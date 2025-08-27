Dignidad Humana
ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
Palabras bonitas, trampas ideológicas
Ciudad de México.- La abogada mexicana Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights (GCHR), alertó que se manipulan los datos de mortalidad materna para promover el aborto e imponer una agenda ideológica en América Latina, de cara a la próxima Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en Ginebra del 8 al 10 de septiembre.
“Se manipula para avanzar una agenda como es la agenda feminista radical, la agenda de género y, por supuesto, el aborto”, denunció Casillas, quien advirtió que los que se discute en estos foros internacionales impacta a nuestras familias.
De Ginebra a América Latina: cuando el aborto se disfraza de “prevención”
Neydy Casillas explicó que, en distintos países de América Latina, el argumento de reducir la mortalidad materna se ha utilizado como “justificación” para legalizar el aborto.
En 2020 en Argentina, bajo el lema “Ni una menos por aborto clandestino”, se legalizó argumentando que el aborto era la principal causa de mortalidad materna.
Explicó que las cifras oficiales mostraban que el argumento era mentira: de las 245 muertes maternas del 2016 (publicadas desde 2018), el 55% fue por causas obstétricas directas (hipertensión, placenta previa, hemorragia, sepsis, etc.); el 27%, por causas obstétricas indirectas (VIH, enfermedades circulatorias, respiratorias, etc.) y en tercer lugar está el grupo de muertes por aborto, tanto espontáneo como inducido, que representa el 17%. El registro de muertes no permitía distinguir si estas habían sido por aborto inducido o espontáneo. “Pero las cifras falsas respaldaron la legalización”.
De hecho, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, señaló que también se miente con la ley: “en ese país recientemente se realizó un aborto a los 8 meses de gestación, una atrocidad”, porque la ley permite el aborto después de las 14 semanas, “por violación o riesgo para la salud integral de la mujer”. En dicho caso, se descubrió que el niño por nacer no era del hombre denunciado como violador.
En Uruguay, explicó, la despenalización hasta la semana 12 se centró en el discurso de “salvar vidas” para reducir muertes maternas. Mientras que en Colombia, la Corte Constitucional basó su sentencia en la clandestinidad como causa principal de fallecimiento de mujeres.
En tanto, en Chile, el debate giró también en torno a la supuesta relación entre aborto clandestino y muertes maternas.
Casillas advirtió la importancia de que cada país investigue sus cifras reales de mortalidad materna para que no se mienta y que se revise la letra chica de los proyectos, para evitar “horrores” como los de Argentina.
TE RECOMENDAMOS: De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida
Impacto en familias
La vicepresidenta de Global Center enfatizó que lo que se discute en los organismos internacionales no es un tema aislado o distante, sino que impacta directamente en las legislaciones nacionales y, por tanto, en la vida cotidiana de las familias.
“Lo que nosotros podemos pensar que es una realidad lejana, que no toca nuestras vidas, nos está gobernando. Está cambiando nuestras legislaciones y está impactando a nuestras familias”.
Casillas explicó que los debates y resoluciones de la ONU se traducen en recomendaciones que llegan a los ministerios de cada país y, sin un debate ciudadano profundo, terminan por convertirse en políticas públicas que transforman el marco legal y social.
“Estos temas se llevan, se crean en las Naciones Unidas y después se bajan a los países a través de los ministerios, y cuando menos lo pensamos, están comenzando a tomar parte estos debates en nuestros países, cuando nadie de la población estaba enterado o un grupo muy pequeño lo demandó”, subrayó.
Caballos de Troya ideológicos
Casillas también advirtió sobre el uso de términos vagos y en apariencia positivos esconden objetivos ideológicos.
“La izquierda sabe muy bien que las palabras importan. Por eso, utiliza constantemente términos vagos y bonitos —‘igualdad’, ‘cuidado’, ‘derechos sexuales y reproductivos’— que suenan bien a todos, pero esconden caballos de Troya ideológicos que ponen en riesgo la vida, la familia y la soberanía de nuestros países”, afirmó.
Para la abogada, el desafío no es solo reconocer esta manipulación, sino organizarse como sociedad para dar la batalla frente a agendas que debilitan la maternidad y a la familia.
“Es clave organizarnos, para no caer en la trampa y poder dar la batalla con claridad”, concluyó.
npq
Dignidad Humana
La seguridad del cuerpo: la clave para la salud emocional
En la vida moderna hablamos mucho de “controlar la mente”. Nos repetimos frases motivacionales, intentamos pensar en positivo y convencernos de que todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo no obedece? ¿Qué ocurre cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos por tranquilizarnos, seguimos sintiendo ansiedad, miedo o desconexión?
El especialista Oscar Rivas, fundador del Newman Institute, nos recuerda que antes de que la mente piense, el cuerpo ya ha decidido si estamos seguros o en peligro. Esta visión, basada en la teoría polivagal, nos invita a entender nuestras emociones desde otro ángulo: no sólo como pensamientos que podemos cambiar, sino como sensaciones profundas que brotan desde nuestro sistema nervioso.
El cuerpo siempre tiene la primera palabra
Rivas explica que la sensación de seguridad es física antes que mental. No se razona, se siente. Si el cuerpo percibe seguridad, abrimos la puerta a la conexión: un niño puede mirar a su madre con confianza, una pareja puede conversar con calma, un amigo puede escuchar al otro sin distracciones.
Pero si el cuerpo se siente inseguro, la mente se desconecta. Es como cuando caminamos solos en una calle oscura y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No importa cuán racionales queramos ser, el cuerpo reacciona: se tensa, se alerta, incluso se detiene. En cuestión de segundos podemos entrar en tres modos automáticos: defendernos, huir o quedarnos paralizados.
Lo mismo sucede en la vida diaria. Si algo nos genera ansiedad, nuestro cuerpo ya está en guardia mucho antes de que la mente logre dar una explicación.
Ansiedad: cuando el cuerpo se anticipa
Para muchas personas la ansiedad parece un exceso de pensamientos negativos. Sin embargo, Rivas aclara que la ansiedad es, en realidad, una anticipación corporal del peligro.
Un ejemplo sencillo: cuando en la Ciudad de México anuncian que sonará la alarma sísmica al mediodía, mucha gente comienza a sentir inquietud desde las once y media. Ese cosquilleo interno, esa incomodidad que surge sin que haya temblor todavía, es el cuerpo avisando que algo puede pasar.
La ansiedad es ese sistema nervioso adelantándose al peligro, muchas veces sin que sepamos exactamente qué lo detona. Por eso no basta con decir “piensa positivo” o “respira hondo”: la mente es más lenta, el cuerpo siempre va primero.
Trauma y agotamiento: cuando el sistema nervioso colapsa
Oscar Rivas habló de las personas que llegan a consulta diciendo: “ya no puedo más”. Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema nervioso que, tras años en alerta, finalmente se derrumba.
Ese colapso puede manifestarse como depresión, ansiedad crónica o incluso enfermedades físicas: problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, dolores persistentes. El cuerpo habla cuando la mente calla.
La teoría polivagal ayuda a psicólogos, psiquiatras y médicos a entender que no basta con trabajar pensamientos o emociones en abstracto. Primero hay que escuchar al cuerpo, ayudarlo a regularse y, desde ahí, dar espacio a la razón y a la recuperación.
LEE Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
La importancia de la conexión social
Cuando alguien está ansioso, solemos aconsejar: “cálmate, respira, piensa en algo bonito”. Sin embargo, la teoría polivagal enseña que lo que más calma a un cuerpo alterado no son las palabras positivas, sino la conexión humana.
Un gesto tan simple como mirar a alguien a los ojos, tomarle las manos y decirle “aquí estoy” puede tener más poder que mil discursos motivacionales. El sistema nervioso necesita sentir compañía para recuperar su equilibrio.
Esto también aplica en las escuelas. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención, en realidad, responden al ambiente emocional del aula. Un maestro tenso, frío o enojado puede generar inseguridad en los cuerpos de los alumnos, bloqueando su capacidad de aprender. En cambio, un maestro que transmite calma y cercanía activa en los niños la seguridad necesaria para que sus cerebros funcionen en plenitud.
Desconexión: una señal de alarma
Oscar Rivas reflexionó sobre la desconexión. En el pasado, se pensaba que una persona tímida, aislada o sin amigos simplemente “tenía esa personalidad”. Hoy la ciencia nos invita a mirar más profundo: la desconexión emocional no es un rasgo fijo, es un síntoma.
Al igual que la presión arterial alta indica un problema de fondo, el aislamiento social señala que algo en la salud emocional no anda bien. Puede ser trauma, puede ser un sistema nervioso colapsado, pero no debe normalizarse.
Oscar insiste: no se trata de preguntar “qué tiene de malo esta persona”, sino “qué le pasó”. Esa diferencia abre la puerta a la empatía y a la búsqueda de ayuda profesional.
La esperanza de la corregulación
Finalmente, Oscar compartió una verdad esperanzadora: nadie se calma solo. El cerebro humano está diseñado para regularse en compañía. Un niño necesita ver a su madre tranquila para poder tranquilizarse. Una persona en crisis necesita sentir calma en quien lo acompaña.
Esto es especialmente importante para entender el autismo y otros procesos de desarrollo. Muchas veces se pone el foco solo en el niño, sin ver que el entorno es clave. Cuando quienes rodean al niño logran transmitir serenidad, el camino hacia la regulación se vuelve más accesible.
Antes que la mente, está el cuerpo
La entrevista con Oscar Rivas nos recuerda algo fundamental: antes que la mente, está el cuerpo. Nuestro sistema nervioso es el guardián silencioso que decide si podemos conectar, aprender, amar o simplemente sobrevivir.
Comprender esto nos abre la posibilidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La ansiedad, la depresión o la desconexión no son signos de debilidad, sino mensajes del cuerpo pidiendo ayuda.
En un mundo acelerado, la teoría polivagal nos invita a redescubrir la importancia de la seguridad corporal y la conexión social. Tal vez el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos no sea un consejo, sino nuestra presencia calmada y atenta.
Te invitamos a que escuches la entrevista completa:
EBV
Dignidad Humana
La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?
Ciudad de México.— ¿El castigo físico es un método válido para formar disciplina en las escuelas? la nueva ley HB 1255 en Florida, Estados Unidos ofrece la opción de autorizarla.
Florida abre la puerta a los castigos físicos con consentimiento de los padres
El 1 de julio de 2025, la ley HB 1255 entró en vigor en Florida. Esta norma permite que los distritos escolares apliquen castigos corporales siempre que exista autorización escrita de los padres o tutores.
La legislación contempla que:
Un directivo de la escuela debe aprobar la sanción.
El maestro encargado debe estar acompañado por otro adulto durante la aplicación.
Los padres tienen derecho a recibir un informe escrito con las razones del correctivo.
Actualmente, son 19 distritos escolares de Florida los que mantienen políticas que contemplan este tipo de disciplina, principalmente en áreas rurales. Según datos del Departamento de Educación del estado, en el ciclo 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 17 condados.
Florida se mantiene como uno de los 17 estados en Estados Unidos donde esta práctica aún es legal, aunque prohibida en la mayoría del país.
Consecuencias del castigo físico en la infancia
Organizaciones internacionales han advertido de los efectos negativos del castigo corporal en el desarrollo infantil. Human Rights Watch lo considera una vulneración de los derechos de los niños, mientras que la American Academy of Pediatrics ha señalado que estas medidas aumentan los niveles de ansiedad y agresividad.
Estudios en neurociencia han demostrado que las experiencias adversas en la infancia generan cambios biológicos que colocan al cerebro en un estado de alerta constante. En este contexto, los golpes o empujones no corrigen la conducta, sino que elevan el estrés y perpetúan los problemas de comportamiento.
LEE Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender
La propuesta de Lori Desautels: disciplina alineada con el cerebro
La profesora Lori Desautels, de la Butler University en Indianápolis, lleva más de una década investigando cómo el cerebro de los niños responde a la disciplina escolar. Sus estudios parten de un hecho: los alumnos que han sufrido experiencias adversas en la infancia reaccionan con mayor intensidad al castigo, porque su sistema nervioso permanece en un estado de alerta permanente.
Entre sus hallazgos más relevantes, señala que:
El castigo físico y otras sanciones punitivas activan la amígdala cerebral, asociada al miedo y la agresión, lo que impide un aprendizaje efectivo.
La disciplina preventiva, en cambio, fortalece la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la empatía.
Los cerebros de los niños aprenden mejor en un estado de “alerta relajada”, es decir, con límites claros pero en un ambiente de seguridad emocional.
Para lograrlo, Desautels propone estrategias para los colegios:
Espacios de regulación emocional: salones con colores suaves, música tranquila, agua, pinturas o materiales que ayudan al alumno a calmarse antes de volver a clase.
Intervenciones reparadoras: en lugar de sancionar con aislamiento, se invita al estudiante a crear mensajes positivos para la clase, pedir disculpas con gestos concretos o participar en dinámicas de reconciliación.
Mentoría entre alumnos: estudiantes mayores acompañan a los más pequeños para generar un modelo de convivencia basado en la confianza.
Rutinas preventivas: reuniones matutinas donde se establecen expectativas claras y se trabajan habilidades socioemocionales antes de iniciar la jornada académica.
Niños con heridas invisibles
Desautels insiste en que “un niño hiriente es un niño lleno de dolor”. Cuando la disciplina se limita al castigo, solo se cortan los síntomas visibles del problema, sin atender a su raíz. En muchos casos, las conductas disruptivas son la expresión de traumas previos o de un ambiente familiar hostil.
Por eso, recomienda que los docentes no reaccionen en medio del conflicto. La intervención debe llegar cuando profesor y alumno estén calmados, para que la conversación sea efectiva y el aprendizaje emocional perdure.
La disciplina sin violencia: un camino posible
Varios colegios en Estados Unidos y otros países han adoptado modelos de disciplina inspirados en este enfoque. Las experiencias muestran mejoras significativas en la convivencia escolar y en el rendimiento académico. En lugar de imponer obediencia mediante el miedo, estas comunidades educativas enseñan responsabilidad, respeto y autocontrol desde la práctica diaria.
Decisión en manos de los padres
La ley en Florida coloca ahora la responsabilidad en las familias. Son los padres quienes deciden si autorizan que sus hijos puedan recibir castigos corporales en la escuela. Aunque el marco legal ofrece reglas para supervisar la aplicación, la discusión sigue abierta: ¿es legítimo corregir con violencia en un espacio destinado al aprendizaje?
ebv
Dignidad Humana
Cuidar la mente en el trabajo: hábito que transforma vidas y empresas
Ciudad de México.- La Organización Internacional del Trabajo, informó que cada año se pierden 12 mil millones de días laborables por depresión y ansiedad. El dato es preocupante para el sector laboral.
Ante esta problemática, el trabajo dejó de medirse solo en productividad: ahora también se mide en bienestar. Las empresas y los gobiernos reconocieron que cuidar la mente es cuidar la vida.
Un entorno inseguro eleva los riesgos psicosociales.
Entre ellos destacan la sobrecarga de tareas, la violencia, el acoso y la falta de seguridad laboral.
Los expertos señalan que la salud mental dañada provoca accidentes, enfermedades físicas y pérdidas económicas. El costo humano, sin embargo, resulta todavía más alto.
Los trabajadores enfrentan ansiedad, insomnio y desgaste emocional. Estas condiciones afectan sus vínculos personales y la estabilidad de sus comunidades.
Las instituciones sanitarias explican que la salud mental laboral es un derecho humano. No solo se trata de bienestar individual, también de cohesión social.
Un trabajador protegido rinde mejor, genera innovación y construye entornos más colaborativos. Las organizaciones con políticas de salud mental reducen accidentes y aumentan la productividad.
Te puede interesar: Educación inclusiva: piden escuelas accesibles para menores con discapacidad
Construir entornos más humanos.
Expertos recomiendan prevenir riesgos con políticas claras, jornadas equilibradas y espacios de diálogo. También sugieren capacitar a líderes para detectar señales tempranas.
La promoción de la salud mental incluye pausas activas, acompañamiento psicológico y flexibilidad laboral.
Proteger la mente en el trabajo no es un lujo, sino una necesidad. Y en ese esfuerzo compartido se mejora la calidad de vida de millones de personas.
ARH
Dignidad Humana
Fallece el juez Frank Caprio, que el mundo reconocía por su caridad y humanismo
El juez Frank Caprio, célebre por su trato lleno de humanidad, compasión y generosidad, falleció a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.
Su partida deja una huella imborrable como símbolo de bondad judicial y ejemplo de justicia equilibrada, acompañada de compasión y ternura.
Lee: Educación como motor de dignidad y oportunidades
Un legado de empatía que trascendió tribunales
Desde su cama de hospital, Caprio hizo su último llamado al mundo:
“Estoy de vuelta en el hospital. Me dirijo a ustedes una vez más pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones”.
Este acto resume su humildad y su fe, reflejo de una vida consagrada a la humanidad.
Cuando la justicia se viste de bondad
Su programa Caught in Providence convirtió los juicios menores en momentos de esperanza y ternura.
En un video viral, Caprio escucha la historia de una madre que había perdido a su hijo y decide perdonarle varias infracciones, mostrando que el dolor puede ser escuchado, empático y compasivo.
Estos instantes lo convirtieron en un referente mundial de justicia con corazón.
No llevó una placa bajo la toga, llevó un corazón
“El poder del Estado frente al del individuo es desproporcionado. Si existen circunstancias especiales, doy el beneficio de la duda”, así redefinió Caprio la figura del juez estándar.
Su enfoque reflejaba una justicia que escucha, comprende y, cuando corresponde, perdona.
El día que absolvió a un anciano de 96 años
Uno de los momentos más recordados de Frank Caprio ocurrió cuando absolvió a un hombre de 96 años que había excedido el límite de velocidad en una zona escolar.
El anciano explicó entre lágrimas que llevaba a su hijo de 63 años, enfermo de cáncer, a una prueba de sangre. Conmovido, el juez respondió:
“Usted es un buen hombre. Tiene 96 años y sigue cuidando de su familia. Que Dios lo bendiga”.
Ese instante recorrió el mundo como ejemplo de que la justicia también puede abrazar con ternura.
Un reflejo de valores que inspira acción
La familia lo describió como:
“Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente”.
Desde gobernantes hasta ciudadanos comunes, todos destacaron su capacidad para sembrar humanidad en tiempos de indiferencia y polarización.
El gobernador de Rhode Island lo calificó como “un tesoro del estado” y ordenó ondear banderas a media asta en su honor.
La trascendencia de un hombre guiado por el amor
Más que un juez respetado, Caprio será recordado como un esposo devoto, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.
“Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró”, recordó su familia.
Este legado trasciende desafíos legales: nos invita a ejercer la compasión, a creer en el poder de los pequeños gestos y a mantener viva la llama del optimismo en la justicia cotidiana.
Frank Caprio siempre demostró que la justicia no solo pesa verdades, sino que también mide compasión.
Su vida y su legado son un faro para quienes creen que un mundo más amable es posible, incluso dentro de un tribunal.
Una pérdida inmensa, pero una motivación eterna: hacer justicia con corazón.
Las redes se llenaron de gratitud y admiración: así reaccionaron usuarios e influencers
GDH
Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con romántica publicación
Martha Higareda y su esposo esperan gemelos: Mi familia ahora es mi prioridad
¿Te estás tardando? La edad ideal para casarse, tener hijos o comprar casa
El lado humano de Checo Pérez en su regreso a la F1
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Organizaciones piden detener programa escolar que vulnera infancia en Guanajuato
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
