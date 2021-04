Encuentran con vida a familia Villaseñor Romo, desaparecida en Jalisco

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- A punto de que concluya el plazo para el registro de candidato en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Raúl Morón reiteró que no hay plan B y que la coalición Morena-PT se atendrá a los plazos de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Enfatizó, no hay plan b, no hay plan c, no hay plan d, nosotros entendemos que los tiempos jurídicos están en razón del Tribunal Electoral y nos vamos a atener a ellos”, afirmó.

En rueda de prensa, Morón Orozco dio a conocer los avances en el proceso de apelación que interpuso tras la negativa de INE a otorgarle registro como candidato al gobierno de Michoacán, además de que rechazó la posibilidad de registrar a un candidato alterno.





En conferencia de prensa en su calidad de Coordinador de la Defensa de la 4T en Michoacán, Raúl Morón, aseveró que la situación en la que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) sometida a la alianza Morena-PT con la cancelación de su candidatura, se dio a partir de una decisión arbitraria e ilegal, plagada de irregularidades, de la cual expuso los detalles.

Agradezco a todos los que se sumaron ayer a la segunda etapa de la caravana #DefendamosLaEsperanza. Sé que quieren un cambio real en nuestro estado y unidos sé que lo lograremos. ¡La transformación de Michoacán continuará!#NadaNosDetiene pic.twitter.com/NFyOXM7z4X — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) April 8, 2021

El michoacano sostuvo que entre las irregularidades que envuelven esta decisión, está el hecho de que el INE no respetó el debido proceso y ni siquiera le otorgó el derecho de audiencia.

Indicó que el INE cometió tantas irregularidades al tomar esta decisión, mismas que refuerzan la confianza en que el día de mañana el TEPJF le devolverá la candidatura. En este sentido, Morón Orozco hizo un llamado a la población a estar atentos y a seguir movilizándose para exigir que no se continúe con esta injusticia.

“No se cumplió con el debido proceso, no tuve derecho de audiencia y nunca fui requerido para atender la situación”, indicó Raúl Morón.

Quien explicó que, como consecuencia de esta situación, fue que interpuso un recurso de apelación y un juicio de derechos políticos y civiles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No podemos preparar otro escenario. Ante la solidez de los argumentos, la calidad de los alegatos, el equipo jurídico y los comentarios sólidos, no tenemos otro escenario, nos van a dar la razón y la justicia va a imperar”, puntualizó.

El coordinador estatal en defensa de la 4T, no descartó que haya actores detrás de la determinación tomada por el IEM, pero dijo que ahora está concentrado en saltar el obstáculo de su registro y “seguramente con el tiempo se sabrá quién y con qué fin hizo esto”.

Esta decisión del INE trastoca la democracia en México, es un atentado am la democracia tanto en Michoacán como en Guerrero.

Incluso deberían de someterse a juicio político a algunos consejeros y consejeras, concluyó.

ARH