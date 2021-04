Puebla regresa a clases presenciales en agosto

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Chilpancingo.— El próximo 25 de abril, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, presentará su renuncia al papa Francisco por haber alcanzado la edad de retiro estipulada en el Derecho Canónico.

Aún sin saber si permanecerá más en el estado de Guerrero, el obispo franciscano recomendó a quien sea electo como su sucesor “continuar con el diálogo para pacificar el estado y luchar por el bienestar de los pobres”.

Rangel Mendoza insistió en que el diálogo en el estado es una misión indispensable en la que debe participar la Iglesia católica de manera transversal; él mismo ha reconocido el acercamiento que, como pastor, ha sostenido con comunidades y personas sumidas en la cultura de narcotráfico con la misma naturalidad con la que se sienta a charlar con las autoridades civiles y funcionarios de gobierno.

Aún con la aceptación de la renuncia por parte de la Santa Sede, es probable que la cátedra de la diócesis guerrerense quede vacante por algunas semanas; en lo que tanto el pontífice como la Conferencia del Episcopado Mexicano analizan a los posibles candidatos a suceder a Rangel Mendoza.

Sin embargo, Rangel Mendoza adelantó que el próximo obispo que tome las riendas del obispado de Chilpancingo-Chilapa deberá contar con una cualidad de verdadera apertura al diálogo.

Tras la liberación de sus responsabilidades de gobierno, el obispo Rangel admitió que abandonará el estado de Guerrero y buscará seguir sirviendo pastoralmente en alguna comunidad de Morelos o de Guanajuato.

“He hablado con un obispo de Morelos para que me de la posibilidad de servir en un espacio de muy alta marginación, una parroquia muy pobre, un sitio donde podemos ir a servir”, reconoció.

“He ido tratando de destapar algunas situaciones de Guerrero y eso me ha hecho ganarme muchos enemigos (…) Yo he hablado de situaciones complejas y no les ha gustado. Pero me siento tranquilo, a gusto si puse un granito de arena, por lo menos para que se ponga atención a aquellas situaciones”, puntualizó.

Información VCNoticias

ebv