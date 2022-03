Asaltan a asistentes a función de cine en Sinaloa

Ciudad de México.— La madre de un barrista de Querétaro que participó en la trifulca del sábado en el Corregidora, aseguró estar desecha, “pero no hay de otra”.

En un video publicado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) la madre relató cómo entregó a su hijo.

Cuando las autoridades catearon su domicilio, el implicado no estaba, por lo que los oficiales le recomendaron entregarlo para el bien de todos.

Al llegar, la mujer platicó con el barrista para acudir de manera voluntaria a las autoridades. Él, sin oponer resistencia, aceptó.

“Llegó y platiqué con él, le dije ‘vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’, no me dijo nada y me dijo que sí”.

“Como lo hice yo. Me está rompiendo el corazón. Estoy desecha. Pero no hay de otra. Aquí estoy y estoy con él”.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

De los 14 detenidos, 6 personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva justificada.

Sin embargo, dos imputados no fueron vinculados, pues la autoridad consideró que no hay certeza de que las pruebas, fueran del lugar y la fecha de los hechos.

La Fiscalía apelará la postura del juez, al tener la certeza que los datos de prueba son contundentes y suficientes para demostrar la posible participación de los agresores.

