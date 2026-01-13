Inflación e impuestos encarecen lo básico y tensan al pequeño comercio

Ciudad de México.- La cuesta de enero de 2026 ya se siente en la mesa familiar y en la caja registradora de los comercios de las colonias. El aumento de precios no dio tregua desde el inicio del año y golpeó sin aviso gradual.

Además, la inflación subyacente persistente y el incremento del IEPS se combinaron para encarecer productos esenciales y presionar el consumo, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Asimismo, Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, señaló que los efectos resultaron visibles desde los primeros días de enero.

a su vez, a diferencia de otros años, los ajustes no avanzaron de forma paulatina. Llegaron de golpe y recorrieron toda la cadena productiva.

Rivera explicó que el aumento del IEPS provocó alzas inmediatas en bebidas saborizadas y cigarros.

Además, las primeras subieron entre uno y ocho pesos. Los cigarros aumentaron entre 15 y 22 pesos por cajetilla. Ese movimiento detonó incrementos en otros segmentos del mercado esencial.

La presión alcanzó tortilla, panificación, lácteos, embutidos, abarrotes, productos de limpieza y artículos de aseo personal.

Prácticamente todo el consumo cotidiano se encareció. Este fenómeno, afirmó la ANPEC, pulverizó el incremento al salario mínimo y redujo el poder de compra real.

El líder del pequeño comercio vinculó este escenario con un entorno económico adverso. Durante 2025, la actividad productiva se estancó y el crecimiento económico fue marginal. El Banco de México reportó un avance de apenas 0.3% en ese año.

Además, con precios al alza y crecimiento mínimo, los hogares enfrentaron una presión constante sobre su gasto.

La ANPEC alertó que este contexto afectó de manera directa a las familias y al comercio de proximidad.

La caída en el consumo redujo ventas y debilitó la viabilidad de miles de negocios formales. El impacto ya se reflejó en el empleo y en el número de patrones activos.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social mostraron la peor pérdida de empleadores formales en casi tres décadas.

En los últimos dos años, más de 41 mil patrones causaron baja. Solo en 2025 salieron del registro más de 24 mil. Para la Alianza, estas cifras confirmaron una tendencia que había anticipado.

Los pequeños comercios enfrentan inflación, mayores impuestos, costos operativos crecientes y un entorno de inseguridad.

Además, la extorsión se convirtió en una carga permanente para proveedores y puntos de venta. El llamado cobro de piso afectó la operación diaria y redujo márgenes.

Presiones que se acumulan.

A estas dificultades se sumaron los costos energéticos y de transporte. El precio del gas natural acumuló un alza de 19% durante 2025 y se previó un posible repunte mayor en 2026. Este insumo impactó la generación de electricidad y los procesos productivos.

Desde el 1 de enero, la gasolina y el diésel aumentaron entre 25 y 32 centavos por litro. El ajuste elevó gastos logísticos, de transporte y abasto.

Estos incrementos se trasladaron a los precios finales y limitaron el margen de maniobra del pequeño comercio.

La ANPEC sostuvo que la cuesta de enero 2026 no respondió al azar. Surgió de decisiones económicas que profundizaron la presión sobre el consumo y el comercio formal.

El organismo insistió en la necesidad de revisar el rumbo para evitar que esta pendiente se extienda durante todo el año y siga debilitando la economía familiar, que sostiene el mercado interno.

ARH