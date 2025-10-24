Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos descubrieron que las vacunas contra el covid-19 podrían fortalecer al sistema inmunitario para atacar al cáncer.

El hallazgo, publicado en Nature Biomedical Engineering, sorprendió incluso a los propios investigadores y podría marcar un antes y un después en la lucha contra los tumores.

Un hallazgo que va más allá de lo previsto

El estudio, desarrollado por científicos de universidades de Florida y Texas, mostró que las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, potenciaron la respuesta de tratamientos inmunológicos en pacientes con melanoma y cáncer de pulmón.

Al analizar más de mil casos del MD Anderson Cancer Center, los científicos observaron que quienes habían recibido alguna dosis de estas vacunas en los 100 días posteriores al inicio de su terapia tenían casi el doble de probabilidades de seguir con vida tres años después.

“Esta fue una observación muy inesperada y emocionante: que incluso una vacuna no específica para ningún tumor o virus, siempre que sea de ARNm, podría generar efectos contra el cáncer”, explicó el oncólogo pediatra Elias Sayour, de la Universidad de Florida, en entrevista para la revista digital Inside Precision Medicine.

Cómo un efecto “colateral” se convirtió en esperanza

El hallazgo nació de un experimento con animales en el que los investigadores probaron una vacuna de ARNm originalmente diseñada contra virus respiratorios.

Los resultados fueron contundentes: la vacuna activó células inmunitarias capaces de reconocer y atacar tumores de piel, hueso y cerebro.

“Lo que encontramos es que al usar una vacuna no pensada para atacar el cáncer, sino para provocar una fuerte respuesta inmunológica, conseguimos una reacción anticancerígena muy potente”, precisó Sayour.

Los tumores se volvieron más visibles para el sistema inmune, lo que permitió a las defensas del organismo detectarlos y destruirlos con mayor eficacia.

El papel del ARN mensajero más allá del virus

Las vacunas de ARNm funcionan introduciendo en las células un fragmento de información genética que enseña al cuerpo a producir una proteína del virus, sin necesidad de inocular el virus completo.

Esa misma tecnología parece ser la clave del efecto antitumoral. En palabras de los autores, el ARNm actúa como una alarma que despierta la vigilancia inmunitaria incluso frente a células malignas.

De acuerdo con el informe de la University of Florida, el equipo ahora busca iniciar ensayos clínicos en humanos para comprobar si este mecanismo puede aplicarse de forma segura y universal.

“Esto podría representar un nuevo paradigma para tratar el cáncer”, afirmó el científico Sayour en entrevista con Newsweek.

Una oportunidad que redefine la ciencia médica

El descubrimiento abre la posibilidad de desarrollar una vacuna de ARNm “lista para usar”, capaz de complementar las terapias existentes sin necesidad de personalización, lo que reduciría costos y tiempos de tratamiento.

