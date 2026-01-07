Cuesta de enero golpea a seis de cada 10 mexicanos tras gastos de fin de año

Ciudad de México.- Seis de cada 10 personas en México iniciaron el año con recursos limitados para cubrir sus gastos básicos, luego de un cierre de 2025 marcado por un mayor consumo y alza de precios.

Así lo revela un sondeo de la agencia de investigación de mercados Research Land, que advierte un impacto directo de la llamada cuesta de enero en los hogares.

De acuerdo con el estudio, publicado el 5 de enero de 2026 a través de un boletín informativo de la firma, la compra de regalos y los gastos asociados a comidas y cenas de fin de año fueron el principal detonante del desajuste financiero.

Estas erogaciones dejaron a una parte significativa de la población sin margen económico para el arranque del año.

La investigación también señala que la situación no se explica por un solo factor. Entre los encuestados, varios reconocieron que no administraron adecuadamente su aguinaldo, mientras otros afirmaron no haber recibido esta prestación o que fue menor a la de años previos.

A ello se suman gastos acumulados desde noviembre, como los realizados durante El Buen Fin.

Regalos, cenas y aguinaldo: el origen del desbalance

Research Land detalló que 41 por ciento de los participantes admitió haber gastado más de lo que debía durante las fiestas decembrinas.

Para este grupo, el consumo de fin de año rebasó su capacidad real de pago y generó un efecto inmediato en enero.

Otro 24 por ciento identificó el alza de precios como el principal problema al iniciar el año. En tanto, 19 por ciento reconoció que su situación actual se debe a una combinación entre gasto excesivo y el encarecimiento de productos y servicios que suelen adquirirse en diciembre.

En el mismo documento, la agencia indicó que 16 por ciento de los consumidores ya arrastraba deudas antes de diciembre y que estas se incrementaron en las últimas semanas del año, lo que agravó la presión financiera en enero.

Precios e ingresos, una tensión constante

El análisis de Research Land subraya que la cuesta de enero no es un fenómeno aislado ni exclusivo del consumo estacional.

Pablo Levy, director general de la firma, explicó que el problema responde a una dinámica más amplia entre ingresos, hábitos y precios.

“Los resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos”, señaló Levy en el comunicado.

El directivo añadió que los incrementos se perciben con mayor fuerza en rubros esenciales.

“Especialmente en alimentos, transporte y servicios”, precisó, al referirse a los sectores que más presionan el presupuesto familiar en los primeros meses del año.

Planeación, el factor que marca la diferencia

El sondeo también exploró cómo se prepararon los consumidores para enfrentar los gastos de fin de año y su impacto posterior.

Los resultados muestran diferencias claras entre quienes planificaron y quienes no lo hicieron.

Según la encuesta, 38 por ciento de los consumidores elaboró un presupuesto previo para las fiestas decembrinas y aseguró que esta estrategia les permitió no quedarse sin recursos en enero.

En contraste, 32 por ciento no realizó ninguna planeación y gastó conforme surgieron las necesidades.

Otro 20 por ciento diseñó un plan, pero no lo siguió de manera estricta, mientras que 10 por ciento reconoció haber recurrido al financiamiento como principal herramienta para cubrir los gastos de fin de año, lo que ahora se traduce en pagos pendientes.

Un impacto que puede extenderse más allá de enero

La presión económica no se concentra únicamente en el primer mes del año. Research Land advirtió que los efectos del consumo decembrino y del entorno de precios elevados podrían prolongarse en los siguientes meses.

“La presión económica no desaparece de inmediato, pues 49 por ciento de los encuestados consideraron que sus dificultades financieras se concentran en enero”, indicó la agencia en su reporte.

Sin embargo, el mismo documento añade que uno de cada cuatro anticipa que estas complicaciones se extenderán hasta febrero o incluso marzo.

La firma señaló que esta percepción refleja un menor margen financiero para una parte relevante de la población, que enfrenta el inicio de año con una sensación de menor rendimiento del dinero frente a los gastos cotidianos.

El estudio de Research Land ofrece una radiografía del impacto inmediato de la cuesta de enero en México, en un contexto donde el consumo de fin de año, la planeación financiera y el comportamiento de los precios siguen marcando el ritmo de la economía familiar.

