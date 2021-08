En víspera de regreso a clases, la CDMX sigue en semáforo naranja

Ciudad de México.— Ante el regreso a clases de manera presencial anunciado por el gobierno federal, pese a la tercera ola de contagios de Covid-19, los padres de familia se enfrentan al dilema de comprar o no uniformes escolares.

Una inversión que deben realizar las familias es la compra de uniformes escolares del diario, ceremonias y deportivos. La falda, el pantalón, la blusa, la camisa y el suéter para preescolar hasta secundaria se pueden adquirir desde 140 pesos hasta 350 pesos.

La señora Hortensia Lazcano lleva 31 años vendiendo uniformes escolares en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Después de año y medio de pandemia de Covid-19, volvió a instalar su puesto afuera de una escuela en espera de vender algún uniforme, ya que el año pasado nadie le compró.

“Aun tenemos la inversión de hace dos años. Hasta ahora no hay ventas, son muy pocas las personas que se acercan a preguntar, pero no compran, no se vende“.

LEE ¿Clases presenciales o virtuales? Familias buscan útiles escolares

La señora Hortensia no cree que en los próximos días las ventas mejoren porque los padres de familia que pasan por su puesto dicen que no llevarán a sus hijos a la escuela; y con ello “se pierde la esperanza de una buena venta”.

Pese al escenario adverso para las ventas, calcula que dependiendo del número de niños que regresen a las clases presenciales la próxima semana la venta de uniformes mejorará; de lo contario volverá a guardar la mercancía.

ebv