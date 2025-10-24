Contacto piel con piel tras el parto mejora la salud de los bebés

Ciudad de México. — Una nueva revisión científica confirmó que el contacto piel con piel inmediato entre madre y bebé aporta múltiples beneficios desde la primera hora tras el parto.

El contacto piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo sobre el torso descubierto de la madre, facilitando que el bebé mantenga temperatura corporal, respiración y frecuencia cardíaca óptimas, según la revisión publicada en Cochrane.

El estudio incluyó 69 ensayos con más de 7 mil parejas de madre e hijo, en su mayoría de países de ingresos altos. Los resultados mostraron que los bebés con contacto piel con piel tuvieron mayores probabilidades de alimentarse exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida.

Los investigadores observaron que alrededor del 75 % de los bebés que recibieron contacto piel con piel se alimentaron con leche materna exclusiva al mes. Esto, en comparación con el 55 % de los que no lo recibieron, explicó Elizabeth Moore, profesora jubilada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Vanderbilt.

Además de favorecer la lactancia materna, el contacto piel con piel mejoró los niveles de glucosa en sangre. Además regula la temperatura corporal de los recién nacidos.

La revisión también destacó la reducción del llanto y del estrés, contribuyendo a la adaptación del bebé a la vida extrauterina.

“Históricamente, se separaba a los bebés de sus madres para realizar exploraciones físicas, pesaje o baño, lo que ha limitado la aplicación inmediata del contacto piel con piel”, señaló Moore.

Karin Cadwell, directora ejecutiva del Healthy Children Project’s Center for Breastfeeding, afirmó que impedir esta práctica ahora se consideraría poco ético. Lo anterior, porque existe evidencia sólida de que mejora la salud y supervivencia del bebé.

La revisión añadió que, aunque los estudios analizados provienen de países de ingresos altos y medios. Aún no se ha evaluado la intervención en contextos de bajos recursos.

Se sugiere que futuras investigaciones se centren en la implementación y calidad de los cuidados, más que en analizar la intervención en sí.

Los autores también desaconsejaron realizar nuevos ensayos aleatorizados donde el contacto piel con piel no se ofrezca al grupo control, dado que los beneficios para la salud neonatal están ampliamente documentados. Cabe destacar que la práctica ya cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud.

El contacto piel con piel inmediato se consolida, así como una estrategia sencilla y efectiva para fortalecer la lactancia materna. También mejora la estabilidad fisiológica de los recién nacidos y favorecer su desarrollo temprano, con impacto positivo en la salud infantil global.

