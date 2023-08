Nuevo León no entregará libros de texto hasta no publicar planes de estudio

Zacatecas.— Padres de familia devolvieron los libros de texto gratuito de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, como si fuera “producto defectuoso”.

En un reportaje realizado por Azteca Noticias Zacatecas, los padres de familia rechazaron que deseen trabajar con los libros, pues no quieren una educación fundada en ideologías.

Los libros, fueron entregados a los niños de 1° a 4° al concluir el ciclo escolar pasado. Sin embargo, este lunes acudieron a las puertas de la primaria Mariano Matamoros para devolverlos.

“No los queremos, no queremos trabajar con ellos no nos interesa una educación que no es basada en la ciencia sino en la ideología y la hipersexualidad, datos erróneos y nosotros queremos una educación científica y de calidad para nuestros hijos”.

aría de Jesús Guzmán | madre de familia