Restablecen suministro eléctrico tras incendio de complejo “Pajaritos”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, justificó que el video donde se observa dando una “nalgada” a una mujer durante un mitin fue un “tocamiento involuntario”.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Monreal Ávila denunció que los hechos que se observan en el video que circula en redes sociales fueron manipulados con la “magia de tecnología”.

LEE Pasos por la Vida denuncia intento de “madruguete” en leyes Pro Aborto

La víspera circuló en redes sociales un video donde se observa a David Monreal que toca el trasero de una mujer durante una caminada de un evento político.

La mujer que recibió la “nalgada” fue Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila.

Ante ello, a través de un video, Rocío Moreno, aseguró que nunca le faltaron al respeto.



“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, dijo.