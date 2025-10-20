Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas

Ciudad de México.- Durante los últimos siete años, la CDMX vive un cambio profundo en la forma de enfrentar el cáncer de mama. Lo que antes era un diagnóstico temido y silencioso, hoy impulsa una nueva conciencia social que salva vidas y genera esperanza.

De acuerdo con los Boletines Epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal, entre 2018 y 2024 los casos de cáncer de mama en la capital prácticamente se duplicaron.

Cáncer de mama

En 2018 se registraron mil 545 diagnósticos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a tres mil 26 casos.

Esto podría ser reto de salud pública. Por un lado, indica que más mujeres acceden a un diagnóstico. Por otro, evidencia que la detección oportuna aún enfrenta desafíos importantes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), entre enero y julio de 2018 se realizaron 30 mil 316 mastografías, mientras que en el mismo periodo de 2024 solo se practicaron seis mil 855.

La cifra representa una reducción del 75 por ciento en estudios preventivos.

Ante esto, la subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), Alma Ortiz Pellón, considera que el reto no es solo técnico, sino también informativo.

“Sigue habiendo un subdiagnóstico del cáncer de mama. Muchos mastógrafos estaban obsoletos y algunos diagnósticos se realizan hoy con ultrasonido mamario”, explicó.

Para Ortiz Pellón, las mujeres requieren información accesible, además de un acompañamiento emocional.

Cáncer de mama IA

Enfatizó que detectar el cáncer en etapas tempranas eleva las posibilidades de supervivencia hasta en un 90 por ciento, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Te puede interesar: Trabajo remoto para madres: habilidades que necesitan para triunfar

En los centros de salud públicos, mujeres de todas las edades llegan cada día buscando orientación y consuelo.

La AMLCC impulsa talleres y programas comunitarios en zonas con menor cobertura sanitaria. Su objetivo es empoderar a las mujeres para reconocer signos tempranos y vencer el miedo al diagnóstico.

ARH