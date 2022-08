Fraudes de Citibanamex son desde adentro, advierte Mario Di Constanzo

Ciudad de México.— El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sostuvo que no han podido tirar la llamada “verdad histórica” de Ayotzinapa.

Durante su audiencia en el Reclusorio Norte en la que se definirá si es vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, Murillo Karam manifestó que se grupos han buscado alternativas, pero no han podido tirar su versión.

“Desde hace siete u ocho años, estos grupos han buscado una alternativa, todas se caen, pudieron haber habido fallas. Se pudieron haber hecho las cosas mejor, pero ninguno la ha podido tirar” jesús murillo karam

Afirmó que fue él quien pidió la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que aseguró participó en toda la averiguación.

Así mismo, aseguró que puede sentirse orgulloso de su actuación.

La defensa de Murillo Karam solicitó no considerar su resolución las conferencias de prensa como medio de prueba contra el ex procurador. Esto por el debido derecho a la no determinación.

Tras una pausa, se determinará si se vincula a proceso a Murillo Karam.

JAHA