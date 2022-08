Gobierno de Jalisco y Asociación Viva México suman esfuerzos en combate a la explotación sexual infantil

Ciudad de México.— El gobierno de Jalisco fortalecerá su lucha contra los delitos que afecten a la niñez y la agenda estatal será fortalecida institucionalmente con apoyo de los poderes Legislativo y Judicial, los municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Alfaro Ramírez afirmó que desde que inició su Gobierno se ha trabajado en el tema, y que con esta firma se dará sustento a las reformas de leyes necesarias para endurecer sanciones desde el Congreso del Estado, la estructuración de operativos para detectar y desmantelar redes que se dediquen a la trata o explotación sexual infantil, así como llevar a la cárcel a quienes cometan estos delitos, y que con este convenio Jalisco cerró filas y trabajará unido contra esta problemática.

Destacar que autoridades del Gobierno de Utah, Estados Unidos, ofrecieron apoyo a Jalisco para trabajar de manera coordinada contra este mal social.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación especialmente a quienes hoy se comprometen en defensa de todos los niños del Estado de Jalisco. Al señor Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, muchísimas gracias porque no todos los gobernadores han dicho que sí, no voy a decir nombres, hechos no palabras. Gracias por su compromiso, por su valentía, por no tener miedo de ser la voz de los niños de Jalisco”, dijo.