FGR entrega carpeta de investigación a defensa de Ricardo Anaya

México.- La Fiscalía General de la República entregó a la defensa del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, la carpeta de investigación en el que se le involucra en varios delitos.

Eduardo Aguilar, abogado del panista confirmó la recepción de una copia del caso en el que se imputan al político panista los delitos de cohecho, lavado de dinero y delincuencia organizada.

A un mes de que el político queretano tenga su audiencia presencial el próximo 04 de octubre, fue después de una docena de solicitudes que su abogado tuvo acceso al expediente.

La defensa del panista cuestionó que haya sido a través de tuitazos y videos cómo se haya tenido acceso por fin a la carpeta de investigación correspondiente.

“También (accedió) a punta tuitazos del señor Ricardo Anaya Cortés donde hacia mención expresa de la necesidad de contar con esa información” dijo el litigante en entrevista.

Lamento que al cabo de 11 días apenas se tenga en poder de Anaya y su defensa la carpeta de investigación porque eso, dijo, no garantiza un proceso de defensa adecuada.

“Deben entregase las constancias de manera inmediata en tanto que recibe el citatorio, y nos tardamos dos oficios y tres notificaciones del juez para que la FGR accediera a darnos la carpeta”, agregó.

Son cinco tomos y anexos

Sobre el expediente del caso, el abogado detalló que la carpeta está integrada por cinco tomos y varios anexos. Explicó que la copia se dio en una memoria USB y discos compactos.

“No me puedo pronunciar en este momento por el contenido, no sé, no sé qué hay, tenemos que estudiarlo e investigarlo”, dijo el litigante en entrevista.

No obstante, acusó que en el expediente se pudo observar que las hojas del expediente no vienen debidamente foliadas en forma consecutivo.

“En la mayoría de las carpetas de investigación hay un ejercicio consecutivo de la hoja 1 a la hoja N, pero en esta ocasión no hay un registro consecutivo”, se quejó.

Acusaciones contra Anaya

Ricardo Anaya es uno de los políticos citados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien declaró que diputados recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.