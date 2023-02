Muere el padre de Alejandra Del Moral, precandidata del PRI al Edoméx

Estado de México.- Alejandra Del Moral, la precandidata electa a gobernadora del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció la muerte de su padre Ismael del Moral. A quien calificó como un hombre con vocación de servir, dedicado y preocupado siempre por buscar ayudar.

“Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá”.

La priísta relató que su padre fue su más grande crítico y uno de los pilares más grandes en su vida, al catalogarlo como su principal cómplice en seguir sus sueños y retos personales y en su vida política. “La voz que nunca duda, la voz que nunca dudó”, dijo.

“Para propios y extraños, siempre fuiste el Dr. Ismael Del Moral. Un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado siempre por lo que pudieras ayudar. Eres maestro de muchos, con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie. Mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida”, escribó Del Moral.

Alejandra Del Moral siguió con la descripción de su padre y afirmó que fue un hombre que siempre confió, que él estaba seguro que mientras hubiera voluntad, había una posibilidad. Agregó que siempre lo vió trabajar sin parar por su familia y luchando contra la adversidad.

“De ti me quedo con todo: tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir. Siempre fuiste mi ángel guardián, hoy Dios te recibe y sé que lo seguirás siendo pero desde otro lugar”, expresó.