López Obrador se vacunará en Palacio Nacional

Ciudad de México.— Para demostrar que es una vacuna segura y efectiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que será vacunado, como le corresponde, con el biológico anticovid de AstraZeneca, la cual es segura y no debe provocar temor.

“Me corresponde AstraZeneca, y además como hay una campaña, ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa; y como fue la que se aplicó en la alcaldía Cuauhtémoc, pues esa es la que me voy a poner, la de AstraZeneca”.

El jefe del Ejecutivo señaló que todavía no se decide si será vacunado en el Palacio Nacional o en un centro de vacunación de la Alcaldía Cuauhtémoc; pero que lo hará en unos 15 a 20 días para dar ejemplo a quienes han desestimado la vacuna AstraZeneca.

“No sé si vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza. No está de más decir que hace falta la vacunación, que nos ayuda vacunarnos, que nos protege, qué no hay que tener temor; afortunadamente no se ha registrado ningún caso grave por reacción a la vacuna, a ninguna de las vacunas”.