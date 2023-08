Creel oficializa su salida de la Cámara de Diputados; Noemí Luna lo sustituye.

Ciudad de México.- Santiago Creel, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, presentó su renuncia como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su lugar será ocupado por Noemí Luna.

Además anunció que su licencia como diputado federal es definitiva, porque tomó la decisión de estar en la primera línea de defensa de la Patria.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el diputado panista informó que hoy presentó un acuerdo para que se aceptara su renuncia como presidente de la Mesa Directiva.

Quiero agradecer a la Mesa Directiva, así como a todas y todos mis compañeros diputados por haberme concedido el honor de presidir esta Cámara.



Quiero agradecer a la Mesa Directiva, así como a todas y todos mis compañeros diputados por haberme concedido el honor de presidir esta Cámara.

Ejercí esta responsabilidad con mucho orgullo, respeto, compromiso y amor por México, en donde la unidad y la conciliación siempre fue…

“Esta renuncia se materializará, tendrá pleno vigor y legalidad, en el momento en que se apruebe la licencia que ya suscribí, pero que el día de mañana tendrá que aprobar la Comisión Permanente, una vez que eso suceda entrará en funciones de presidenta de la Mesa Directiva Noemí Luna, el acuerdo ya está votado, se votó por unanimidad.

Creel deseo éxito a Noemí Luna y aseguró que honrará a la Cámara de Diputados.

“Estoy seguro de que lo hará honrando a la Cámara de Diputados, honrando a su misión, honrando al servicio público y honrando a México, la conozco desde hace muchos años, tiene capacidad, tiene preparación, tiene experiencia y además es una mujer valiente.

Santiago Creel dijo que está entrando en una etapa del proceso interno del Frente Amplio por México a la que tendrá que dedicarle todo su tiempo.

“Estoy muy contento de poder cerrar este ciclo, y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados, estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo”. Concluyó el panista.

ARH