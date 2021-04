Deslave en alcaldía Álvaro Obregón deja tres muertos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El luchador Tinieblas adelantó que se quitará la máscara en caso de que gane la alcaldía de Venustiano Carranza.

En conferencia de prensa, el gladiador comentó que quiere que la gente conozca el rostro del alcalde que lo gobernará.

Tinieblas es el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) que buscará, el próximo mes de junio, la alcaldía de Venustiano Carranza.

“Para mí es muy difícil quitarle la máscara porque tengo con ella más de 50 años porque aposté mi máscara en varios lugares del mundo y resulté ganador”.

“Pero ahora, por una causa nombre y justa, me quitaré la máscara, no tengo ningún problema en hacerlo”.

Tinieblas se mostró confiado en que los ciudadanos de la alcaldía votarán por él “sería un honor quitármelo enfrente de ellos”.

“Voy a ganar porque todos ellos votarán por mí, yo he venido desde abajo, he sido comerciante, y eso me ayuda a conocer las necesidades de las personas”.

Indicó que los políticos “son dos caras porque traen máscara porque hablan muy bonito pero no cumplen. Vamos a ganar, estoy confiado de eso”.

“Hemos puesto dentro de las propuestas, que haya más policías y cámaras, tienen que pasear por todas las calles porque las cosas no están bien. Hay que combatir la inseguridad”.

Agregó que además de aumentar las medidas de seguridad, buscará combatir los feminicidios, abandono escolar, falta de empleo y la crisis económica que dejó la Covid-19.

“No soy un político más, soy un ciudadano como ustedes que está preocupado por el futuro que le dejaremos a las nuevas generaciones”, sentenció Tinieblas.

El video completo de la conferencia de Tinieblas