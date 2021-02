Incorrecto presentar INE para vacunarse

Ciudad de México.- Luego de que se dieran a conocer las denuncias de que Servidores de la Nación toman fotografías y piden una identificación a quienes acuden a ponerse la vacuna contra el covid-19.

Por ello, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, manifestó que no es correcto ni debido que se haga.



Explicó en exclusiva a los micrófonos de Siete24.mx, que podría haber riesgos al solicitar la presentación de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre todo en un año que se caracteriza en México, por llevarse a cabo las elecciones más grandes de la historia.

Te puede interesar: Adultos mayores reciben vacunas anticovid en sus hogares



“Las personas deben tener cuidado con su INE, ya que se eligen más de 20 mil puestos de elección popular”.

Por ello es importante utilizar otro tipo de identificación como por ejemplo la licencia de conducir.

Hay que cuidarla credencial de elector https://t.co/6ZUaMR98yD — Arturo Ramírez (@RamirezArinfo71) February 18, 2021



¿Para qué se necesita?

No debería de necesitarse, no es prioridad, no es correcto, no es debido.



El ex consejero del INE, dijo que recabar datos personales, por ley es un asunto que debe respetarse con absoluto rigor tanto por las autoridades públicas como cuando lo hacen también algunos organismos particulares.

En este caso estamos hablando de las autoridades.

Este ejercicio de vacunación necesita cumplir con un elemento fundamental que es el aviso de privacidad que se le tiene que dar a cada persona a la que se le pida cualquier dato”, detalló.



“En este caso las personas adultas mayores, deben recibir la vacuna sin identificación es un derecho humano”, dijo el ex consejero del INE.

ARH