Filtran presuntas órdenes de Sanjuana Martínez para ataques en redes sociales

Ciudad de México.— La ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier respondió a su sucesora, Raquel Buenrostro, respecto a las críticas de esta última a la gestión de las consultas sobre el sector energético bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su comparecencia en el Senado de la República, Buenrostro aseguró que sus antecesores no respondieron satisfactoriamente a las dudas que tienen Estados Unidos y Canadá sobre las leyes mexicanas del sector energético.

Al respecto, Clouthier señaló que responder de manera no satisfactoria para los socios no era algo malo, pues solo significa que se esperaban nuevas respuestas.

Además, Buenrostro señaló que Clothier “no citaba o no le pedía toda la información a Sener” y eso generó el retraso del periodo de consultas. A esa afirmación, Clouthier aseguró que esas declaraciones son “facciosas y mentirosas”.

En entrevista para W Radio, la ex funcionaria aseguró que no permitirá “que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden”.

Y explicó que la Secretaría de Economía es el abogado que representa al Estado Mexicano en la negociación bajo el T-MEC, pero quien provee la información es el área de la Secretaría de Energía (Sener), liderada por Rocío Nahle.

“Quienes proveen la información son los responsables del tema, que en este caso sería toda el área concerniente a Sener, que pasa por el tema de gas, que pasa por el tema de Pemex, por CFE, por la Secretaría de Energía en su conjunto, y esta parte de la coordinación me parece que es facciosa y es mentira. Se citó, lo hice personalmente y cuando no tuve la respuesta que requerí acudí al Ejecutivo para que me apoyara y que decidiera quién y cómo se atendía este tema”, puntualizó Tatiana Clouthier.

JAHA