Ciencia
Contacto piel con piel tras el parto mejora la salud de los bebés
Es fundamental en la salud de los bebés
Ciudad de México. — Una nueva revisión científica confirmó que el contacto piel con piel inmediato entre madre y bebé aporta múltiples beneficios desde la primera hora tras el parto.
El contacto piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo sobre el torso descubierto de la madre, facilitando que el bebé mantenga temperatura corporal, respiración y frecuencia cardíaca óptimas, según la revisión publicada en Cochrane.
El estudio incluyó 69 ensayos con más de 7 mil parejas de madre e hijo, en su mayoría de países de ingresos altos. Los resultados mostraron que los bebés con contacto piel con piel tuvieron mayores probabilidades de alimentarse exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida.
Los investigadores observaron que alrededor del 75 % de los bebés que recibieron contacto piel con piel se alimentaron con leche materna exclusiva al mes. Esto, en comparación con el 55 % de los que no lo recibieron, explicó Elizabeth Moore, profesora jubilada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Vanderbilt.
Más para leer: Lactancia materna protege frente a resistencia a antibióticos
Además de favorecer la lactancia materna, el contacto piel con piel mejoró los niveles de glucosa en sangre. Además regula la temperatura corporal de los recién nacidos.
Contacto piel con piel también reduce el estrés
La revisión también destacó la reducción del llanto y del estrés, contribuyendo a la adaptación del bebé a la vida extrauterina.
“Históricamente, se separaba a los bebés de sus madres para realizar exploraciones físicas, pesaje o baño, lo que ha limitado la aplicación inmediata del contacto piel con piel”, señaló Moore.
Karin Cadwell, directora ejecutiva del Healthy Children Project’s Center for Breastfeeding, afirmó que impedir esta práctica ahora se consideraría poco ético. Lo anterior, porque existe evidencia sólida de que mejora la salud y supervivencia del bebé.
La revisión añadió que, aunque los estudios analizados provienen de países de ingresos altos y medios. Aún no se ha evaluado la intervención en contextos de bajos recursos.
Se sugiere que futuras investigaciones se centren en la implementación y calidad de los cuidados, más que en analizar la intervención en sí.
Los autores también desaconsejaron realizar nuevos ensayos aleatorizados donde el contacto piel con piel no se ofrezca al grupo control, dado que los beneficios para la salud neonatal están ampliamente documentados. Cabe destacar que la práctica ya cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud.
El contacto piel con piel inmediato se consolida, así como una estrategia sencilla y efectiva para fortalecer la lactancia materna. También mejora la estabilidad fisiológica de los recién nacidos y favorecer su desarrollo temprano, con impacto positivo en la salud infantil global.
JAHA
Ciencia
Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer
CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos descubrieron que las vacunas contra el covid-19 podrían fortalecer al sistema inmunitario para atacar al cáncer.
El hallazgo, publicado en Nature Biomedical Engineering, sorprendió incluso a los propios investigadores y podría marcar un antes y un después en la lucha contra los tumores.
Un hallazgo que va más allá de lo previsto
El estudio, desarrollado por científicos de universidades de Florida y Texas, mostró que las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, potenciaron la respuesta de tratamientos inmunológicos en pacientes con melanoma y cáncer de pulmón.
Lee: Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
Al analizar más de mil casos del MD Anderson Cancer Center, los científicos observaron que quienes habían recibido alguna dosis de estas vacunas en los 100 días posteriores al inicio de su terapia tenían casi el doble de probabilidades de seguir con vida tres años después.
“Esta fue una observación muy inesperada y emocionante: que incluso una vacuna no específica para ningún tumor o virus, siempre que sea de ARNm, podría generar efectos contra el cáncer”, explicó el oncólogo pediatra Elias Sayour, de la Universidad de Florida, en entrevista para la revista digital Inside Precision Medicine.
Cómo un efecto “colateral” se convirtió en esperanza
El hallazgo nació de un experimento con animales en el que los investigadores probaron una vacuna de ARNm originalmente diseñada contra virus respiratorios.
Los resultados fueron contundentes: la vacuna activó células inmunitarias capaces de reconocer y atacar tumores de piel, hueso y cerebro.
“Lo que encontramos es que al usar una vacuna no pensada para atacar el cáncer, sino para provocar una fuerte respuesta inmunológica, conseguimos una reacción anticancerígena muy potente”, precisó Sayour.
Los tumores se volvieron más visibles para el sistema inmune, lo que permitió a las defensas del organismo detectarlos y destruirlos con mayor eficacia.
El papel del ARN mensajero más allá del virus
Las vacunas de ARNm funcionan introduciendo en las células un fragmento de información genética que enseña al cuerpo a producir una proteína del virus, sin necesidad de inocular el virus completo.
Esa misma tecnología parece ser la clave del efecto antitumoral. En palabras de los autores, el ARNm actúa como una alarma que despierta la vigilancia inmunitaria incluso frente a células malignas.
De acuerdo con el informe de la University of Florida, el equipo ahora busca iniciar ensayos clínicos en humanos para comprobar si este mecanismo puede aplicarse de forma segura y universal.
“Esto podría representar un nuevo paradigma para tratar el cáncer”, afirmó el científico Sayour en entrevista con Newsweek.
Una oportunidad que redefine la ciencia médica
El descubrimiento abre la posibilidad de desarrollar una vacuna de ARNm “lista para usar”, capaz de complementar las terapias existentes sin necesidad de personalización, lo que reduciría costos y tiempos de tratamiento.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Lactancia materna protege frente a resistencia a antibióticos
Beneficios a largo plazo
Ciudad de México. — Un estudio internacional liderado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC reveló que la lactancia materna exclusiva durante el primer mes ayuda a proteger la salud intestinal del bebé.
La investigación, publicada en Nature Communications, indicó que dar el pecho de manera exclusiva reduce la presencia de genes de resistencia antimicrobiana en el intestino infantil.
Durante el análisis, los científicos estudiaron la microbiota intestinal de 66 parejas de madre y bebé a lo largo del primer año de vida. Los resultados mostraron que la lactancia exclusiva durante los primeros 30 días disminuyó la carga de genes relacionados con resistencia a antibióticos en comparación con otros patrones de alimentación.
Te recomendamos: Lactancia materna previene enfermedades como diabetes
Este efecto se observó incluso en bebés nacidos por cesárea, un grupo que puede presentar alteraciones en la flora intestinal. Lo anterior, debido a la ausencia de contacto con el canal de parto.
Según los autores, la leche materna favorece la colonización por bacterias beneficiosas, como las Bifidobacterium, y contribuye a un equilibrio intestinal más saludable.
Anna Samarra, investigadora predoctoral del grupo Mainbiotics en IATA-CSIC y primera autora del estudio, señaló que la lactancia exclusiva tiene efectos duraderos sobre la salud intestinal.
Además, destacó que interrumpirla antes de los seis meses puede asociarse con un aumento de genes de resistencia antimicrobiana. Lo anterior, reforzando la importancia de prolongar la lactancia siempre que sea posible.
Lactancia materna favorece la salud del bebé
Este hallazgo se suma a la amplia evidencia sobre los beneficios de la lactancia materna, que incluye el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora de la digestión y el refuerzo del vínculo afectivo entre madre e hijo.
La investigación también pone de relieve el desafío global que representa la resistencia a los antibióticos. Cabe recordar que esta es considerada por la OMS como una amenaza creciente para la eficacia de tratamientos y la prevención de infecciones.
Los expertos aclararon que cada familia puede decidir la forma de alimentar a sus bebés, y todas las opciones merecen respeto.
Según los científicos, el objetivo del estudio es ofrecer información científica basada en evidencia para apoyar decisiones informadas, no generar presión sobre las madres.
El estudio aporta un argumento adicional para fomentar la lactancia exclusiva durante el primer mes de vida, mostrando que esta práctica protege la microbiota del bebé. Además, ayuda a prevenir la acumulación temprana de genes de resistencia a antibióticos, un problema que compromete la salud pública a nivel global.
JAHA
Ciencia
La maternidad no es una limitante pero requiere apoyo
Retos reales al ser madre
Ciudad de México.- La maternidad no es un límite. Eso piensa el 54 por ciento de los personas encuestadas por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Esta cifra marca una percepción positiva sobre el papel de las mujeres como madres y profesionales. Aun así, el camino sigue lleno de retos.
Adriana Rico Villanueva, directora del Centro de Opinión Pública de la UVM, asegura que los datos reflejan un cambio cultural importante. Pero todavía muchas mujeres enfrentan presiones, temores e incluso abandono laboral o de los estudios luego de convertirse en madres.
El miedo a perder el empleo sigue presente
Uno de los temas más sensibles que aborda la encuesta es el miedo a perder el trabajo. Aunque más de la mitad de los encuestados considera que ser mamá no detiene el desarrollo laboral, muchas mujeres temen no poder reintegrarse a su trabajo después del nacimiento de sus hijos.
“Este temor existe y tiene sustento. Muchas mujeres no regresan a su empleo, sobre todo después del primer embarazo”.
Este hecho amplía la brecha laboral entre hombres y mujeres. También afecta la economía familiar y evidencia carencias en políticas públicas, falta de espacios públicos y en las empresas, como lactarios y guarderías. Las madres mexicanas necesitan condiciones dignas para reinsertarse al entorno laboral.
TE RECOMENDAMOS: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que propone el PAN CDMX
Se necesita un cambio cultural en la percepción de la maternidad
La encuesta también muestra que muchas madres se cuestionan constantemente si están haciendo bien su papel. Esta duda es frecuente, influida por la presión social y por las críticas, incluso de otras mujeres.
“La presión por ser la madre perfecta daña la estabilidad emocional. Es momento de hablar con honestidad y empatía sobre la experiencia materna”.
Ser madre no limita, pero requiere apoyo, políticas públicas eficaces y una sociedad que entienda que el desarrollo y la maternidad pueden caminar juntos, consideró finalmente la especialista en opinión pública.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Ciencia
Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo
La lectura fomenta un buen desarrollo
Ciudad de México. — Leer cuentos a los niños fue, según diversos especialistas, una de las experiencias más enriquecedoras entre padres e hijos. Más allá de compartir historias, la lectura de regazo fortaleció el vínculo familiar y el bienestar emocional.
De acuerdo con los expertos psicopedagogos de la Editorial Rubio, esta práctica creó “un espacio seguro y cercano donde los niños se sintieron escuchados y acompañados”. La lectura conjunta ofreció un entorno de confianza que permitió reconectar emocionalmente y compartir momentos de calma.
Juego, lenguaje y emoción: tres pilares de la lectura compartida
Los especialistas de Rubio explicaron que la lectura de regazo combinó tres elementos esenciales para el aprendizaje infantil: juego, lenguaje y emoción. Estos factores, unidos en un momento cotidiano, promovieron una infancia más segura y significativa.
Más para leer: Leer cuentos a bebés impulsa su desarrollo cerebral
Durante la lectura, los niños desarrollaron habilidades cognitivas y afectivas. Los expertos afirmaron que “esta práctica sencilla tiene efectos duraderos tanto en los niños como en los adultos que los acompañan”.
Según la American Academy of Pediatrics, leer de forma habitual desde los primeros años mejoró la comprensión auditiva y el desarrollo del lenguaje. El estudio, publicado en Pediatrics, señaló que los niños a quienes se les leía diariamente aprendieron más de un millón de palabras antes de los cinco años.
Leer mejora el lenguaje y fomenta la comunicación
Los psicopedagogos de Rubio confirmaron que escuchar cuentos con regularidad ayudó a los niños a descubrir nuevas palabras y expresiones dentro de un contexto significativo. “La lectura de regazo amplía su vocabulario de manera natural, mientras entrena la atención y la memoria”, explicaron.
La lectura también fortaleció la capacidad comunicativa. Al oír entonaciones, pausas y emociones, los pequeños aprendieron a escuchar con atención y a expresar mejor sus sentimientos.
Un puente hacia la imaginación y la empatía
La Editorial Rubio destacó que los cuentos impulsaron la imaginación y el pensamiento creativo. “Los personajes, paisajes y aventuras estimulan la curiosidad, la creatividad y la capacidad de resolver problemas”, subrayaron los expertos.
Investigaciones de la Universidad de Emory demostraron que leer ficción con los niños activa áreas cerebrales relacionadas con la empatía. Escuchar historias les permitió comprender emociones ajenas y desarrollar sensibilidad hacia los demás.
Un hábito con impacto duradero
Tomarse unos minutos al día para leer juntos se convirtió en una herramienta poderosa para reducir el estrés familiar y mejorar la convivencia. La lectura compartida ofreció a padres e hijos un momento de calma en medio de la rutina diaria.
Los especialistas de Rubio invitaron a mantener este hábito como una práctica cotidiana. “Cuidar la infancia también es leer con ellos”, recordaron, destacando que los beneficios emocionales y cognitivos de la lectura acompañada perduran a lo largo del tiempo.
JAHA
Contacto piel con piel tras el parto mejora la salud de los bebés
Cinco hábitos cotidianos que merman tu salud visual
“La Nota”, comedia teatral sobre un matrimonio al límite
Alianza entre autócratas y crimen organizado: nueva amenaza global para la libertad religiosa
La ruta de Jordan, un joven que pedalea por fe y gratitud
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Mundohace 2 días
Polonia y su histórica Reforma Fiscal que beneficia a padres con dos o más hijos
-
Historias que Conectanhace 1 día
“Milagros de 600 gramos”: bebés sobreviven con apenas 26 semanas
-
Méxicohace 1 día
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
-
Valores Familiareshace 1 día
Ser médico en México, una vocación que se honra con el alma