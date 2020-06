Este es el escudo protector de López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo ser el mandatario más cuestionado de todos los tiempos por los medios de comunicación.

López Obrador se quejó de que lo observan todo el tiempo y están al pendiente de lo que hace y todo está mal, que si lo hace porque lo hace y si no, también.

“Si bajo el vidrio por qué bajo el vidrio, si saludo por qué saludo, si no saludo por qué no saludo”, comentó durante su conferencia de prensa en Tlaxcala.

En las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala, López Obrador dijo que tiene fortaleza física y moral para resistir los ataques, ya que es su escudo protector.

Al comentar el incidente que tuvo en su gira por Veracruz, en que un grupo de familiares de desaparecidos lo abordó cuando viajaba en su camioneta Suburban y le pedían que se bajara para que los atendiera. No lo hizo, explicó, porque le recomendaron que durante sus periplos guardara la sana distancia de la gente.

López Obrador escuchó los reclamos de los que le pedían que se bajara del vehículo para que les respondiera a sus reclamos, porque no han tenido atenciones ni soluciones a sus reclamos por la búsqueda de sus familiares desaparecidos por el crimen organizado.

Al cuestionamiento, López Obrador se justificó y afirmó que no se bajó a hablar con los familiares por guardar “la sana distancia“ por el coronavirus, cuando le reclamaron que ellos tenían más derecho a ser atendidos que la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien incluso fue a saludar de mano a su propio vehículo.

Afirmó que en su gobierno se atiende a los familiares de las víctimas y esa encomienda la tiene la Secretaría de Gobernación. Incluso recordó que frente a Palacio Nacional se mantiene un plantón de familiares de desaparecidos que ya están siendo atendidos y se les está dando respuestas a sus peticiones.

“No puedo con la sana distancia exponerme y exponerlos a ellos, (a un contagio) lamento mucho que esto haya pasado es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho no, no es recomendable lo hemos dicho, esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo disculpas de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos, sin embargo se atiende a todos y se respeta todo”.

Señaló que los medios de comunicación, los que son de voceros del conservadurismo, está muy atentos de todo lo que hace, “si bajo el vidrio por qué bajo el vidrio, si saludo por qué saludo, si no saludo por qué no saludo”.

Dijo que están muy molestos por la transformación que se lleva acabo en el país y que ya no mandan los potentados en México, porque ya no se permite la corrupción.

López Obrador comentó que los medios que lo critican se callaron cuando saquearon al país y ahora son opositores a su gobierno por lo que ahora tiene que estar saltando obstáculos y ser más cuidadoso.

Llamó a la calma y a que serenen los medios ya que recordó que llegó al poder con el respaldo del pueblo para transformar al país y no puede dar un paso atrás.

Siete24.mx

ebv