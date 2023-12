Invita INAI a jóvenes a defender derechos y valores democráticos

Ciudad de México.- Con una invitación a jóvenes universitarios de todo el país a sumarse a la defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de los valores de la democracia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el órgano garante de la Ciudad de México (INFO CDMX) clausuraron las Semanas Universitarias por la Transparencia 2023.

Iniciativa que contó con la participación de más de 27 mil estudiantes de 48 universidades públicas y privadas, en 26 entidades federativas.

Asimismo, el INAI y el INFO CDMX premiaron a los ganadores de la tercera edición de los concursos de fotografía e ilustración “La Transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos”.

Además, “60 segundos para informarme”; así como la primera edición del “Rally de Conocimientos 2023”, convocados en el marco de las Semanas Universitarias por la Transparencia.

En su mensaje, el actual Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez agradeció a los jóvenes, a las universidades, instituciones participantes, al Jurado calificador y a los órganos garantes del país que se sumaron a las Semanas Universitarias por la Transparencia.

Este gran proyecto que dio voz a la juventud de México y motivó su participación en los concursos que se están premiando en el INAI.

En su intervención, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, sostuvo que trabajar y acercarse a la juventud constituye uno de los grandes retos de los organismos garantes, para lograr que se involucren en la vida pública y sean participes de la construcción de un país más transparente y más justo, en el que se garanticen sus derechos y libertades.

“Ustedes tienen también hoy una gran responsabilidad y un gran compromiso, que es no cometer los mismos errores que los adultos hemos cometido, quizá, al ser indiferentes, al no participar, al no cuestionar. Yo los invito a que tengan una conciencia crítica”, expresó.

