarrollado por científicos de universidades de Florida y Texas, mostró que las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, potenciaron la respuesta de tratamientos inmunológicos en pacientes con melanoma y cáncer de pulmón.
Lee: Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
Al analizar más de mil casos del MD Anderson Cancer Center, los científicos observaron que quienes habían recibido alguna dosis de estas vacunas en los 100 días posteriores al inicio de su terapia tenían casi el doble de probabilidades de seguir con vida tres años después.
“Esta fue una observación muy inesperada y emocionante: que incluso una vacuna no específica para ningún tumor o virus, siempre que sea de ARNm, podría generar efectos contra el cáncer”, explicó el oncólogo pediatra Elias Sayour, de la Universidad de Florida, en entrevista para la revista digital Inside Precision Medicine.
Cómo un efecto “colateral” se convirtió en esperanza
El hallazgo nació de un experimento con animales en el que los investigadores probaron una vacuna de ARNm originalmente diseñada contra virus respiratorios.
Los resultados fueron contundentes: la vacuna activó células inmunitarias capaces de reconocer y atacar tumores de piel, hueso y cerebro.
“Lo que encontramos es que al usar una vacuna no pensada para atacar el cáncer, sino para provocar una fuerte respuesta inmunológica, conseguimos una reacción anticancerígena muy potente”, precisó Sayour.
Los tumores se volvieron más visibles para el sistema inmune, lo que permitió a las defensas del organismo detectarlos y destruirlos con mayor eficacia.
El papel del ARN mensajero más allá del virus
Las vacunas de ARNm funcionan introduciendo en las células un fragmento de información genética que enseña al cuerpo a producir una proteína del virus, sin necesidad de inocular el virus completo.
Esa misma tecnología parece ser la clave del efecto antitumoral. En palabras de los autores, el ARNm actúa como una alarma que despierta la vigilancia inmunitaria incluso frente a células malignas.
De acuerdo con el informe de la University of Florida, el equipo ahora busca iniciar ensayos clínicos en humanos para comprobar si este mecanismo puede aplicarse de forma segura y universal.
“Esto podría representar un nuevo paradigma para tratar el cáncer”, afirmó el científico Sayour en entrevista con Newsweek.
Una oportunidad que redefine la ciencia médica
El descubrimiento abre la posibilidad de desarrollar una vacuna de ARNm “lista para usar”, capaz de complementar las terapias existentes sin necesidad de personalización, lo que reduciría costos y tiempos de tratamiento.
GDH
Ciencia
Lactancia materna protege frente a resistencia a antibióticos
Beneficios a largo plazo
Ciudad de México. — Un estudio internacional liderado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC reveló que la lactancia materna exclusiva durante el primer mes ayuda a proteger la salud intestinal del bebé.
La investigación, publicada en Nature Communications, indicó que dar el pecho de manera exclusiva reduce la presencia de genes de resistencia antimicrobiana en el intestino infantil.
Durante el análisis, los científicos estudiaron la microbiota intestinal de 66 parejas de madre y bebé a lo largo del primer año de vida. Los resultados mostraron que la lactancia exclusiva durante los primeros 30 días disminuyó la carga de genes relacionados con resistencia a antibióticos en comparación con otros patrones de alimentación.
Te recomendamos: Lactancia materna previene enfermedades como diabetes
Este efecto se observó incluso en bebés nacidos por cesárea, un grupo que puede presentar alteraciones en la flora intestinal. Lo anterior, debido a la ausencia de contacto con el canal de parto.
Según los autores, la leche materna favorece la colonización por bacterias beneficiosas, como las Bifidobacterium, y contribuye a un equilibrio intestinal más saludable.
Anna Samarra, investigadora predoctoral del grupo Mainbiotics en IATA-CSIC y primera autora del estudio, señaló que la lactancia exclusiva tiene efectos duraderos sobre la salud intestinal.
Además, destacó que interrumpirla antes de los seis meses puede asociarse con un aumento de genes de resistencia antimicrobiana. Lo anterior, reforzando la importancia de prolongar la lactancia siempre que sea posible.
Lactancia materna favorece la salud del bebé
Este hallazgo se suma a la amplia evidencia sobre los beneficios de la lactancia materna, que incluye el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora de la digestión y el refuerzo del vínculo afectivo entre madre e hijo.
La investigación también pone de relieve el desafío global que representa la resistencia a los antibióticos. Cabe recordar que esta es considerada por la OMS como una amenaza creciente para la eficacia de tratamientos y la prevención de infecciones.
Los expertos aclararon que cada familia puede decidir la forma de alimentar a sus bebés, y todas las opciones merecen respeto.
Según los científicos, el objetivo del estudio es ofrecer información científica basada en evidencia para apoyar decisiones informadas, no generar presión sobre las madres.
El estudio aporta un argumento adicional para fomentar la lactancia exclusiva durante el primer mes de vida, mostrando que esta práctica protege la microbiota del bebé. Además, ayuda a prevenir la acumulación temprana de genes de resistencia a antibióticos, un problema que compromete la salud pública a nivel global.
JAHA
Ciencia
La maternidad no es una limitante pero requiere apoyo
Retos reales al ser madre
Ciudad de México.- La maternidad no es un límite. Eso piensa el 54 por ciento de los personas encuestadas por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Esta cifra marca una percepción positiva sobre el papel de las mujeres como madres y profesionales. Aun así, el camino sigue lleno de retos.
Adriana Rico Villanueva, directora del Centro de Opinión Pública de la UVM, asegura que los datos reflejan un cambio cultural importante. Pero todavía muchas mujeres enfrentan presiones, temores e incluso abandono laboral o de los estudios luego de convertirse en madres.
El miedo a perder el empleo sigue presente
Uno de los temas más sensibles que aborda la encuesta es el miedo a perder el trabajo. Aunque más de la mitad de los encuestados considera que ser mamá no detiene el desarrollo laboral, muchas mujeres temen no poder reintegrarse a su trabajo después del nacimiento de sus hijos.
“Este temor existe y tiene sustento. Muchas mujeres no regresan a su empleo, sobre todo después del primer embarazo”.
Este hecho amplía la brecha laboral entre hombres y mujeres. También afecta la economía familiar y evidencia carencias en políticas públicas, falta de espacios públicos y en las empresas, como lactarios y guarderías. Las madres mexicanas necesitan condiciones dignas para reinsertarse al entorno laboral.
TE RECOMENDAMOS: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que propone el PAN CDMX
Se necesita un cambio cultural en la percepción de la maternidad
La encuesta también muestra que muchas madres se cuestionan constantemente si están haciendo bien su papel. Esta duda es frecuente, influida por la presión social y por las críticas, incluso de otras mujeres.
“La presión por ser la madre perfecta daña la estabilidad emocional. Es momento de hablar con honestidad y empatía sobre la experiencia materna”.
Ser madre no limita, pero requiere apoyo, políticas públicas eficaces y una sociedad que entienda que el desarrollo y la maternidad pueden caminar juntos, consideró finalmente la especialista en opinión pública.
npq
Ciencia
Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo
La lectura fomenta un buen desarrollo
Ciudad de México. — Leer cuentos a los niños fue, según diversos especialistas, una de las experiencias más enriquecedoras entre padres e hijos. Más allá de compartir historias, la lectura de regazo fortaleció el vínculo familiar y el bienestar emocional.
De acuerdo con los expertos psicopedagogos de la Editorial Rubio, esta práctica creó “un espacio seguro y cercano donde los niños se sintieron escuchados y acompañados”. La lectura conjunta ofreció un entorno de confianza que permitió reconectar emocionalmente y compartir momentos de calma.
Juego, lenguaje y emoción: tres pilares de la lectura compartida
Los especialistas de Rubio explicaron que la lectura de regazo combinó tres elementos esenciales para el aprendizaje infantil: juego, lenguaje y emoción. Estos factores, unidos en un momento cotidiano, promovieron una infancia más segura y significativa.
Más para leer: Leer cuentos a bebés impulsa su desarrollo cerebral
Durante la lectura, los niños desarrollaron habilidades cognitivas y afectivas. Los expertos afirmaron que “esta práctica sencilla tiene efectos duraderos tanto en los niños como en los adultos que los acompañan”.
Según la American Academy of Pediatrics, leer de forma habitual desde los primeros años mejoró la comprensión auditiva y el desarrollo del lenguaje. El estudio, publicado en Pediatrics, señaló que los niños a quienes se les leía diariamente aprendieron más de un millón de palabras antes de los cinco años.
Leer mejora el lenguaje y fomenta la comunicación
Los psicopedagogos de Rubio confirmaron que escuchar cuentos con regularidad ayudó a los niños a descubrir nuevas palabras y expresiones dentro de un contexto significativo. “La lectura de regazo amplía su vocabulario de manera natural, mientras entrena la atención y la memoria”, explicaron.
La lectura también fortaleció la capacidad comunicativa. Al oír entonaciones, pausas y emociones, los pequeños aprendieron a escuchar con atención y a expresar mejor sus sentimientos.
Un puente hacia la imaginación y la empatía
La Editorial Rubio destacó que los cuentos impulsaron la imaginación y el pensamiento creativo. “Los personajes, paisajes y aventuras estimulan la curiosidad, la creatividad y la capacidad de resolver problemas”, subrayaron los expertos.
Investigaciones de la Universidad de Emory demostraron que leer ficción con los niños activa áreas cerebrales relacionadas con la empatía. Escuchar historias les permitió comprender emociones ajenas y desarrollar sensibilidad hacia los demás.
Un hábito con impacto duradero
Tomarse unos minutos al día para leer juntos se convirtió en una herramienta poderosa para reducir el estrés familiar y mejorar la convivencia. La lectura compartida ofreció a padres e hijos un momento de calma en medio de la rutina diaria.
Los especialistas de Rubio invitaron a mantener este hábito como una práctica cotidiana. “Cuidar la infancia también es leer con ellos”, recordaron, destacando que los beneficios emocionales y cognitivos de la lectura acompañada perduran a lo largo del tiempo.
JAHA
Ciencia
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
Ciudad de México.- La clave para una mente ágil en la tercera edad está en el respeto a la vida, la dignidad humana y los pilares que sostienen la familia.
Un reciente estudio de la Northwestern University revela que algunos mayores de 80 años mantienen una memoria comparable a la de personas de 50 o 60, y esos casos ofrecen pistas concretas para cuidarnos.
Lee: Gritar a los hijos altera su cerebro y bloquea el aprendizaje
Valor humano y memoria: el escudo invisible
De acuerdo con el sitio Medical Xpress, la investigación definió al grupo denominado “superagers” como quienes, con más de 80 años, obtienen puntuaciones en una prueba de recuerdo diferido de al menos 9 de 15 palabras, equivalente al rango de 50 a 60 años.
“Quiero romper la suposición de que la vejez es sinónimo de declive intelectual. Quiero que la gente entienda que envejecer puede ser bueno”, destacó la investigadora Tamar Gefen, en entrevista para la revista Northwetern Magazine.
Lo fundamental aquí es que no se trata solo de genética o suerte, sino de relaciones, valores, dignidad y propósito.
Se observó que estos mayores tenían vínculos cercanos con familia y comunidad, mantenían actividades cognitivas y sociales, mostrando un profundo respeto por la vida propia y ajena.
Actividad social, mental y familiar: tres claves del sistema
El estudio remarca que los “superagers” suelen ser personas muy sociales, con buena conexión familiar, lo cual parece actuar como escudo ante la demencia.
“Ahora estamos más cerca de resolver una de las mayores preguntas sin respuesta sobre los superagers: si verdaderamente resisten el declive de la memoria relacionado con la edad o si tienen mecanismos de afrontamiento que les ayudan a superarlo mejor que sus pares”, destacó la revista Science Alert, a través de un artículo publicado en julio del 2023.
Por su parte, News-Medical señala que uno de los factores biológicos distintivos es una corteza cerebral que no adelgaza al ritmo esperado en personas mayores.
Estas evidencias sugieren que preservar la dignidad humana, cultivar valores de respeto mutuo, especialmente a la familia, y mantenerse mentalmente activo son pilares efectivos para una memoria libre o retardada de afecciones neurológicas.
Ciencia y neuro-biología detrás del fenómeno
Dentro del análisis de 25 años del programa de “superagers” de Northwestern, se identificaron mecanismos de “resistencia” y “resiliencia” en estas personas.
“Nuestros hallazgos muestran que la memoria excepcional en la vejez no solo es posible, sino que está ligada a un perfil neurobiológico distinto. Esto abre la puerta a nuevas intervenciones destinadas a preservar la salud del cerebro hasta décadas posteriores de la vida”, publicó en días recientes la investigación, a través de news.northwetern.edu.
El valor que aporta esta línea de investigación va más allá de la ciencia: toca la defensa de la vida plena, el valorar a los mayores como portadores de enseñanzas vivas y la construcción de relaciones sanas que apuntalen una vejez con sentido.
Tips prácticos que emulan los “superagers”
De acuerdo con la investigación científica, estas son algunas consideraciones que toman en cuenta los “superagers”, para mantener una memoria y salud mental plena y envidiable, aún por encima de los 80 años de edad.
- FOTO CORTESÍA: PIXABAY.COM
- 1.- Mantener y cultivar vínculos familiares y sociales: comunicación con los hijos y nietos y participar en comunidad.
- 2.- Llevar a cabo actividades cognitivas variadas: aprender algo nuevo, retos intelectuales, involucrarse con temas diversos.
- 3.- Cuidar la dignidad y el propósito: tener proyectos, sentido de vida, actuar con valores de respeto hacia uno mismo y hacia otros.
- 4.- No buscar fórmulas mágicas: los estilos de vida de los superagers varían ampliamente; algunos eran activos, otros moderados. Lo que parece común es el apego a relaciones profundas y a una vida con significado.
Conectando con la familia y la vida
Este hallazgo es relevante para todos los miembros de la familia, desde los más jóvenes hasta los mayores, porque la memoria no es solo cuestión de células neurológicas: es tejido de vida, de relaciones respetuosas, de continuidad humana.
Los mayores que mantienen mentes vivas y activas nos muestran que la vejez puede honrar la dignidad humana, y que la defensa de la vida incluye cuidar la salud cerebral con valores que sostienen el entorno familiar.
GDH
Tarea por la Paz que reúne a liderazgos juveniles para sanar el odio
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, destruye el mito para ver dentro el corazón humano del ‘monstruo’
ONU debe recuperar su credibilidad y compromiso con la dignidad humana: Neydy Casillas
Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer
Lactancia materna protege frente a resistencia a antibióticos
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
