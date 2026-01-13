Inflación e impuestos encarecen lo básico y tensan al pequeño comercio

Ciudad de México.- La cuesta de enero de 2026 ya se siente en la mesa familiar y en la caja registradora de los comercios de las colonias. El aumento de precios no dio tregua desde el inicio del año y golpeó sin aviso gradual.
Además, la inflación subyacente persistente y el incremento del IEPS se combinaron para encarecer productos esenciales y presionar el consumo, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Asimismo, Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, señaló que los efectos resultaron visibles desde los primeros días de enero.
a su vez, a diferencia de otros años, los ajustes no avanzaron de forma paulatina. Llegaron de golpe y recorrieron toda la cadena productiva.
Rivera explicó que el aumento del IEPS provocó alzas inmediatas en bebidas saborizadas y cigarros.
Además, las primeras subieron entre uno y ocho pesos. Los cigarros aumentaron entre 15 y 22 pesos por cajetilla. Ese movimiento detonó incrementos en otros segmentos del mercado esencial.
La presión alcanzó tortilla, panificación, lácteos, embutidos, abarrotes, productos de limpieza y artículos de aseo personal.
Prácticamente todo el consumo cotidiano se encareció. Este fenómeno, afirmó la ANPEC, pulverizó el incremento al salario mínimo y redujo el poder de compra real.
El líder del pequeño comercio vinculó este escenario con un entorno económico adverso. Durante 2025, la actividad productiva se estancó y el crecimiento económico fue marginal. El Banco de México reportó un avance de apenas 0.3% en ese año.
Además, con precios al alza y crecimiento mínimo, los hogares enfrentaron una presión constante sobre su gasto.
La ANPEC alertó que este contexto afectó de manera directa a las familias y al comercio de proximidad.
La caída en el consumo redujo ventas y debilitó la viabilidad de miles de negocios formales. El impacto ya se reflejó en el empleo y en el número de patrones activos.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social mostraron la peor pérdida de empleadores formales en casi tres décadas.
En los últimos dos años, más de 41 mil patrones causaron baja. Solo en 2025 salieron del registro más de 24 mil. Para la Alianza, estas cifras confirmaron una tendencia que había anticipado.
Los pequeños comercios enfrentan inflación, mayores impuestos, costos operativos crecientes y un entorno de inseguridad.
Además, la extorsión se convirtió en una carga permanente para proveedores y puntos de venta. El llamado cobro de piso afectó la operación diaria y redujo márgenes.
Presiones que se acumulan.
A estas dificultades se sumaron los costos energéticos y de transporte. El precio del gas natural acumuló un alza de 19% durante 2025 y se previó un posible repunte mayor en 2026. Este insumo impactó la generación de electricidad y los procesos productivos.
Desde el 1 de enero, la gasolina y el diésel aumentaron entre 25 y 32 centavos por litro. El ajuste elevó gastos logísticos, de transporte y abasto.
Estos incrementos se trasladaron a los precios finales y limitaron el margen de maniobra del pequeño comercio.
La ANPEC sostuvo que la cuesta de enero 2026 no respondió al azar. Surgió de decisiones económicas que profundizaron la presión sobre el consumo y el comercio formal.
El organismo insistió en la necesidad de revisar el rumbo para evitar que esta pendiente se extienda durante todo el año y siga debilitando la economía familiar, que sostiene el mercado interno.
La cuesta de enero tiene salida: Profeco comparte claves para aliviar el gasto familiar
Ciudad de México.- La cuesta de enero vuelve a presionar el bolsillo de millones de familias en México.
Tras los gastos decembrinos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de recomendaciones para recuperar el equilibrio financiero, recortar gastos y dar prioridad a las compras de primera necesidad durante las primeras semanas del año.
La dependencia federal advirtió que este periodo suele agravarse por compras impulsivas, pagos diferidos y falta de planeación.
Por ello, insistió en que la organización del gasto familiar es clave para evitar un mayor endeudamiento y proteger el ingreso mensual.
Presupuesto familiar y control del gasto diario
Profeco subrayó que el primer paso para enfrentar la cuesta de enero es tener claridad sobre el dinero disponible y los compromisos financieros.
“Elabora un presupuesto semanal y registra todos tus gastos, incluso los pequeños, para identificar en qué se va el dinero”, sugirió la Profeco a través de un boletín informativo.
La procuraduría recomendó identificar pagos ineludibles como renta, servicios y transporte, antes de destinar recursos a otros rubros.
También sugirió que ingresos extraordinarios, como cajas de ahorro o bonos, se utilicen para ahorro o emergencias, y no para compras no planeadas.
Además, Profeco aconsejó liquidar primero las deudas con tasas de interés más altas. Esta acción, indicó, ayuda a reducir la carga financiera en los meses siguientes y evita que los intereses sigan creciendo.
Aprovechar alimentos y evitar desperdicios
Otra de las recomendaciones está relacionada con el manejo de los alimentos en casa.
A través de sus redes sociales, la Procuraduría compartió la siguiente recomendación a las familias:
“Revisar el refrigerador y la alacena cada semana, reutilizar sobrantes y almacenar correctamente los alimentos para evitar desperdicios”.
La dependencia recordó que consumir frutas y verduras de temporada permite ahorrar, ya que suelen tener precios más accesibles y mejor calidad.
Afirmó que este control doméstico impacta directamente en el gasto diario y ayuda a optimizar los recursos disponibles.
Gastos hormiga y consumo responsable
Profeco alertó sobre los llamados gastos hormiga, pequeñas compras cotidianas que pasan desapercibidas.
“Los cafés, refrescos o snacks diarios pueden representar una fuga importante de dinero al final del mes”, advirtió la dependencia.
La recomendación es vigilar este tipo de desembolsos y evaluar si son realmente necesarios. Reducirlos puede liberar recursos para cubrir necesidades básicas o fortalecer el ahorro familiar.
Comparar precios y reducir servicios
Profeco recordó que los consumidores pueden usar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, que permite comparar costos antes de adquirir un producto.
Aseguró que esta plataforma ayuda a “elegir la opción más conveniente y evitar pagar de más”.
Finalmente, la Profeco llamó a involucrar a todos los integrantes del hogar en el cuidado de la economía.
Acciones como apagar luces, desconectar aparatos eléctricos y moderar el consumo de servicios forman parte de las medidas recomendadas para reducir gastos durante este inicio de año.
Jubilarse antes de los 55 ya es posible: ISSSTE abre la puerta desde 2026
Ciudad de México.- A partir de 2026, miles de trabajadores del Estado podrán jubilarse antes de los 55 años, siempre que cumplan requisitos específicos de cotización y régimen.
El cambio quedó formalizado en un acuerdo del ISSSTE publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y marca un giro frente a la política de retrasar el retiro.
La medida no aplica a todos los trabajadores del país, sino a quienes cotizan, o cotizaron, bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El beneficio se activa por años de servicio, no solo por edad, lo que coloca el foco en la trayectoria laboral.
¿Quiénes pueden jubilarse antes de los 55 años?
El acuerdo del ISSSTE, publicado el 29 de diciembre de 2025 en el DOF, establece que podrán acceder a la pensión por jubilación anticipada los hombres con 30 años o más de cotización y las mujeres con al menos 28 años de aportaciones.
Además, los trabajadores deben encontrarse en el supuesto del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y no haber optado por los bonos de pensión. El documento aclara que la edad, por sí sola, no genera el derecho.
En el texto oficial, el organismo señala que el acuerdo “reconoce formalmente el derecho a una pensión jubilatoria justa y digna”, según se lee en el Artículo Primero del acuerdo publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2025.
La edad de retiro bajará de forma gradual
Uno de los cambios centrales es que la edad mínima para jubilarse dejará de aumentar y comenzará a disminuir de forma progresiva a partir de 2026.
Para ese año, los hombres podrán retirarse desde los 58 años y las mujeres desde los 56.
La reducción continuará en los años siguientes hasta alcanzar un nuevo piso permanente.
Desde 2034 en adelante, la edad mínima será de 55 años para hombres y 53 para mujeres, siempre que se cumplan los años de cotización exigidos.
El propio acuerdo establece que se debe “aplicar la reducción gradual de la edad mínima de jubilación, conforme a la tabla publicada”, disposición incluida en el mismo documento del DOF fechado el 29 de diciembre de 2025.
Qué deben hacer las áreas del ISSSTE
El Artículo Segundo del acuerdo instruye a las áreas internas del instituto a operar el nuevo esquema de jubilación sin retrasos administrativos.
En ese punto, el texto indica que se deben realizar “las acciones necesarias para que las solicitudes de pensión por jubilación se otorguen bajo los nuevos criterios”, según el acuerdo oficial difundido en el DOF.
El documento entró en vigor el 30 de diciembre de 2025 y fue integrado por la Dirección Jurídica del ISSSTE en la Normateca Electrónica Institucional.
Mientras otros regímenes mantienen edades más altas, el ISSSTE fija una ruta legal y vigente hacia la jubilación anticipada para quienes cumplieron una vida laboral completa.
Cuesta de enero golpea a seis de cada 10 mexicanos tras gastos de fin de año
Ciudad de México.- Seis de cada 10 personas en México iniciaron el año con recursos limitados para cubrir sus gastos básicos, luego de un cierre de 2025 marcado por un mayor consumo y alza de precios.
Así lo revela un sondeo de la agencia de investigación de mercados Research Land, que advierte un impacto directo de la llamada cuesta de enero en los hogares.
De acuerdo con el estudio, publicado el 5 de enero de 2026 a través de un boletín informativo de la firma, la compra de regalos y los gastos asociados a comidas y cenas de fin de año fueron el principal detonante del desajuste financiero.
Estas erogaciones dejaron a una parte significativa de la población sin margen económico para el arranque del año.
La investigación también señala que la situación no se explica por un solo factor. Entre los encuestados, varios reconocieron que no administraron adecuadamente su aguinaldo, mientras otros afirmaron no haber recibido esta prestación o que fue menor a la de años previos.
A ello se suman gastos acumulados desde noviembre, como los realizados durante El Buen Fin.
Regalos, cenas y aguinaldo: el origen del desbalance
Research Land detalló que 41 por ciento de los participantes admitió haber gastado más de lo que debía durante las fiestas decembrinas.
Para este grupo, el consumo de fin de año rebasó su capacidad real de pago y generó un efecto inmediato en enero.
Otro 24 por ciento identificó el alza de precios como el principal problema al iniciar el año. En tanto, 19 por ciento reconoció que su situación actual se debe a una combinación entre gasto excesivo y el encarecimiento de productos y servicios que suelen adquirirse en diciembre.
En el mismo documento, la agencia indicó que 16 por ciento de los consumidores ya arrastraba deudas antes de diciembre y que estas se incrementaron en las últimas semanas del año, lo que agravó la presión financiera en enero.
Precios e ingresos, una tensión constante
El análisis de Research Land subraya que la cuesta de enero no es un fenómeno aislado ni exclusivo del consumo estacional.
Pablo Levy, director general de la firma, explicó que el problema responde a una dinámica más amplia entre ingresos, hábitos y precios.
“Los resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos”, señaló Levy en el comunicado.
El directivo añadió que los incrementos se perciben con mayor fuerza en rubros esenciales.
“Especialmente en alimentos, transporte y servicios”, precisó, al referirse a los sectores que más presionan el presupuesto familiar en los primeros meses del año.
Planeación, el factor que marca la diferencia
El sondeo también exploró cómo se prepararon los consumidores para enfrentar los gastos de fin de año y su impacto posterior.
Los resultados muestran diferencias claras entre quienes planificaron y quienes no lo hicieron.
Según la encuesta, 38 por ciento de los consumidores elaboró un presupuesto previo para las fiestas decembrinas y aseguró que esta estrategia les permitió no quedarse sin recursos en enero.
En contraste, 32 por ciento no realizó ninguna planeación y gastó conforme surgieron las necesidades.
Otro 20 por ciento diseñó un plan, pero no lo siguió de manera estricta, mientras que 10 por ciento reconoció haber recurrido al financiamiento como principal herramienta para cubrir los gastos de fin de año, lo que ahora se traduce en pagos pendientes.
Un impacto que puede extenderse más allá de enero
La presión económica no se concentra únicamente en el primer mes del año. Research Land advirtió que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados podrían prolongarse en los siguientes meses.
“La presión económica no desaparece de inmediato, pues 49 por ciento de los encuestados consideraron que sus dificultades financieras se concentran en enero”, indicó la agencia en su reporte.
Sin embargo, el mismo documento añade que uno de cada cuatro anticipa que estas complicaciones se extenderán hasta febrero o incluso marzo.
La firma señaló que esta percepción refleja un menor margen financiero para una parte relevante de la población, que enfrenta el inicio de año con una sensación de menor rendimiento del dinero frente a los gastos cotidianos.
El estudio de Research Land ofrece una radiografía del impacto inmediato de la cuesta de enero en México, en un contexto donde el consumo de fin de año, la planeación financiera y el comportamiento de los precios siguen marcando el ritmo de la economía familiar.
Edomex
Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex
Estado de México.- El Día de Reyes confirmó una vez más su peso social y económico en la entidad mexiquense, donde miles de familias comerciantes encontraron un respiro clave para iniciar el año con estabilidad.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que la celebración generó una derrama económica estimada en 2 mil 900 millones de pesos, resultado del consumo concentrado en juguetes, ropa y productos tradicionales.
Además reiteró que la fecha mantiene viva una tradición profundamente arraigada, mientras sostiene empleos y activa la economía en colonias, barrios y centros comerciales de los 125 municipios mexiquenses.
Las autoridades estimaron que los días 5 y 6 de enero registraron la mayor concentración de ventas del periodo.
Además, más de 358 mil establecimientos participaron en la dinámica comercial, desde pequeños negocios familiares hasta tiendas especializadas y mercados locales.
El gasto promedio estimado por niño o niña fue de 3 mil pesos, cifra que reflejó la prioridad de las familias por mantener la celebración.
Los principales productos vendidos fueron juguetes tradicionales, videojuegos, tabletas, consolas, ropa y calzado, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Para muchos comerciantes, estas fechas representaron uno de los momentos más importantes del año, tras meses de ventas moderadas.
¿Por qué esta celebración importa a las familias comerciantes?
El Día de Reyes no solo movilizó consumo; también sostuvo negocios familiares que dependen de temporadas clave para cubrir rentas, salarios y proveedores.
En mercados populares y tiendas de barrio, las ventas permitieron recuperar inversiones realizadas desde noviembre, especialmente en juguetes y artículos infantiles.
La derrama económica tuvo un impacto directo en cadenas productivas locales, incluyendo transporte, almacenamiento y comercio minorista.
Cada compra dijo la SEDECO fortaleció la economía comunitaria y ayudó a preservar empleos formales, especialmente en zonas urbanas con alta densidad comercial.
Para muchas familias comerciantes, la fecha ofreció continuidad financiera y la posibilidad de iniciar el año con mayor certidumbre.
Rosca de Reyes también activa a las panaderías
La tradición del Día de Reyes también impulsó a panaderías y negocios de repostería en todo el Estado de México.
La Rosca de Reyes de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, registra precios que oscilan entre 300 y 700 pesos, según tamaño, ingredientes y tipo de establecimiento.
Panaderías familiares reportaron alta demanda, lo que permite incrementar producción y empleo temporal durante la primera semana del año.
Este consumo fortalece negocios locales que conservan recetas tradicionales y vínculos comunitarios con sus clientes.
