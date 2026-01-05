Inicia la cuesta de enero rosca y juguetes suben

Ciudad de México.— Antes de nacer, Joseph enfrentó un diagnóstico que comprometía su desarrollo neurológico y su posibilidad de una vida funcional desde la infancia.

Durante el embarazo, los médicos detectaron hidrocefalia fetal, una condición caracterizada por la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Este padecimiento aumenta la presión intracraneal y afecta directamente el crecimiento del tejido cerebral, según explica la Organización Mundial de la Salud.

En muchos casos, el daño neurológico inicia desde la gestación y limita las oportunidades de desarrollo cognitivo tras el nacimiento.

Para Joseph, la intervención temprana cambió ese escenario.

Especialistas del Centro Médico Nacional La Raza realizaron una cirugía fetal que permitió reducir la presión cerebral antes del nacimiento.

El procedimiento evitó un deterioro mayor y favoreció un desarrollo cerebral más cercano a los parámetros normales.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los estudios posteriores mostraron una reducción significativa del tamaño de los ventrículos cerebrales.

Esa disminución permitió recuperar masa cerebral y sentar bases para un mejor desarrollo neurológico tras el parto.

La atención prenatal oportuna marcó la diferencia entre un daño irreversible y una evolución clínica favorable.

La hidrocefalia fetal y la importancia de intervenir antes del nacimiento

La hidrocefalia es una condición relativamente frecuente a nivel mundial. Según la OMS estima una incidencia aproximada de un caso por cada mil nacidos vivos.

Sin embargo, cuando se presenta durante la etapa fetal, el pronóstico suele ser adverso.

Especialistas del IMSS señalan que cerca del 50 por ciento de los casos detectados durante el embarazo no llegan a término.

Entre los bebés que nacen con esta condición, solo una minoría alcanza un desarrollo cognitivo dentro de rangos normales.

Esta realidad impulsó la necesidad de replantear el abordaje médico desde la etapa prenatal.

En el caso de Joseph, los médicos identificaron con precisión la hidrocefalia fetal mediante ultrasonido y resonancia magnética.

Estas herramientas permiten diferenciarla de la ventriculomegalia, que no siempre requiere tratamiento, según el IMSS.

La resonancia magnética fetal ofrece alta resolución anatómica y no utiliza radiación ionizante.

Esto la convierte en una herramienta segura para mujeres embarazadas, de acuerdo con especialistas en imagenología del instituto.

Con esta información, el equipo médico planeó una intervención dirigida a reducir la presión cerebral intrauterina.

La cirugía consistió en colocar un catéter intraventricular para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo.

El procedimiento permitió controlar el daño neurológico antes del nacimiento y este beneficio resulta clave para preservar funciones cognitivas futuras.

Evolución médica de Joseph tras la cirugía fetal

Tras el nacimiento, Joseph recibió seguimiento médico especializado para evaluar su evolución neurológica.

Aunque presentó condiciones asociadas a la prematurez, los estudios confirmaron estabilidad clínica.

Los médicos retiraron el sistema temporal utilizado durante la gestación.

Posteriormente, realizaron una derivación ventriculoperitoneal definitiva, tratamiento estándar para la hidrocefalia, según literatura médica especializada.

Este procedimiento permite mantener un equilibrio adecuado del líquido cefalorraquídeo durante el crecimiento.

Actualmente, Joseph se encuentra estable y con una evolución acorde a su edad.

El IMSS informó que el menor ya fue dado de alta del Centro Médico Nacional La Raza.

Su seguimiento continuará de forma ambulatoria para vigilar su desarrollo neurológico y físico.

Más allá de los datos clínicos, la experiencia impactó directamente en su familia.

Ruth, madre de Joseph, destacó el acompañamiento constante y la comunicación clara del personal médico y de Enfermería.

