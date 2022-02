Santidad, alegría y unidad; propone Patrón Wong tres vías para Xalapa

Xalapa.— Santidad, unidad y alegría misionera serán los tres principios con los que el V Arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, desea caminar junto a los fieles para atender muchas de las emergencias sociales que aquejan a la población veracruzana.

Durante la homilía de la ceremonia de inicio de ministerio, Patrón Wong reflexionó sobre la responsabilidad de los católicos en la actualidad: santidad frente al egoísmo y las manchas del alma; unidad para contrarrestar la polarización “que otros nos imponen” y alegría misionera “porque nuestra fe no es solitaria, especialmente cuando estamos rodeados de tanto sufrimiento, violencia y miseria”.

La ceremonia inició con un saludo del obispo de Papantla y durante seis meses administrador apostólico de Xalapa tras la muerte del arzobispo Hipólito Reyes Larios, José Trinidad Zapata Ortiz; de inmediato se dio lectura a la bula apostólica del papa Francisco con la que el pontífice le encomienda el cuidado de la grey veracruzana. Acto seguido, el presidente de la CEM entregó el báculo y la cátedra al nuevo arzobispo Jorge Carlos quien recibió un largo aplauso de la asamblea y sendas felicitaciones de los obispos presentes.

El arzobispo reconoció que la vida es escuela continua donde siempre se debe seguir aprendiendo y preguntó: “¿Cómo ayudarnos a aprender mutuamente, para ser mejores ciudadanos y mejores cristianos?” Recordó que la Iglesia sugiere tres vías: la santidad, la unidad y la alegría misionera.

“El llamado a la santidad es para todos… santidad es mantener el propio corazón limpio de todo lo que mancha”, dijo el arzobispo. Explicó que la vida es una carrera de servicio al prójimo y no una búsqueda egoísta de placer o de poder.

En ese sentido, Patrón Wong hizo una dura crítica a los liderazgos políticos “que se dedican a dividir, a polarizar y a encontrar enemigos todos los días”; afirmó que, la Iglesia católica, por el contrario, siempre promoverá la escucha y la participación plural en tareas comunes.

Pidió al pueblo que no se deje contaminar “viviendo actitudes de desconfianza y destructivas que otros nos imponen”.

Finalmente, Patrón Wong afirmó que la ‘alegría misionera’ implica reconocer que la fe cristiana; “nunca es solitaria especialmente cuando estamos rodeados de tanto sufrimiento, violencia y miseria”.

“No permitamos que el pesimismo envuelva a nuestra sociedad… No podrán jamás quitarnos la esperanza [porque] hemos aprendido que la última palabra no la tiene el mal y la muerte. Tampoco negamos los problemas, los reconocemos y los enfrentamos con la sabiduría que viene de lo alto; no bastan nuestras fuerzas, proyectos e intenciones, necesitamos de Dios y de los demás”, aseguró.