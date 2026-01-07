Cuesta de enero golpea a seis de cada 10 mexicanos tras gastos de fin de año

Ciudad de México.- Seis de cada 10 personas en México iniciaron el año con recursos limitados para cubrir sus gastos básicos, luego de un cierre de 2025 marcado por un mayor consumo y alza de precios.
Así lo revela un sondeo de la agencia de investigación de mercados Research Land, que advierte un impacto directo de la llamada cuesta de enero en los hogares.
De acuerdo con el estudio, publicado el 5 de enero de 2026 a través de un boletín informativo de la firma, la compra de regalos y los gastos asociados a comidas y cenas de fin de año fueron el principal detonante del desajuste financiero.
Estas erogaciones dejaron a una parte significativa de la población sin margen económico para el arranque del año.
La investigación también señala que la situación no se explica por un solo factor. Entre los encuestados, varios reconocieron que no administraron adecuadamente su aguinaldo, mientras otros afirmaron no haber recibido esta prestación o que fue menor a la de años previos.
A ello se suman gastos acumulados desde noviembre, como los realizados durante El Buen Fin.
Regalos, cenas y aguinaldo: el origen del desbalance
Research Land detalló que 41 por ciento de los participantes admitió haber gastado más de lo que debía durante las fiestas decembrinas.
Para este grupo, el consumo de fin de año rebasó su capacidad real de pago y generó un efecto inmediato en enero.
Otro 24 por ciento identificó el alza de precios como el principal problema al iniciar el año. En tanto, 19 por ciento reconoció que su situación actual se debe a una combinación entre gasto excesivo y el encarecimiento de productos y servicios que suelen adquirirse en diciembre.
En el mismo documento, la agencia indicó que 16 por ciento de los consumidores ya arrastraba deudas antes de diciembre y que estas se incrementaron en las últimas semanas del año, lo que agravó la presión financiera en enero.
Precios e ingresos, una tensión constante
El análisis de Research Land subraya que la cuesta de enero no es un fenómeno aislado ni exclusivo del consumo estacional.
Pablo Levy, director general de la firma, explicó que el problema responde a una dinámica más amplia entre ingresos, hábitos y precios.
“Los resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos”, señaló Levy en el comunicado.
El directivo añadió que los incrementos se perciben con mayor fuerza en rubros esenciales.
“Especialmente en alimentos, transporte y servicios”, precisó, al referirse a los sectores que más presionan el presupuesto familiar en los primeros meses del año.
Planeación, el factor que marca la diferencia
El sondeo también exploró cómo se prepararon los consumidores para enfrentar los gastos de fin de año y su impacto posterior.
Los resultados muestran diferencias claras entre quienes planificaron y quienes no lo hicieron.
Según la encuesta, 38 por ciento de los consumidores elaboró un presupuesto previo para las fiestas decembrinas y aseguró que esta estrategia les permitió no quedarse sin recursos en enero.
En contraste, 32 por ciento no realizó ninguna planeación y gastó conforme surgieron las necesidades.
Otro 20 por ciento diseñó un plan, pero no lo siguió de manera estricta, mientras que 10 por ciento reconoció haber recurrido al financiamiento como principal herramienta para cubrir los gastos de fin de año, lo que ahora se traduce en pagos pendientes.
Un impacto que puede extenderse más allá de enero
La presión económica no se concentra únicamente en el primer mes del año. Research Land advirtió que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados podrían prolongarse en los siguientes meses.
“La presión económica no desaparece de inmediato, pues 49 por ciento de los encuestados consideraron que sus dificultades financieras se concentran en enero”, indicó la agencia en su reporte.
Sin embargo, el mismo documento añade que uno de cada cuatro anticipa que estas complicaciones se extenderán hasta febrero o incluso marzo.
La firma señaló que esta percepción refleja un menor margen financiero para una parte relevante de la población, que enfrenta el inicio de año con una sensación de menor rendimiento del dinero frente a los gastos cotidianos.
El estudio de Research Land ofrece una radiografía del impacto inmediato de la cuesta de enero en México, en un contexto donde el consumo de fin de año, la planeación financiera y el comportamiento de los precios siguen marcando el ritmo de la economía familiar.
Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex
Estado de México.- El Día de Reyes confirmó una vez más su peso social y económico en la entidad mexiquense, donde miles de familias comerciantes encontraron un respiro clave para iniciar el año con estabilidad.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que la celebración generó una derrama económica estimada en 2 mil 900 millones de pesos, resultado del consumo concentrado en juguetes, ropa y productos tradicionales.
Además reiteró que la fecha mantiene viva una tradición profundamente arraigada, mientras sostiene empleos y activa la economía en colonias, barrios y centros comerciales de los 125 municipios mexiquenses.
Las autoridades estimaron que los días 5 y 6 de enero registraron la mayor concentración de ventas del periodo.
Además, más de 358 mil establecimientos participaron en la dinámica comercial, desde pequeños negocios familiares hasta tiendas especializadas y mercados locales.
El gasto promedio estimado por niño o niña fue de 3 mil pesos, cifra que reflejó la prioridad de las familias por mantener la celebración.
Los principales productos vendidos fueron juguetes tradicionales, videojuegos, tabletas, consolas, ropa y calzado, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Para muchos comerciantes, estas fechas representaron uno de los momentos más importantes del año, tras meses de ventas moderadas.
¿Por qué esta celebración importa a las familias comerciantes?
El Día de Reyes no solo movilizó consumo; también sostuvo negocios familiares que dependen de temporadas clave para cubrir rentas, salarios y proveedores.
En mercados populares y tiendas de barrio, las ventas permitieron recuperar inversiones realizadas desde noviembre, especialmente en juguetes y artículos infantiles.
La derrama económica tuvo un impacto directo en cadenas productivas locales, incluyendo transporte, almacenamiento y comercio minorista.
Cada compra dijo la SEDECO fortaleció la economía comunitaria y ayudó a preservar empleos formales, especialmente en zonas urbanas con alta densidad comercial.
Para muchas familias comerciantes, la fecha ofreció continuidad financiera y la posibilidad de iniciar el año con mayor certidumbre.
Rosca de Reyes también activa a las panaderías
La tradición del Día de Reyes también impulsó a panaderías y negocios de repostería en todo el Estado de México.
La Rosca de Reyes de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, registra precios que oscilan entre 300 y 700 pesos, según tamaño, ingredientes y tipo de establecimiento.
Panaderías familiares reportaron alta demanda, lo que permite incrementar producción y empleo temporal durante la primera semana del año.
Este consumo fortalece negocios locales que conservan recetas tradicionales y vínculos comunitarios con sus clientes.
Refrescos, ropa, etc: todos los nuevos impuestos y aranceles
Esto cuestan
Ciudad de México.— Este 1 de enero de 2026 entraron en vigor ajustes de impuestos federales que impactarán el consumo cotidiano, el comercio exterior y diversos servicios públicos en el país.
Las medidas quedaron establecidas en reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El paquete fiscal incluyó actualizaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), incrementos arancelarios a importaciones provenientes de países sin tratado comercial y nuevas cuotas por derechos y trámites oficiales.
El gobierno federal señaló que los cambios buscaron fortalecer la recaudación y respaldar a la industria nacional, según comunicados de la SHCP.
Especialistas fiscales consultados por organismos empresariales y académicos advirtieron que los ajustes impactaron precios finales al consumidor, principalmente en bienes de uso frecuente.
La legislación aplicó de manera general desde el primer día del año, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 2026.
IEPS y consumo cotidiano: impacto directo en productos de uso diario
Las modificaciones al IEPS, previstas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, impactaron productos de consumo regular.
La ley estableció cuotas específicas por unidad, con efectos inmediatos en precios de venta.
Las bebidas azucaradas registraron un cobro de 3 pesos por litro, según el texto legal publicado en el DOF.
Por su parte, las bebidas con edulcorantes no calóricos quedaron gravadas con 1.50 pesos por litro, conforme al mismo ordenamiento.
Los sueros orales, incluidos productos de hidratación comercial, también pagan 3 pesos por litro.
El tabaco enfrenta un cobro de 0.8516 pesos por cigarro, además del porcentaje ad valorem ya vigente.
La ley fiscal incluyó un incremento de 67% en el IEPS aplicable a apuestas y sorteos, de acuerdo con la SHCP.
Estos gravámenes se aplicaron en establecimientos físicos y plataformas autorizadas.
La autoridad fiscal señaló que el IEPS buscó desincentivar el consumo de productos específicos y fortalecer ingresos públicos.
La SHCP publicó las cuotas oficiales en sus lineamientos fiscales 2026.
Aranceles, servicios públicos y otros costos para usuarios
El paquete fiscal también contempló aranceles más altos a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México.
Entre los países afectados se encontraron China, Rusia, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y Brasil, según la Secretaría de Economía.
Según la ley, los incrementos arancelarios alcanzaron hasta 50%, dependiendo del tipo de mercancía.
Las medidas incluyen refacciones automotrices, productos de acero, vidrio y muebles metálicos.
La lista también abarcó ropa, calzado, artículos escolares, juguetes, dentífricos y productos de higiene personal, conforme a los anexos arancelarios.
Electrodomésticos, como hornos de microondas, y muebles de plástico o bambú quedaron dentro del ajuste.
En servicios públicos, los derechos y permisos federales registraron nuevas cuotas oficiales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actualizó tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas.
La entrada general a museos del INAH alcanzó hasta 210 pesos, con 50% de descuento para personas mexicanas, según el organismo.
El acceso a Chichén Itzá quedó en 104 pesos, mientras otros recintos oscilaron entre 143 y 209 pesos.
En tanto, los permisos turísticos se fijaron en 983 pesos, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos.
Los formatos de salida de menores al extranjero quedaron en 294 pesos.
La legislación también impactó seguros de auto, vida y gastos médicos, debido a cambios en el acreditamiento del IVA, conforme a análisis del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las aseguradoras ajustaron costos conforme a las nuevas reglas fiscales vigentes en 2026.
Teletrabajo puede beneficiar a madres trabajadoras
Buscan equilibrar la vida laboral y personal
Ciudad de México.— El teletrabajo o home office podría ayudar a madres trabajadoras a equilibrar su vida laboral y la atención de sus hijos.
Especialmente, cuando existan causas documentadas como motivos escolares o de salud de sus hijos.
Para lograrlo, la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) propone modificar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170 Fracción VIII.
La iniciativa busca eliminar barreras que limitan el acceso y avance de las mujeres en diversas áreas.
La OIT ha documentado que esquemas flexibles mejoran la permanencia en el empleo y reducen rotación de personal.
Estos modelos permiten atender responsabilidades familiares sin abandonar el mercado laboral.
La propuesta también busca reducir el estrés asociado a la doble carga laboral y familiar.
Estudios del INEGI sobre bienestar laboral relacionan el estrés con menor rendimiento y ausentismo.
Al permitir trabajo remoto limitado, se favorece la continuidad laboral, lo impacta en la retención de talento dentro de las organizaciones.
La iniciativa plantea que el teletrabajo no sustituya obligaciones, sino que ajuste la forma de cumplirlas.
El acuerdo previo sobre funciones busca eficiencia y seguimiento de resultados.
Además, el esquema puede beneficiar a empleadores al reducir faltas y permisos no programados.
La productividad se mantiene cuando existen reglas claras y objetivos definidos.
Habilidades requeridas para el teletrabajo
El trabajo remoto creció con fuerza en la última década y permitió a muchas madres combinar tareas profesionales y familiares.
Sin embargo, la modalidad exigió nuevas habilidades para que el teletrabajo resultara efectivo en el entorno doméstico.
Una investigación sobre teletrabajo identificó varias competencias esenciales para quienes laboraron desde casa.
Entre esas, la autodisciplina resultó una de las más valoradas. Según un informe de Indeed, la autodisciplina permitió que los trabajadores cumplieran plazos sin supervisión presencial.
La gestión del tiempo se sumó a ese conjunto.
El mismo estudio indicó que los trabajadores remotos organizaron tareas, priorizaron actividades y evitaron distracciones para lograr resultados.
Balance profesional y familiar: una tarea doble
Según un estudio publicado en IFA Magazine, el trabajo remoto benefició significativamente a las madres con hijos menores de cinco años, ya que les permitió incrementar su ahorro y superar barreras profesionales.
No obstante, esa ventaja también implicó gestionar la dualidad de roles. Las madres que teletrabajaron reportaron que debieron coordinar con sus parejas, dividir responsabilidades domésticas y anticipar momentos críticos para cuidar a los niños y cumplir sus labores.
¿Cuáles son los problemas de salud mental a los que se enfrentan las madres trabajadoras?
Un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Perú apunta a que “existen consecuencias negativas de la sobrecarga laboral para el bienestar psicológico de estas mujeres, pues experimentan estrés, agotamiento, dolor de cabeza, fatiga, irritación y frustración”.
Es así que se encuentra que la calidad de los ambientes del hogar y del trabajo determinan el impacto del empleo en el bienestar psicológico de las mujeres trabajadoras.
Otro de los problemas es el desarrollo personal de las mujeres, ya que la tensión del manejo del tiempo y la maternidad hace que las madres no se sientan apoyadas por sus empleadores al no apoyarlas en situaciones familiares.
Además, una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública de México señala que “las mujeres que trabajan fuera del hogar perciben beneficios tanto materiales como psicológicos que redundan en su desarrollo profesional y personal.
Sobrevivir a la cuesta de enero: Guía para sanar tus finanzas este 2026
El plan para vencer las deudas de Año Nuevo
Ciudad de México.- El cierre de año suele ser una montaña rusa de emociones y, frecuentemente, de gastos desmedidos. Al llegar el Año Nuevo, muchas familias mexicanas comienzan a sentir la presión de la “cuesta de enero”. Sin embargo, más allá de los números fríos, la verdadera solución reside en un cambio de mentalidad.
Nathalia Barón, asesora en finanzas personales, enfatiza que para sobrevivir a la cuesta de enero es vital detener la inercia del gasto emocional. “Antes de gastar el dinero, hay que tener un plan. En vez de salir a gastarlo de manera emocional y desordenada, tener un plan significa haber hecho cuentas de manera previa para poder reconocer cuáles son las decisiones de gastos más conscientes”, explica la experta.
El primer paso: No aumentar la deuda
La regla de oro para este inicio de 2026 es romper el patrón. Muchas personas intentan cubrir los gastos de enero adquiriendo nuevos compromisos crediticios, lo cual solo profundiza el problema. La asesora es tajante al respecto.
“La primera conducta que va a permitir a una persona salir del patrón de la deuda es no endeudarse más”.
Cuando termina el año, surge una oportunidad de oro para “despresurizar” la economía familiar. Esto requiere voluntad para no caer en las trampas de la temporada, donde el entorno nos empuja a consumir cosas innecesarias por una simple gratificación momentánea. ¡Piénsenlo aún faltan los regalos de Reyes!
Enfrentar los números sin miedo
Uno de los mayores obstáculos para tener finanzas sanas es el temor. Evitamos revisar el estado de cuenta por miedo a lo que vamos a encontrar y así seguímos hasta el saldo insuficiente. No obstante, Nathalia Barón recomienda aprovechar estos últimos días de diciembre para hacer un balance real.
“Es una muy buena temporada para hacer números, reconocer realmente con qué resultado concreto estoy terminando el año, y desde esa precisión, elegir dónde quiero poner mi energía el próximo año”.
Ya sea que el objetivo sea pagar deudas, ahorrar para unas vacaciones en Semana Santa o emprender un proyecto productivo, el dinero debe ser visto como la energía necesaria para lograr metas con propósito.
¿Cuánto deberíamos ahorrar e invertir?
Para proyectar una economía saludable, la experta propone una estructura de ahorro que va más allá de simplemente “guardar lo que sobra”. Lo ideal es destinar entre el 20 y el 30 por ciento del ingreso mensual repartido en tres pilares fundamentales:
- Crecimiento patrimonial: Inversiones que generen rendimiento.
- Planeación de pagos futuros: Anticipar impuestos, anualidades o gastos fijos semestrales. Colegiaturas, seguros, predial, agua, etc.
- Educación: Invertir en el propio crecimiento y capacitación.
Semáforo de alerta: ¿Qué tan grave es tu deuda?
Nathalia Barón ofrece una métrica clara para que las familias evalúen su nivel de riesgo financiero según el porcentaje de ingresos que destinan al pago de intereses y capital:
- Riesgo Moderado: Si destinas entre el 10% y el 20% de tu ingreso.
- Riesgo Alto: Si el compromiso está entre el 20% y el 50%.
- Alerta Roja: Más del 50%
“Cuando es más de la mitad de tus ingresos ya está alerta, porque se va en pagar deudas”, advierte Barón, haciendo hincapié en que estas deudas suelen ser de consumo y no representan un patrimonio real.
El valor real de tu dinero
Finalmente, la invitación para este 2026 es entender que el patrimonio no es solo lo que ganas, sino lo que logras conservar y hacer crecer. Detrás de cada moneda hay un esfuerzo humano. Realizar un ejercicio de conciencia este fin de año no es solo una tarea contable, es un acto de amor propio y familiar para garantizar que el próximo año no sea solo de supervivencia, sino de verdadera prosperidad.
