El frío no da tregua en la CDMX: alertan por heladas y llaman a proteger a las familias

Ciudad de México.- El frío ya está aquí y se sentirá con fuerza. Desde la madrugada de este lunes, el frente frío número 27 provocó temperaturas cercanas a cero grados en la CDMX, con alerta naranja en algunas alcaldías y un llamado directo de las autoridades a abrigar y cuidar a las familias, especialmente a niñas y niños que regresan a clases.

🧥 Durante la temporada de #frío protégete con más capas de ropa para mantenerte caliente. Cada capa adicional incrementa la temperatura corporal hasta en 3 °C.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oqJ5PAM1QO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja por temperaturas bajas en zonas altas de Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, donde se esperan mínimas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente durante la madrugada y el amanecer.

“Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas en zonas altas de la Ciudad de México”, informó la SGIRPC a través de sus redes sociales.

Frío, heladas y riesgo para la salud

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, explicó que la masa de aire polar asociada al frente frío 27 se extiende sobre el centro del país y mantiene un ambiente frío durante gran parte del día.

“Se prevén heladas matutinas y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México”, señaló el SMN.

Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, de acuerdo con los avisos preventivos difundidos por autoridades federales y locales.

Medidas clave para familias y estudiantes

Desde el enfoque de protección familiar, las autoridades capitalinas insistieron en acciones simples y cotidianas para enfrentar el frío durante el regreso a clases.

“Usar al menos tres capas de ropa, cubrir cabeza, manos y orejas, y evitar cambios bruscos de temperatura”, recomendó la SGIRPC.

Entre las medidas dirigidas a hogares con niñas y niños destacan:

Abrigarlos antes de salir de casa, incluso si el trayecto es corto.

Evitar que salgan con ropa húmeda o calzado delgado.

Enviar líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.

Vigilar síntomas como tos persistente, fiebre o dolor corporal.

La dependencia también pidió no usar anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

🌫️Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en regiones del #EdóMéx y alcaldías de la #CDMX, así como en zonas del centro de #México, en las próximas tres horas. pic.twitter.com/MUWpSlApyD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 12, 2026

Qué viene en los próximos días

El frente frío 27 no será un evento aislado. El SMN advirtió que continuarán las bajas temperaturas en el centro del país y que, en otras regiones, el invierno se intensificará.

“Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país, así como ambiente muy frío a gélido”, señaló el organismo.

En la Ciudad de México y el Estado de México el frío seguirá concentrándose en madrugadas y primeras horas del día, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales, tomar precauciones con tiempo y priorizar el cuidado de la familia, especialmente de la infancia, ante un invierno que aún no da tregua.

