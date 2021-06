El antídoto contra populismo es el pensamiento social de la Iglesia: Obispo

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El obispo electo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, consideró que la participación activa de los laicos católicos en México será definitoria en la verdadera transformación de la nación.

“Tanto para combatir la ruptura del tejido social como para evitar las tentaciones del populismo dictatorial de los poderes políticos”, dijo Aguilar Ledesma quien recibió el 12 de junio, por deseo del papa Francisco, la encomienda de pastorear la diócesis de Celaya en relevo del obispo Benjamín Castillo.

LEE Número dos del Vaticano se reunirá con López Obrador

En entrevista con ocasión de este nombramiento, el obispo Aguilar reflexionó sobre el fortalecimiento de la pastoral familiar en la región centro del país; y en la consolidación de estructuras y dinámicas comunitarias que mejoren la convivencia social.

Ante los desafíos contemporáneos de la nación (pobreza, violencia y polarización), el obispo Aguilar Ledesma reconoció que la Iglesia católica tiene la obligación de “fortalecer la pastoral familiar” y promover el laicado mexicano.

Aseveró además que los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia serán imprescindibles en el buen camino de la sociedad mexicana y en la configuración de una política social verdaderamente positiva para el futuro de la nación:

“Sabemos que el único antídoto contra un populismo o una dictadura es el pensamiento social de la Iglesia. Mientras no tengamos claro el verdadero significado del bien común, de la dignidad de las personas humanas, del destino universal de los bienes para todos; mientras no entendamos que la política es el arte más alto de la caridad, de amor al hermano, y no la politiquería partidista… no estaremos satisfechos porque falta mucho por hacer”.